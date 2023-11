A pré-candidatura de Lídice da Mata | A TARDE

Sem dúvidas, uma das carreiras políticas mais consolidadas e vitoriosas na Bahia é a da ex-prefeita Lídice da Mata (PSB). Em 1982, teve seu primeiro mandato de vereadora em Salvador. Em 1986, diante do cenário de redemocratização do país, elegeu-se deputada federal constituinte, em seu primeiro mandato na Câmara dos Deputados. Em 1990, ACM foi eleito governador com 50,71% dos votos, derrotando Roberto Santos (PMDB), que ficou em segundo lugar com 32,10%. Em terceiro lugar, Lídice obteve 308.998 votos (9,54%).

A eleição de 1990 motivou a troca de Lídice do PCdoB pelo PSDB para as eleições de 1992, garantindo a sua vitória à prefeitura em 1992, sob um forte cerco imposto por ACM. Sem reeleição e com uma gestão perseguida pelo carlismo, a esquerda perdeu Salvador em 1996, mas Lídice saiu viva, vencendo as eleições seguintes de 1998 e 2002 para deputada estadual.

Em 2004, a candidatura à prefeita pelo PSB foi uma estratégia acertada. Se em 2002 ela teve 32.941 votos na capital, na eleição seguinte para prefeita e sem o apoio do PT, a socialista ficou em quarto lugar, mas conquistou 124.856 votos (10,36%), o que garantiu a sua eleição em 2006, sendo a deputada federal mais votada na capital baiana.

O reencontro da sua carreira política no âmbito federal permitiu nas eleições de 2008 ser candidata à vice-prefeita na chapa do colega baiano de bancada Walter Pinheiro (PT) derrotado pelo prefeito reeleito João Henrique (PMDB). Em 2010, foi eleita senadora como a mais votada em Salvador. Em 2014, precisou formar chapa ao governo estadual como uma necessidade alinhada à candidatura presidencial de Eduardo Campos (PSB), obtendo 160.824 votos na capital baiana.

Mesmo vetada pelo PT para manter a reeleição ao senado, a ex-senadora foi fiel e voltou à Câmara em 2018, sendo a terceira mais votada em Salvador e a segunda mais votada em 2022. Com essa projeção consolidada, a atual deputada surge nos bastidores do grupo governista com alguma chance de disputar a prefeitura, mas sob a perspectiva de unificar a base do governo e oferecer um “voo de cruzeiro” ao governador Jerônimo Rodrigues (PT), ou seja, possui potencial para ultrapassar a faixa dos 35% de votos obtidos pelo petista em Salvador na eleição passada.

Dos nomes colocados na mesa do governador, Lídice é a única com uma carreira estável local e nacionalmente dedicada ao eleitorado soteropolitano. E se as pesquisas eleitorais indicarem a necessidade de uma liderança mais conhecida e com chance de voto para todos os segmentos do eleitorado? O debate em torno da viabilidade eleitoral terá centralidade na definição das estratégias do campo governista? No pragmatismo necessário da política, o governador precisa garantir quem tem mais chances de obter votos em 2024.

*Cláudio André de Souza é Professor Adjunto de Ciência Política da UNILAB e pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais (UFRB). E-mail: [email protected].