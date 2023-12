ESG: Ações do Hospital Santa Izabel são reconhecidas | A TARDE

O Hospital Santa Izabel recebeu na noite da ultima terça-feira, 5, o Prêmio Benchmarking na categoria “Cultura ESG”, em evento realizado no Hotel Fasano. A alta performance do hospital na área ambiental foi premiada também na semana passada pela Health Care Without Harm, com o prêmio “Health Care Climate Challenge”, na categoria ouro – mitigação climática.

Para Mônica Bezerra, diretora Corporativa de Tecnologia e Operações da Santa Casa, “a alta performance demonstra que o Santa Izabel é referência em áreas que vão além da assistência em saúde, abrangendo sustentabilidade, meio ambiente, gestão de pessoas, formação de novos profissionais, inovação e ensino e pesquisa”. Estes novos reconhecimentos fortalecem também os bons resultados alcançados pelo hospital, que vem investindo fortemente na renovação do seu parque tecnológico.

Somente este ano, ganhou um novo robô cirúrgico, dois novos tomógrafos, seis torres de laparoscopia, um SPY-PHI pioneiro e, depois de inaugurar recentemente um Centro de Diagnóstico e Tratamento Oncológico para atender com mais conforto e agilidade pacientes do SUS, já está adiantando a montagem do PET/CT mais moderno do Brasil.

Ações em Saúde

A vice-prefeita e secretária de Saúde de Salvador, Ana Paula Matos, inaugura no dia 15 de dezembro, a Escola de Saúde Pública de Salvador e o Memorial Maria Odília, localizadas no bairro do Comércio. A ESP visa formar trabalhadores e estudantes da Saúde, fortalecer o SUS municipal, o desenvolvimento científico, tecnológico e a inovação na promoção de ações de educação popular em saúde. Já o Memorial Maria Odília, faz jus à primeira médica negra do Brasil, um ato de reparação histórica na capital mais negra fora da África.

Visita à Bahia

O médico pneumologista e presidente da Unimed Nacional, Luiz Paulo Tostes Coimbra, veio à Bahia e fez uma visita à sede do Grupo Vitalmed. O diretor executivo de Negócios, João Carlos Lacerda, e a gerente de Operações Médicas, Diana Serra, recepcionaram Coimbra, que conheceu a Central de Controle Operacional (CCO) do grupo baiano de saúde, que fez 30 anos de operação. "Foi uma satisfação receber o presidente Coimbra em nossa sede e mostrar a estrutura de serviços da Vitalmed. A Unimed Nacional é uma importante parceira de negócios nossa", comenta Lacerda

Reconhecimento

Fred Benzaquen Costa, CEO do Grupo empresarial Elsimar Coutinho, foi homenageado pela ABRASCI* - Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura, e recebeu o título “Acadêmico”, que corresponde ao reconhecimento pela sua trajetória como gestor atuando à frente de grandes empresas no Brasil e no exterior. Na cerimônia realizada, em 01/12, na Câmara dos Deputados em Brasília, Fred recebeu o “Colar do Mérito Acadêmico”, e passa a ocupar a cadeira de número 30, cujo patrono é John Frances Welch Jr, executivo norte-americano falecido em 2020.

Combate à tuberculose

Em audiência pública da comissão da Câmara que estuda maneiras de eliminar a tuberculose como problema de saúde pública, o coordenador do grupo, deputado Antonio Brito (PSD-BA), defendeu a necessidade de aumentar o orçamento para o combate à doença. O parlamentar ressaltou que o Brasil registra mais de 80 mil casos de tuberculose por ano. “A gente retrocedeu duas décadas em relação aos óbitos por tuberculose no Brasil, e morrer por tuberculose no século 21, quando temos um medicamento que cura praticamente 100% dos casos, é inaceitável.” destaca Brito.

Ansiedade em alta

Dados recentes revelam que 26,8% dos brasileiros receberam diagnóstico médico de ansiedade, sendo que um terço (31,6%) da população de 18 a 24 anos é ansiosa, liderando entre todas as faixas etárias. As taxas mais altas de ansiedade são observadas no Centro-Oeste (32,2%) e entre as mulheres (34,2%). Adicionalmente, 12,7% relatam diagnóstico médico para depressão, com maiores prevalências no Sul (18,3%), entre mulheres (18,1%), e na faixa etária de 55 a 64 anos (17%), seguida por jovens de 18 a 24 anos (14,1%). Os dados são do Covitel 2023, inquérito nacional que ouviu 9.000 pessoas entre janeiro e abril por telefone.

Aviso: A coluna entra em recesso de férias, retornaremos no dia 21 de janeiro de 2024