Expectativa e realidade

Vinicius Júnior, atacante da Seleção Brasileira e do Real Madrid Foto: RAFAEL RIBEIRO/CBF Data: 04/09/24 - Foto: RAFAEL RIBEIRO/CBF

Na minha viagem de férias, conheci o Didi, que tem este apelido desde jovem porque dava passes de curva, de trivela, com a parte externa do pé, imitando o mestre Didi, melhor jogador da Copa de 1958 e um dos maiores meio-campistas da história.

Modric, com seus passes de trivela, deve ter visto filmes de Didi jogar. Vinicius Junior, no Real Madrid deve ter aprendido com Modric. Quando Vini dribla e avança pela esquerda, costuma dar passes de trivela com a parte externa do pé direito, com a bola contornando o zagueiro e chegando para o companheiro livre atrás do marcador.

Modric é um dos grandes nomes da 'era de ouro' do Real Madrid | Foto: GABRIEL BOUYS / AFP

Sinto falta na seleção de um meio-campista, como Modric, Didi e outros. O passe de curva é um recurso técnico, belíssimo, um efeito especial. Evidentemente, não é necessário saber dar uma trivela na bola para ser um craque na posição. Lembrando Skank na música é uma partida de futebol, o meio campo é o lugar dos craques que vão levando o time todo para o ataque.



Se a seleção atual, mesmo jogando mal, golear Chile e Peru, duas fracas seleções, espero que os otimistas, os bonzinhos e os pachecões não fiquem eufóricos nem achem que a seleção encontrou o futebol desejado, pois esta ilusão cria uma expectativa acima da realidade para os jogos seguintes.

No Brasil, basta um fracasso ou brilhareco para haver um grande desanimo ou uma euforia. O Flamengo após o belo e eficiente futebol que mostrou em 2019, sob o comando de Jorge Jesus, vive uma cronica expectativa acima da realidade, além de uma enorme soberba, de que tem um timaço e que vai golear todos os adversários, principalmente no Maracanã. Quando ocorre a frustração, a culpa é do técnico. Tite é a ultima vitima.

Tite foi demitido pelo Flamengo | Foto: Marcelo Cortes / CRF / Divulgação

Tite é um técnico cientifico, organizado, equilibrado, racional, serio e que tem uma ótima comissão técnica para ajuda-lo. Porém, é um treinador previsível e repetitivo, como ocorre com a maioria de outros bons treinadores. Quando surgem os imprevistos, ficam confusos, pois têm de tomar decisões rápidas e diferentes. É a limitação dos treinadores.



A expectativa acima da realidade é uma situação bastante presente no futebol brasileiro. O Cruzeiro antes da chagada dos novos contratados, jogava bem e tinha uma ótima colocação na tabela, já que não é uma equipe com vários jogadores de grande prestigio. Quando chegaram os novos, criou-se uma expectativa acima da realidade, como se fossem grandes reforços. O único excepcional dos novos é o goleiro Cassio. Os outros são bons, porém parecidos com os que o time já possuía nas posições. A equipe piorou e o jovem técnico Seabra foi dispensado. No empate contra o Vasco, sob o comando de Fernando Diniz, era cedo para haver algo diferente.

Fernando Diniz assumiu o Cruzeiro | Foto: Vitor Silva/CBF / Divulgação

No gol do Cruzeiro contra o Vasco, com uma excelente cabeçada do zagueiro Zé Ivaldo, após o ótimo cruzamento de Barreal, um tipo de gol que acontece milhões de vezes no futebol, o narrador e o comentarista, para agradar ou por achar que todo gol é programado, ensaiado, disseram que o gol já teve o dedo, a marca do novo treinador Fernando Diniz.



Pior que uma exagerada expectativa é ter uma expectativa abaixo da realidade, uma baixa auto estima. Precisamos sonhar, progredir e lutar por coisas melhores.