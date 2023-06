Recorde de peregrinos em Santiago do Piripiri

Se existia alguma dúvida sobre o sucesso do Caminho de Santiago do Piripiri, em Vitória da Conquista, agora não existe mais. No último domingo 142 peregrinos enfrentaram os 21 km da linda trilha no Sudoeste baiano, para confirmar o sucesso dessa caminhada.

O Caminho de Santiago de Piripiri, foi criado em 26 de abril de 2009, inicialmente pelos peregrinos Marcelo Flores e Virginia Lima e implantado pela Associação Bahiana dos Amigos do Caminho de Santiago (Abacs),

Vários participantes da Abacs marcaram presença em Vitória da Conquista | Foto: Divulgação

O caminho fica localizado na Serra do Piripiri, no município de Vitória da Conquista, na Bahia, numa altitude média de 850 metros, com uma extensão de 21 km, começando na BR 415 a 11 km do Anel Rodoviário.

O caminho se estende ao longo de fazendas de café e pecuária, passando em matas ainda intactas, cruza o Rio Piripiri e o Rio San Tiago, este assim batizado em homenagem ao Padroeiro.

As trilhas também passam nos pontos Bem-Querer, Companheiros e chega na Fonte dos Rios de Conquista, onde na sombra das árvores de paus-ferros no Monumento ao Príncipe Maximiliano foi fixada uma placa talhada em madeira de lei instituindo o Caminho Santiago do Piripiri.

As trilhas do Caminho de Santiago do Piripiri cortam fazendas e serras | Foto: Divulgação

”Piripiri”, é uma palavra da língua dos nativos índios mongoyós. Piri significa Taboa, planta aquática das lagoas da serra, e Piri Piri é o aumentativo, ou seja, muitas Taboas que ainda hoje estão na serra.

Com o sucesso da edição deste ano, o criador do Caminho de Piripiri, Marcelo Flores, aproveitou para agradecer o espírito peregrino dos participantes e confirmou que a trilha já está consolidada e que a data da próxima edição será anunciada em breve, para que todos possam se programar com tranquilidade.

Um dos pontos turísticos de Vitória da Conquista é parada obrigatória dos peregrinos | Foto: Divulgação