Renegade tem preço especial para PCD | A TARDE

A Jeep anuncia que reduziu o preço do Renegade 1.3 Turbo de R$ 125.990 para R$ 118.290, desconto de R$ 7.700, para todos os públicos e canais de vendas. Já o público PCD terá mais descontos. A partir de janeiro de 2024, esses clientes poderão adquirir o modelo por R$ 102.900, valor que inclui os descontos e isenções que são direito da categoria. “A iniciativa coloca o Renegade novamente no mercado de PCD, em que o modelo já obteve enorme sucesso no passado, no qual vendeu mais de 16 mil unidades em um único ano”, destaca Hugo Domingues, Vice-presidente da Jeep para a América do Sul.

Chevrolet divulga fotos do Camaro Collection

A Chevrolet revelou as imagens oficiais do Camaro Collection. A série limitada marca o fim da produção da atual geração do esportivo. Serão vendidas apenas 125 unidades com visual inspirado no clássico Camaro Z/28 de 1967.

Graal investe em postos de recarga

A Rede Graal tem um projeto para aumentar o número de aparelhos de recarga de carros elétricos nas principais rodovias do país, segundo a agência Automotive Business. A empresa de postos de serviço e conveniência deve investir R$ 15 milhões para mais que triplicar o número de pontos de carregamento em suas lojas. A meta é fechar 2024 com 50 pontos de recarga ultra rápidas e semi rápidas para veículos elétricos.

BYD inaugura laboratório para módulos fotovoltaicos

A BYD Energy inaugurou na sexta-feira, 15, laboratório de P&D para módulos fotovoltaicos em Campinas, SP, centro da produção brasileira. Segundo a multinacional chinesa, foram investidos R$ 6 milhões no laboratório dedicado ao estudo do ciclo de produção das placas geradoras de energia solar, desde o beneficiamento do minério de silício, sua principal matéria-prima.

Arval vai ofertar assinatura de carros BYD

A Arval, empresa de mobilidade corporativa do Grupo BNP Paribas, será a operadora do braço de assinaturas de veículos da BYD. O serviço será ofertado na rede de concessionárias e para pessoas físicas e jurídicas.