Ram 1500 Limited estreia como a picape mais cara vendida no Brasil

A Ram 1500 Limited foi lançada oficialmente no mercado brasileiro na quinta-feira passada, 18, em duas versões de acabamento, para tornar a concorrência ainda mais acirrada no segmento de picapes robustas de luxo. Com acabamento cromado, a Limited custa R$ 529.990 e a Limited Night Edition, de acabamento escuro, é vendida por R$ 539.990.

Seja qual for a configuração escolhida, o comprador da Limited pode ostentar a compra da picape mais cara à venda no País. Os preços superam a arquirrival e recém-lançada F-150 Platinum, da Ford, que custa R$ 519.990.

Já que não há crise no mercado de luxo, a Ram tem boa estreia por aqui. A Stellantis revelou que a 1500 Limited teve 540 unidades vendidas em poucas horas. E devido ao sucesso, a marca “já está se preparando para reforçar os próximos lotes”. Inicialmente, foi trazido um lote de 600 unidades das versões Limited e Limited Night Edition.

Única picape vendida no Brasil com suspensão ativa a ar, a Ram 1500 Limited, de acordo com o fabricante, ganha em conforto, uso off-road e eficiência energética, graças a essa tecnologia. Outras exclusividades são os bancos traseiros reclináveis em até 8° e as rodas de aro 22”. “O lançamento da Ram 1500 Limited representa a chegada da picape mais luxuosa, confortável e tecnológica do mercado, com forte apelo urbano. Essa nova versão entrega ainda mais sofisticação e itens exclusivos, redefinindo o padrão do segmento”, afirma o vice-presidente da Ram para a América do Sul, Breno Kamei.

Luxo nos detalhes

O teto solar panorâmico com quase 1 m² de área é um destaque. A cabine da Ram 1500 Limited é toda revestida em couro e madeira legítimos, com apliques em alumínio. As colunas e forro de teto têm revestimento escuro e o acesso ao interior é facilitado pelos estribos elétricos automáticos de série. Os bancos dianteiros e traseiros são aquecidos e ventilados, sendo que os dianteiros dispõem de ajustes elétricos de 12 vias e duas posições de memória. Os pedais de acelerador e freio contam com regulagem elétrica de distância.

Em relação a comodidade: o console central oferece duas tomadas de 115V, 9 portas USB, contando as saídas dianteiras e traseiras. Além dos dois porta-copos dianteiros, dois traseiros e as saídas de ar para a segunda fileira. O espaço total de armazenamento interno é de 151 litros, com exclusivas gavetas no assoalho traseiro e o porta-objetos do console dianteiro, capaz de acomodar um laptop de 15”.

4x4 Automático

A Ram 1500 Limited é produzida em Sterling Heights (EUA) e faz parte da família da 1500 Rebel, que tem apelo esportivo é menos luxuosa e já é comercializada no mercado brasileiro. Ambas são equipadas com o motor V8 de 5,7 litros que produz 400 cv de potência e 56,7 kgfm de torque. Na Limited, no entanto, há o sistema de tração conta com o modo 4x4 automático (que não equipa a Rebel). A força é distribuída para as quatro rodas automaticamente sempre que necessário, aumentando a segurança na condução, inclusive no asfalto. Além disso, há as opções 4x4 High e 4x4 Low (reduzida, exclusiva para uso off-road).

Em relação a consumo de combustível, na estrada, a Ram divulga que a 1500 Limited faz 7,2 km/l, com gasolina, já em ciclo urbano são declarados 5,5 km/l, também com gasolina. Não serão ofertadas versões com motor diesel.

Na lista extensa de itens de conectividade e tecnologia estão park assist com tecnologia de estacionamento semi-autonômo (visão 360° com quatro câmeras), frenagem automática e controle de cruzeiro adaptativo, assistente de permanência em faixa, reconhecimento de placas, kit multimídia com tela sensível ao toque de 12 polegadas, com conexão Apple CarPlay e Android Auto sem fio etc.

A Limited pode carregar até 528 kg na caçamba, contra 610 kg da Rebel. No reboque, a 1500 Limited pode puxar até 3.647 kg, contra 4.935 kg da ‘irmã’ Rebel. O volume da caçamba é o mesmo, de 1.200 litros. A Ram 1500 Limited traz os pneus 285/45 R22XL All Season da Pirelli com rodas de liga leve exclusivas, de aro 22”. Ela compete com a F-150 da Ford e até o final deste ano terá outra rival: a Chevrolet Silverado, já anunciada pela Chevrolet.