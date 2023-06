Os automóveis da Bahia Farm Show 2023

A 17ª edição da Bahia Farm Show, maior feira feira de tecnologia agrícola e negócios do Norte-Nordeste, é vitrine para as principais marcas de automóveis, que exibem produtos para diversos públicos. Engana-se quem imagina que apenas as picapes, furgões e caminhões desfilam na passarela da feira, que teve abertura oficial ontem, em Luís Eduardo Magalhães, e será encerrada neste sábado. Montadoras com extenso portifólio, como a Chevrolet e a Fiat, expõem até modelos mais populares, a exemplo do Onix e do Argo.

Os mais recentes lançamentos da Chevrolet, a Nova S10 Midnight e a Nova Montana são os destaques do estande da marca durante Bahia Farm Show 2023. Entretanto, o público poderá ver de perto modelos como Equinox, Tracker, Onix e Onix Plus, além do Camaro, o icônico muscle cars norte-americano.

“2023 é o ano das picapes para a Chevrolet. Primeiro lançamos a Nova Montana, agora estamos apresentando a Nova S10 Midnight e vamos fechar o ano com o lançamento da Silverado, um produto estratégico para a marca. A Chevrolet aproveita a feira para exibir e ofertar sua linha de veículos e utilitários com condições especiais para produtores rurais, empresas e o público em geral”, destaca o gerente de marketing regional da Chevrolet, Ernst Friedheim.

Ele explica que a marca participa da Bahia Farm Show pela relevância da feira, que é focada em tecnologia e negócios, contribuindo de forma estratégica para o desenvolvimento do setor como um todo. “O principal objetivo é aproximar o produtor do conhecimento, das informações e da tecnologia”, pontua.

Pista off-road

O público da Bahia Farm Show poderá conhecer os diferenciais da S10 e do Trailblazer em uma exclusiva pista off-road. A versão Midnight retorna à linha S10 com design atualizado e mais itens de conforto, conectividade e segurança. A picape da Chevrolet se diferencia pelos acabamentos em preto e detalhes exclusivos.

A Nova S10 Midnigh está equipada com motor 2.8 TD de 200 cv e 51 kgfm de torque. A transmissão é automática, de seis marchas, enquanto a tração é 4x4 com reduzida. A central multimídia MyLink tem tela sensível ao toque de 7 polegadas e traz integração com os sistemas Apple CarPlay e Android Auto.

Fiat

A Fiat, mais uma vez, marca presença na Bahia Farm Show, e na edição 2023 exibe os modelos Argo, Toro, Strada, Pulse e Fastback. Além dos utilitários, Ducato, Scudo e Fiorino. O estande da marca tem mais de 200 m².

Segundo a assessoria de imprensa, “a Fiat preparou condições imperdíveis para quem quiser adquirir um modelo da marca durante a Bahia Farm Show”. “Com um portfólio extenso e versátil, a Fiat não poderia ficar de fora de uma das maiores feiras de tecnologia agrícola e negócios do Brasil”, justificou a fabricante por nota.

Ram

A Ram, marca especialista em picape premium, que tem longo e estreito relacionamento com o universo agropecuário, conta com um estande de 200 m², na Bahia Farm Show 2023. O destaque é a recém-lançada Ram 1500 Limited, uma das picapes mais luxuosas e tecnológicas do mercado.

Lançada oficialmente no mercado brasileiro no mês passado, a Ram 1500 Limited chegou em duas versões de acabamento. Com acabamento cromado, a Limited custa R$ 529.990 e a Limited Night Edition, de acabamento escuro, é vendida por R$ 539.990.

A Ram 1500 Limited é produzida em Sterling Heights (EUA) e faz parte da família da 1500 Rebel, que tem apelo esportivo é menos luxuosa e já é comercializada no mercado brasileiro. Ambas são equipadas com o motor V8 de 5,7 litros que produz 400 cv de potência e 56,7 kgfm de torque. Na Limited, no entanto, há o sistema de tração conta com o modo 4x4 automático (que não equipa a Rebel).

Outras atrações do estande da marca na feira são a Ram 3500, campeã de vendas da marca no Brasil desde o lançamento, em março de 2022, e a Ram Unique Edition, uma Classic inteiramente customizada pela Mopar, a marca de acessórios do grupo Stellantis que está comemorando 85 anos.

Grupo Bamaq

O Grupo Bamaq, com atuação nos setores de equipamentos pesados, automotivo e financeiro, leva ao público da Bahia Farm Show grandes marcas como Porsche, New Holland Construction, FPT, Continental, Seguros e Bamaq Consórcio.

Além das máquinas e carros expostos, as equipes de vendas e de especialistas da Bamaq estarão presentes nos cinco dias do evento. “Com salas de reuniões e áreas para café e descanso, o time da Bamaq espera receber o público e os clientes para apresentar as melhores soluções para os negócios de cada um”, informou o grupo em nota.

Toyota

A Toyota informou que está presente feira com condições diferenciadas, tanto para vendas no varejo quanto para vendas diretas. “Os visitantes poderão aproveitar o bônus exclusivo de R$ 27 mil no modelo Hilux SRX 23/23 (exceto cor branca) no varejo.

Já nas vendas diretas, os produtores rurais e CNPJs do setor agrícola poderão desfrutar de um desconto de 13% nos modelos Hilux SR e Hilux PowerPack”, destacou a marca por meio de nota.