Câncer de pele: Médica alerta para exposição excessiva ao sol

A proximidade do verão já inspira a necessidade de redobrar os cuidados com o corpo e a pele. A exposição solar moderada traz benefícios à saúde, mas em excesso é muito prejudicial. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), cerca de 185,6 mil novos casos de câncer de pele devem ser registrados no Brasil, em 2022. O número pode aumentar ainda mais, caso os brasileiros não se previnam da maneira correta contra o sol, principal fator de risco para a doença.

Para a médica dermatologista da Multiclin, Danielle Pinto, todo cuidado é fundamental para evitar o câncer e manchas na pele. “É importante usar protetor solar diariamente, mesmo que a pessoa não vá se expor diretamente ao sol. Existe a luz solar indireta, que atravessa o vidro, que entra dentro de casa, e a luz visível das telas de computadores e celulares que causam manchas na pele”.

Civilidade

O entorno do Instituto dos Cegos da Bahia (ICB), no bairro do Barbalho, ganhou Zona 30, implementada pela Transalvador. As vias em frente à sede da entidade foram requalificadas e passaram a utilizar uma tecnologia que auxilia a travessia de pessoas com deficiência visual. Outro avanço foi um sistema de aviso sonoro instalado, que permite atravessar a via com mais segurança.

Canabidiol

O Conselho Federal de Medicina suspendeu a resolução que restringia o uso de canabidiol, em reunião extraordinária, na última segunda-feira (24). Antes da decisão, algumas entidades criticaram a resolução e apontaram que há comprovação científica para o tratamento com a substância. Outras se posicionaram contra. Eis a polêmica. Porém, pacientes com dor crônica, sofrem de demência ou epilepsia relatam alívio e poder no tratamento.

Cursos de capacitação profissional

O Monte Tabor oferece, por meio do Centro de Educação Profissional Ludovica, cursos gratuitos de capacitação direcionados a pessoas desempregadas ou inscritas em programas de distribuição de renda do Governo Federal. São cursos nas áreas de atendente de farmácia, atualização em hemodiálise, atualização em UTI, auxiliar de classe, copeiro dietista, cuidador de idosos e recepcionista.

AVC em pauta

O Dia Mundial do Acidente Vascular Cerebral (29) chama atenção sobre a doença, que no mês de julho de 2022, matou 8.758 brasileiros, segundo dados da Rede Brasil AVC. O cardiologista, Leandro Serafim, alerta: “Alteração da fala, formigamento no corpo, tonturas, desequilíbrio ao andar, perda de força em braços e pernas, assim como dor de cabeça intensa são sinais importantes que indicam necessidade de atendimento o mais rápido possível”.

Destaque

Decisão Judicial

A Justiça Federal determinou que o município de Barreiras mantenha profissionais de Enfermagem em período ininterrupto e em quantidade suficiente para atender as necessidades do Hospital da Mulher.

Ortopedia em destaque

Com 70% das obras físicas concluídas, o Hospital Ortopédico da Bahia, no Cabula, está previsto para ser entregue ainda este ano. Traumatologia, ortopedia, transplante e medicina desportiva fazem parte dos serviços do novo hospital.

Inauguração IOS

Os dentistas Alison Sodré e Polyana Oliveira, inauguraram o IOS - Instituo Oliveira Sodré, @instituto.ios, referência no âmbito da odontologia digital.

Teleconsulta

O Vitalmed Online realiza teleconsulta por meio do seu aplicativo. O novo produto é oferecido por R$ 29,00 mensais e dá direito a teleconsultas ilimitadas.