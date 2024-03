Novo Tiggo 7 Sport é SUV médio mais barato do Brasil | A TARDE

A Caoa Chery lança nova versão de entrada do Tiggo 7, a Sport, por R$ 134.990 para o público geral e R$ 125.361 para o cliente PCD.É o preço mais competitivo do segmento dos SUVs médios. O SUV é equipado com motor 1.5 turbo flex de 150 cv de potência e câmbio automático CVT, que simula nove marchas. Novo porta-malas de 525 litros. Itens de série: multimídia com tela de 10,2 polegadas e espelhamento para smartphones, bancos dianteiros elétricos e revestimento de couro,ar-condicionado digital e automático, rodas aro 18, volante multifuncional etc.

Renault e Volks em parceria para minicarro elétrico

Renault e Volkswagen negociam parceria para produção do futuro Twingo, o próximo minicarro elétrico da marca francesa, com preço acessível, segundo apuração da agência Automotive Business.

Pesquisa Diversidade no Setor Automotivo

Mulheres representam apenas 21% da força de trabalho do segmento automotivo, segundo a 4ª edição da pesquisa Diversidade no Setor Automotivo, da Automotive Business. Pretos e pardos são 33%.

Bridgestone em Camaçari celebra 17 anos

A fábrica da Bridgestone em Camaçari completa 17 anos, com mais de 46 milhões de pneus produzidos para automóveis, SUVs e picapes. Inicia a 1ª fase de expansão, com investimento de R$ 1 bi a ser concluído este ano.

Empréstimos para projetos de carros elétricos nos EUA

Departamento de Energia dos EUA aprovou empréstimos de US$ 710 milhões para projetos que envolvem fabricação de tecnologia de carros elétricos.A sul-coreana SK Siltron CSS deve receber US$ 544 milhões.

Honda CR-V híbrido chega ao Brasil por R$ 352.900

A Honda estreia nova geração do CR-V no Brasil em versão única, a Advanced Hybrid, disponível a partir de R$ 352.900. Produzido na Tailândia, o SUV chega equipado com três motores, sendo um a combustão quatro cilindros 2.0 litros de 147 cv e 19,4 kgfm de torque, associado a dois propulsores elétricos. Cresceu 40mm de entre-eixos e tem bom pacote de tecnologia.