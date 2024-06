Cardiologia Intervencionista é destaque no Hospital da Bahia | A TARDE

Um procedimento inédito no Estado foi realizado pela equipe da cardiologia intervencionista do Hospital da Bahia. Pela primeira vez foi executado um implante de válvula aórtica por cateter (TAVI) sem a utilização de contraste. O paciente, portador de estenose aórtica grave com insuficiência renal crônica foi submetido à técnica de forma exitosa. O aprimoramento da técnica e a expertise dos profissionais que a executaram colocam a Bahia na fronteira do conhecimento na realização dessa intervenção, é o que afirma a coordenadora de cardiologia do Hospital da Bahia, Marianna Andrade.

A estenose aórtica grave pode levar a uma insuficiência cardíaca?

A estenose aórtica grave pode levar a sintomas como falta de ar, dor no peito, perda de consciência (síncope) e tem um risco aumentado de morte súbita. E é, também, umas das causas de insuficiência cardíaca. Quando ela não é corrigida em tempo adequado, o coração vai entrando em falência, diminuindo a capacidade de bombear o sangue.

O TAVI sem contraste é um procedimento inédito na Bahia e traz quais benefícios para o paciente?

O TAVI é um procedimento de troca da válvula da aórtica quando não está funcionando adequadamente, por uma prótese biológica. Esse procedimento era somente feito por cirurgia cardíaca convencional. Há 20 anos, essa técnica do TAVI foi desenvolvida e vem sendo utilizada, em todo o mundo para pacientes com estenose aórtica grave que tem idade avançada e risco cirúrgico aumentado.

Pessoas portadoras de estenose grave devem recorrer ao TAVI? Como você avalia o risco do procedimento?

Pessoas que possuem o diagnóstico de estenose aórtica e que estão sintomáticas devem sim procurar a troca da válvula, pois não existe medicação ou outro tipo de tratamento para reduzir este problema. Esta troca pode ser feita por via cirúrgica ou por TAVI. Preferencialmente nos pacientes idosos, com idade acima de 70 anos, e de acordo com a recomendação da Sociedade Brasileira de Cardiologia, independente do risco cirúrgico, eles podem ser encaminhados para o TAVI, desde que tenham condições anatômicas para fazer o procedimento.

Quais os diferenciais da cardiologia intervencionista do hospital?

O Serviço de hemodinâmica do Hospital da Bahia possui o selo Diamante de qualidade conferido pelo IQG e vem se firmando como um serviço de referência na Cardiologia Intervencionista de alta complexidade no cenário nacional. O Hospital da Bahia hoje realiza hoje todos os procedimentos de alta complexidade em cardiologia, seguindo protocolos rígidos de qualidade e segurança. O serviço conta com um time multidisciplinar que auxilia na tomada de decisão e que se reúne regularmente em todos os casos antes da realização destes procedimento para o planejamento da jornada do paciente. Os resultados são considerados excelentes.

NOTAS DE DESTAQUE

Aperfeiçoamento contínuo

O Hospital Santa Izabel, que em julho próximo completa 131 anos, vai inaugurar o seu Serviço de Transplante de Medula Óssea -TMO, antiga demanda da sociedade baiana. Já no próximo dia 13 de junho ganha novo Centro Cirúrgico. Recentemente inaugurou uma UTI com 14 leitos, equipamentos de ponta e atendimento humanizado. A nova unidade passou por completa reestruturação e ganhou um design funcional que favorece o acolhimento, o tratamento humanizado e a presença dos familiares. Tudo isso contribui no processo de recuperação e experiência positiva do paciente.

Avanço na Oncoplástica do Aristides Maltez

Grandes avanços ocorreram na abordagem do câncer de mama nos últimos anos, principalmente no que diz respeito a cirurgias cada vez mais conservadoras com resultados estéticos melhores, sem comprometer a segurança oncológica. A oncoplastia mamária vem se difundindo cada vez mais, assim como as mastectomias menos radicais associadas a reconstrução mamária imediata, que é parte integrante do tratamento cirúrgico do câncer de mama. O Serviço de Mastologia do Hospital Aristides Maltez possui um grupo de oncoplástica com a oferta da reconstrução mamária, e tem no comando a médica mastologista Ana Cláudia Imbassahy.

Não ao cancelamento de Planos de Saúde

Um novo capítulo se desenhou no Congresso Nacional com a formação de uma subcomissão dedicada a analisar e acompanhar os cancelamentos de planos realizados pelas operadoras. Este movimento vem em resposta às crescentes reclamações de consumidores, particularmente entre pessoas com deficiências e portadores de doenças raras. À frente dessa nova iniciativa, destaca-se o deputado federal Leo Prates (PDT), um nome que carrega consigo um histórico na defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Prates, assume o compromisso de investigar e mitigar os impactos negativos desses cancelamentos.

Dia Mundial Sem Tabaco

Nesta sexta-feira (31 de maio) foi celebrado o Dia Mundial Sem Tabaco com o objetivo de conscientizar a população sobre seus malefícios e incentivar a redução do consumo de produtos derivados do tabaco em todo o mundo. Dados levantados pela OMS (Organização Mundial de Saúde) no último ano apontam para um fato animador: o consumo de tabaco no Brasil diminuiu aproximadamente 35% desde 2010. Ainda de acordo com a entidade, houve um declínio nas taxas globais a partir de 2022.

