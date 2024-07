Renault inicia exportações do Kardian para a Colômbia

Próximo passo será embarcar o SUV para a Argentina - Foto: Divulgação/Renault

A Renault inicia as exportações do Kardian para a Colômbia. O SUV compacto produzido em São José dos Pinhais (PR) já é vendido no México, será exportado para a Argentina e ainda neste ano chegará a outros mercados da América Latina, totalizando 11 países. O Kardian é o 1º veículo do Renault International Game Plan 2027, plano estratégico para os mercados internacionais, anunciado em outubro de 2023 pelo CEO global, Fabrice Cambolive. Até 2027 serão lançados outros sete novos modelos.O SUV foi produzido no Brasil com nova identidade visual de marca.

Fenabrave promove 32ª edição de congresso

A Fenabrave vai realizar a 32ª edição do Congresso & ExpoFenabrave, 21 e 22 de agosto no São Paulo Expo. O evento contará com workshops, palestras e presença de autoridades.

Recall do sistema de freios ABS da Ram Laramie

A FCA convoca proprietários dos veículos da marca Ram, modelo 2500, versão Laramie, ano modelo 2022, para, a partir do dia 15 de julho de 2024, agendarem o comparecimento a uma das concessionárias.

Renegade chega à marca de 500 mil unidades

O Jeep Renegade, produzido na fábrica de Goiana, PE, e lançado em 2015, chegou à marca de 500 mil emplacamentos no Brasil, sem contar as unidades exportadas e vendidas em mais de catorze países. A Jeep celebra 81 anos.

Rede de eletropostos públicos no Brasil foi ampliada

A quantidade de eletropostos públicos no Brasil não atende a demanda, mas tem aumentado. Em 2020, havia apenas 350 pontos de recarga das baterias, e no mês passado foram contabilizados 4 mil 631 unidades, segundo a ABVE. Diante de frota aparente de 299,7 mil veículos eletrificados no País chega-se à média de 64,7 carros por eletroposto, contra 120,7 quatro anos atrás.

Stellantis abre Programa de Estágio 2024

A Stellantis abriu a 3ª rodada do Programa de Estágio 2024, com mais de 200 vagas para Betim, Itaúna e Belo Horizonte, em Minas Gerais, Goiana e Recife, em Pernambuco, Jaboatão e São Paulo, SP, e em Porto Real, RJ.