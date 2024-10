Caminho continental

Jogadores do Bahia no duelo diante do Criciúma - Foto: Flickr/Bahia

A quarta derrota no ano para o Flamengo e a saída do G-6 geraram reações que parecem de um cenário de terra arrasada com relação à temporada tricolor. De fato, este não é o melhor momento do Bahia no Brasileiro e a campanha do segundo turno não é tão impressionante quanto foi a de boa parte do primeiro. Mesmo assim, o Esquadrão é o oitavo melhor do returno e sigo confiante em ver o clube novamente na Libertadores depois de 36 anos.



Agora em sétimo, depois de ser ultrapassado pelo Internacional, na rodada passada, o Bahia precisa retomar um lugar entre os seis melhores para garantir a vaga sem depender do resultado de concorrentes diretos nas copas. Se contar com ajuda externa, pode se classificar mesmo em nono lugar, o que seria algo inédito.

Desde 2016, quando a distribuição de vagas passou a seguir regra idêntica à atual, já foram disputadas oito edições do Brasileiro. Em metade delas, até o oitavo colocado se classificou, enquanto nas outras quatro apenas os seis primeiros se classificaram. Das quatro edições mais recentes, apenas no ano passado, o sétimo e o oitavo colocado ficaram de fora.

A menor pontuação registrada por um sexto colocado, desde 2016, foi de 56 pontos, com o Flamengo, em 2017, e o Red Bull Bragantino, em 2021. São 11 pontos a mais do que os atuais 45. A marca, entretanto, variou bastante. O São Paulo, por exemplo, ficou em sexto, em 2019, com 63. No ano passado, Bragantino, fez 62, em sexto. A média de pontuação do sexto nessas oito edições foi de 58,75 pontos.

Para contar com a ajuda na grande missão do ano, o ideal é que o Flamengo seja o campeão da Copa do Brasil, o Botafogo conquiste a Libertadores e que o Cruzeiro ganhe a Sul-americana. Com tal combinação, é possível que a classificação chegue até com um nono lugar. Hoje, o Bahia tem uma vantagem de oito pontos para o décimo colocado Atlético Mineiro.

Com as três copas já na fase semifinal, a torcida parece ser clara para essas três equipes que também lutam pela vaga pelo Brasileiro. As outras opções não parecem tão interessantes. Na Copa do Brasil, Atlético e Vasco têm oito pontos a menos. Já o Corinthians, também na Sul-americana, tem 16 pontos a menos. O Atlético também está na Libertadores.

Por isso, Botafogo, Flamengo e Cruzeiro, ao mesmo tempo em que são concorrentes, podem se tornar aliados na luta pelo retorno tricolor à Libertadores. O Botafogo, líder, tem 15 pontos a mais que o Bahia, enquanto o Flamengo, quarto, abriu seis pontos. Já o Cruzeiro vem travando árdua disputa, rodada a rodada, com o Esquadrão e hoje está em oitavo, uma posição atrás, com dois pontos a menos.

A pontuação do oitavo colocado variou de 53 a 56 pontos desde 2016. Por essa lógica, ainda seriam necessários para o Bahia mais oito a 11 pontos nas nove rodadas finais, caso Botafogo e Flamengo sejam campeões da Libertadores e da Copa do Brasil, por exemplo. Em três edições, o oitavo colocado teve 53 pontos. A média de pontos do oitavo colocado nessas oito edições é de 54, 25 pontos.

Para voltar à Libertadores, depois de 36 anos, seja qual for o número de vagas, entretanto, é preciso que o Bahia demonstre fôlego para seguir vivo na disputa. Dos nove embates restantes, o Esquadrão terá cinco como visitante, contra Cruzeiro, Vasco, Juventude, Cuiabá e Corinthians, e outros quatro como mandante, contra São Paulo, Palmeiras, Athletico e Atlético Goianiense. Eu acredito. E você?