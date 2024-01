Volkswagen vai oferecer Chat GPT como item de série | A TARDE

A Volkswagen anunciou que será a 1ª fabricante de alto volume a oferecer o Chat GPT como item de série a partir do segundo trimestre de 2024.O novo chatbot é oferecido nos modelos: ID.7, ID.4, ID.5, ID.3, além dos recém-lançados Tiguan e Passat, e o novo Golf. A integração do ChatGPT alinhada ao assistente de voz da Volkswagen proporciona uma grande variedade de novas capacitações. O assistente de voz IDA pode ser usado para controlar os sistemas de informação e entretenimento, navegação e ar-condicionado, ou para responder perguntas.

Montadoras chinesas terão mais lucro

Montadoras chinesas terão mais lucro e alta do tíquete médio em 2024, apurou a agência Automotive Businne, com base na pesquisa da consultoria UBS. Marcas chinesas alcançarão aumento médio de 30% no lucro em 2024.

Preço do etanol cai em 15 Estados e tem alta na Bahia

Os preços médios do etanol hidratado caíram em 15 Estados, subiram em outros 7 e no Distrito Federal e ficaram estáveis em 4, na semana de 31 de dezembro a 6 de janeiro. A maior alta no período, de 0,25%, foi registrada na Bahia, segundo ANP.

Gasolina no Brasil 6% mais cara do que no mercado internacional

A queda do preço do petróleo tornou a gasolina vendida no Brasil 6% mais cara do que no mercado internacional, publicou o Motor Show, com informações do Cbie, sinalizando para um possível recuo nos preços das refinarias brasileiras.

A Chevrolet anuncia seis lançamentos no mercado brasileiro

A Chevrolet anunciou seis lançamentos no mercado brasileiro para 2024 . As novidades serão reveladas no programa Big Brother Brasil, do qual a marca é patrocinadora pelo segundo ano consecutivo, seguindo os passos da Fiat.



GWM deve inaugurar fábrica no estado de São Paulo em maio

A GWM vai inaugurar a sua fábrica no Brasil em 1º de maio deste ano em Iracemápolis (SP). Um modelo inédito que poderá sair da planta é o Haval H4. Trata-se de um SUV menor que o Haval H6, já comercializado pela marca.