Nissan Versa tem versão voltada ao público PcD | A TARDE

A Nissan lança o Versa 2025 em quatro as versões, incluindo a nova RS, voltada ao público PcD, com itens exclusivos e algumas diferenciações no visual. A fabricante oferece condições especiais, com descontos, além da redução dos impostos. Para PCDs, o Versa Sense tem seu preço reduzido de R$ 110,6 mil para R$ 85,2 mil. Além de isenção de IPI e ICMS esse público tem acesso a bônus.O Versa SR traz traz emblemas SR na grade frontal e traseira.Somados aos itens exclusivos, a nova versão traz ampla oferta de equipamentos de tecnologia, para segurança, conforto e entretenimento.

GM retorma produção em um turno em Gravataí

A General Motors retomou gradualmente as operações na fábrica de Gravataí (RS) na segunda, 20, em um turno. A empresa segue monitorando as condições e adequando a produção ao reestabelecimento de fornecedores.

Volks concede férias coletivas

Volkswagen concedeu férias coletivas em três fábricas no Brasil, devido a falta de componentes, em decorrência da trágedia ambiental e das enchentes no Rio Grande do Sul. Nesta segunda-feira, 20, a montadora alemã interrompeu a produção nas unidades de São Bernardo do Campo, Taubaté e São Carlos, em São Paulo. Houve impacto na capacidade dos fornecedores do RS e a logística de transporte também foi comprometida, confirmou a Volks à agência Automotive Business.

Stellantis anuncia R$ 14 bilhões

O polo automotivo da Stellantis em Betim, MG, receberá aporte de R$ 14 bilhões em investimentos de 2025 a 2030. O maior investimento já feito na unidade mais antiga do grupo no País, inaugurada em 1976 com o Fiat 147. Os recursos serão aplicados no desenvolvimento de novos produtos e na modernização de processos produtivos.Haverá expansão da linha de motores, que produzirá as motorizações dos lançamentos na região, incluindo os produtos equipados com a tecnologia Bio-Hybrid.

GWM vai lançar nova versão do Haval H6

A GWM anunciou a chegada em junho do Haval H6 PHEV19, mais uma versão híbrida plug-in do SUV, importada da China. Terá bateria de 19 kWh e conjunto híbrido de potência combinada de 326 cv.

Publicações relacionadas