Carnaval 2024: festa vai ter assistência à saúde em diversos circuitos | A TARDE

Salvador já vive um clima intenso de festividades e culmina com a grande folia carnavalesca, cuja abertura acontece na próxima quinta-feira (8). Curtir é bom, mas as pessoas devem ficar atentas para intercorrências que priorizem um atendimento médico.

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), incrementou plantões, profissionais e estruturas para garantir a maior atuação da saúde dos últimos anos na folia momesca.

No total, serão 15 Módulos Assistenciais (postos de saúde) de prontidão para acolher as demandas dos pacientes; sendo que nas 13 estruturas instaladas nos circuitos oficiais Dodô, Osmar e Batatinha e no circuito alternativo Mestres Bimba (Nordeste de Amaralina), o atendimento se dará de forma ininterrupta, ou seja, em regime de 24h a partir da abertura oficial do carnaval (08), até a quarta-feira de cinzas. O esquema no Carnaval dos Bairros (Cajazeiras e Periperi) terá módulos com plantões de 12h entre os dias 10 e 14 de fevereiro.

Durante a folia, serão mais de 7.135 plantões, envolvendo cerca de 2 mil profissionais, entre eles 163 médicos e seis equipes de cirurgia bucomaxilofacial.

A vice-prefeita e titular da Saúde, Ana Paula Matos, ressalta a importância da mega estrutura e de disponibilizar os módulos também nos carnavais de bairros. “Será o Carnaval da Saúde. Estamos com nossas equipes preparadas para essa megaoperação, seja nos principais circuitos e alternativos”, destacou Ana Paula Matos.

Para assegurar tranquilidade e ampliar os protocolos de segurança em saúde aos soteropolitanos e turistas, a pasta reforçou o alcance de ações preventivas com o apoio de importantes segmentos como Vigilância Sanitária (Visa), Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), Vigilância Ambiental (Visamb), Centro de Referência à Saúde do Trabalhador (Cerest) e Vigilância Epidemiológica (Viep).

Estarão ainda de prontidão 20 ambulâncias, 10 motolâncias e duas ambulanchas do SAMU 192 para intervenção rápida das ocorrências que necessitarem de transferência para rede hospitalar. Dez UPAs, seis Pronto Atendimentos, a Unidade de Atendimento Odontológico 24 horas do Dique do Tororó e o Hospital Municipal de Salvador também atuarão como postos de retaguarda para acolhimentos de casos provenientes da festa.

DESTAQUES

Programa “Bahia sem Sonda”

O programa “Bahia sem Sonda”, lançado pelo Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), já beneficiou mais de 100 pacientes com a realização de cirurgias de próstata. Os procedimentos são realizados no turno da noite, quando o Hospital do Homem, unidade do HGRS, abre suas salas cirúrgicas com o objetivo de zerar a fila de espera dos pacientes que precisam de uma cirurgia benigna de próstata. Joabe Carneiro, urologista coordenador do Hospital do Homem, explica “o programa é voltado para pacientes que estão em uso de sonda, com trocas regulares e aqueles que têm uma certa brevidade em realizar a cirurgia”.

Lote falso

A Organização Mundial de Saúde – OMS emitiu um alerta sobre a escassez dos remédios chamados de agonistas de GLP-1, como a semaglutida, princípio ativo do Ozempic. E está cada vez mais crescente a falsificação do produto. A Agência de Vigilância Sanitária (ANVISA) identificou um novo lote neste mês, o MP5A064, com o idioma da embalagem em espanhol. A escassez de produtos abre brecha para os oportunistas de plantão agirem com a veiculação de versões falsificadas. Todo cuidado é pouco!

Pacientes com Hiperparatireoidismo

A maior sobrevida de doentes dialíticos aumentou o percentual de pacientes com Hiperparatireoidismo grave e, apesar dos medicamentos serem ofertados gratuitamente pelo SUS, parte desses doentes não melhoram clinicamente e sofrem de dores ósseas, fraturas e calcificação coronariana. Os casos graves de Hiperparatireoidismo secundário devem ser tratados com cirurgia de PTX Subtotal. O hospital Ana Nery (HAN) realizou 99 cirurgias, de janeiro a novembro/23, e a meta 2024 é facilitar ainda mais o acesso dos pacientes à PTX.

Novo aplicativo MedSus

Um novo aplicativo, denominado MedSUS, pode ser um grande facilitador para usuários que utilizam o Sistema Único de Saúde (SUS). Na prática, tanto os cidadãos, quanto os profissionais de saúde podem acessar informações atualizadas sobre quais medicamentos são recomendados para determinadas condições médicas. O aplicativo fornece informações sobre os locais de dispensação dos medicamentos, como as Farmácias das Unidades Básicas de Saúde (Atenção Primária), de “Alto Custo”, e nas credenciadas ao Programa Farmácia Popular.