Hospital Aristides Maltez promove ações contra o câncer de mama | A TARDE

O Hospital Aristides Maltez, referência em tratamento de câncer no país, vem desenvolvendo uma série de atividades dentro da programação do Outubro Rosa. O objetivo é despertar e orientar a população sobre a importância do combate ao câncer de mama.

A médica Ana Cláudia Imbassahy, coordenadora do Setor de Mastologia do HAM, destaca que a campanha é realizada internacionalmente e o símbolo maior é o laço rosa. Toda equipe do hospital está envolvida e, durante este mês, estão acontecendo diversas medidas para evidenciar a importância do movimento, como palestras, panfletagem e atividades direcionados ao tema - incentivando a realização do exame.

“Este ano já aconteceram dois mutirões para detecção do câncer de mama. No último, em agosto, foram descobertos 44 novos casos, onde as pacientes foram matriculadas no hospital e já estão em tratamento.”

Imbassahy ainda evidencia que o foco maior deste mês é orientar e oferecer exames específicos para detectar a doença. Além disso, já está programado outro mutirão para o dia 11 de novembro, em parceria com o Instituto Protea.

A médica ainda confirma que esta é a principal maneira de chamar a atenção sobre a realização dos exames preventivos e estimular a participação popular, empresas e entidades, uma vez que somente através do combate que se pode redesenhar o contexto que acomete tantas mulheres.

Existem vários tipos de câncer de mama – alguns com desenvolvimento rápido, enquanto outros crescem lentamente. A maioria dos casos, quando tratados adequadamente e em tempo oportuno, apresentam bom prognóstico e possibilitam melhores resultados estéticos.