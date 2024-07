Inspiração em 1988

- Foto: Divulgação / Letícia Martins - EC Bahia

Aquele era o nono compromisso do Esquadrão pelo Brasileiro de 1988 e, ao contrário de agora, em que já derrotou o Botafogo, a equipe, comandada pelo mestre Evaristo de Macedo, ainda perseguia o primeiro triunfo como visitante na competição. Nas tentativas anteriores, uma derrota para o Fluminense e dois empates seguidos de derrotas nos pênaltis, para Goiás e Atlético. O adversário era o mesmo do próximo domingo, o São Paulo, no mesmo local, o Morumbi. E o Bahia conseguiu ter uma das atuações mais marcantes da campanha que levou à conquista da segunda estrela, vencendo por 2 a 0, com gols dos dois jogadores-símbolo do título: Bobô e Zé Carlos.

É um jogo que mostra a essência daquele time que chegou ao título brasileiro, surpreendendo e encantando. Naquela tarde, Evaristo levou a campo a equipe formada por Sidmar, Edinho Jacaré, João Marcelo, Pereira e Paulo Róbson; Paulo Rodrigues, Gil, Bobô e Zé Carlos; Marquinhos e Renato. Ele ainda acionou Tarantini no lugar de Edinho, na lateral, e o volante Sales na vaga do craque Bobô.

O São Paulo, por sua vez, treinado por Cilinho, entrou em campo com Roberto Rojas, Zé Teodoro, Adilson, Iván Rocha e Ronaldão; Flávio, Paulo César e Raí; Mário Tilico, Edivaldo e Lê. O desempenho do Esquadrão naquela tarde serviu para mostrar que o Bahia precisava ser levado a sério naquela edição do Brasileiro.

Bobô abriu o placar logo aos 11 minutos, quando Edinho cruzou de esquerda, pela direita, para a área, e o ponta Marquinhos deu dois toques de cabeça para deixar o camisa 8 em condições de marcar. Ele, de virada e de esquerda, bateu para fazer o primeiro gol. O segundo tento aconteceu ainda no primeiro tempo. Aos 45 minutos, Paulo Rodrigues avançou, atraiu a marcação do único volante adversário, Flávio, e passou para Zé Carlos, que aproveitou o vazio deixado pelo deslocamento e ajeitou duas vezes para bater de longe, vencendo o chileno Rojas, com um golaço.

O Bahia tentará no domingo o quarto triunfo contra o São Paulo no Morumbi em Brasileiros. Já que, além de 1988, o Esquadrão voltaria a vencer em 2001 e 2013. O Esquadrão também já venceu pela Copa do Brasil de 2019, por 1 a 0, com gol de Élber.

Em 2001, novamente comandado pelo mestre Evaristo, o Esquadrão derrotou o São Paulo, por 1 a 0, com gol do zagueiro Jean Elias. O time foi a campo com Emerson, Denilson, Jean Witte, Jean Elias e Chiquinho; Ramalho, Marcos Basílio, Bebeto Campos e Mantena; Robgol e Nonato. Pelo São Paulo, Rogério Ceni tinha a companhia de grandes nomes, como Kaká, Luis Fabiano, França e Júlio Baptista.

Já em 2013, o Bahia venceu, de virada, por 2 a 1, com gols de Anderson Talisca e Fahel. O técnico Cristóvão escalou o time com: Marcelo Lomba, Madson, Lucas Fonseca, Titi e Raul; Fahel, Diones e Rafael Miranda; Marquinhos Gabriel e Talisca; Fernandão. Entre os companheiros de Ceni estavam Lúcio, Rodrigo Caio, Jádson, Aloísio e Luis Fabiano.

Que aquele grande espetáculo de 1988 sirva de inspiração para o Esquadrão no próximo domingo, para que alcance o segundo triunfo como visitante no Brasileiro e siga brigando pelas primeiras colocações na competição.