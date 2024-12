A sabedoria dos ignorantes

- Foto: Vitor Silva/Botafogo

No futebol, ouço muito que um time foi pior do que o outro, mas ganhou porque foi mais eficiente. A diferença seria apenas empurrar a bola para dentro do gol. O futebol é muito mais complexo. Em um jogo estão presentes muitos fatores conhecidos ou imprevisíveis, que podem ser ou não compreendidos.

O jogo é, muitas vezes, uma aventura, tentativa de descobrir a chave que vai abrir a fechadura. Às vezes isso ocorre por acaso. Assim é a existência. O mundo se abre e se fecha sem avisar. A ciência existe para diminuir a distância entre o imprevisível e a possibilidade concreta, planejada.

No futebol o sucesso está muito próximo do fracasso e ou da decepção. O Atlético-MG, que teve muitos méritos por chegar às finais da Copa do Brasil e da Libertadores, perdeu os dois títulos e não conseguiu vaga via Brasileirão para a Libertadores do próximo ano. É uma grande derrota para um clube que investiu tanto em contratações.

Ao contrário do que a maioria dizia, o elenco do Galo não é bom. A equipe reserva escalada várias vezes para poupar os titulares que disputavam as copas perdeu um grande número de partidas. Teria sido melhor se o técnico tivesse poupado uns três jogadores diferentes a cada jogo para não perder a qualidade individual e coletiva.

O Atlético-MG, como é frequente no futebol brasileiro, investiu em muitos jogadores, mas ignorou os meio-campistas, que jogam de uma intermediária à outra. Há vários volantes marcadores e meias ofensivos. Na final, Artur Jorge, com um jogador a menos, fortaleceu a marcação pelos lados, recuou o volante para ser mais um zagueiro e deixou o meio campo livre, pois sabia que todas as jogadas ofensivas do Galo são por meio de cruzamentos pelos alas e pelas bolas longas para os atacantes.

Por causa de alguns gols decisivos, Deiverson, que sempre teve uma carreira bastante irregular, passou a ser o xodó da torcida e da imprensa, o Deivinho, elogiado até nas suas simulações grosseiras, bizarras. A sua escalação no time titular diminuiu a grande qualidade da dupla de ataque formada por Hulk e Paulinho.

O Botafogo tem hoje mais um jogo decisivo, contra o bom time do Inter, pelo Brasileirão. O sentimento de ter tido a glória pela conquista da Libertadores pode diminuir ou vai aumentar a ambição da equipe para vencer mais um importante título?

O Palmeiras, candidato ao título do Brasileirão, enfrenta hoje o Cruzeiro, que precisa ganhar os dois jogos que restam para ter a certeza de uma vaga na próxima Libertadores. A decisão da CBF de não ter torcida no Mineirão é injusta e prejudica o Cruzeiro, já que o clube foi vítima na emboscada realizada por torcedores do Palmeiras contra os do Cruzeiro, que resultou na morte de um torcedor.

Depois dos sucessos de Jorge Jesus e de Abel Ferreira, surge mais um brilhante treinador português, Artur Jorge, campeão da Libertadores. Portugal possui a melhor escola de treinadores do mundo, espalhados por vários continentes. Os treinadores do Brasil deveriam aprender com os três portugueses.

Infelizmente, em um país com tanto ódio, polarização e radicalização, muitas pessoas não escutam nem aprendem uns com os outros. Desprezam o que é diferente. É a sabedoria dos ignorantes.