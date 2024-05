Novo Centro de Cardiologia com assistência multidisciplinar do HP | A TARDE

Com a presença de autoridades, jornalistas, médicos e outros convidados, o coquetel de inauguração do Centro de Cardiologia do Hospital Português (HP) foi bastante prestigiado pelo trade médico. O evento realizado no último dia 25 de abril contou com a presença da vice-prefeita e Secretária de Saúde do Município, Ana Paula Matos, do presidente da Instituição, Orlando Manuel Cunha da Silva, do superintendente médico do HP, Vicente de Araújo e da coordenadora médica do Serviço, Tatiana Paraíso.

O presidente da instituição, Orlando Silva, destacou que a inauguração do serviço reafirma a meta de desenvolvimento contínuo do Hospital Português com foco no paciente. “As doenças cardiovasculares lideram as taxas de mortalidade no Brasil e no mundo. Proporcionar para a comunidade esse novo serviço cardiológico totalmente preparado para o atendimento do paciente e o acolhimento assistencial completo é a contribuição da nossa gestão para mitigar esse cenário”, afirmou o gestor.

A coordenadora médica do serviço, Tatiana Paraíso, ressaltou que o espaço foi planejado para proporcionar uma experiência de atendimento de excelência. “A proposta do nosso serviço é acolher pacientes que necessitam realizar o seu check-up de rotina e aqueles que precisam de acompanhamento cardiológico com um suporte multidisciplinar”.

O novo serviço concentra uma infraestrutura diferenciada na área, proporcionando benefícios importantes para o paciente. “A integração de especialistas com várias experiências promove um diagnóstico mais preciso e um tratamento individualizado do paciente”, ressaltou o superintendente médico do HP, Vicente de Araújo.

Durante o evento, os convidados tiveram a oportunidade de fazer um tour pela nova unidade e conhecer a proposta do serviço com foco no cuidado do paciente e assistência multidisciplinar completa, reunidos num só espaço.

Cápsula vibratória



Pesquisadores estão avaliando a efetividade de uma cápsula vibratória que promete auxiliar nos movimentos intestinais. A ideia vem sendo estudada para melhorar o funcionamento do intestino, e ajudar as pessoas com constipação a terem um ritmo intestinal adequado. A coloproctologista, Glícia Abreu, explica que o princípio da cápsula vibratória está na sua capacidade de, ao produzir vibrações, estimular as paredes do cólon e, consequentemente, promover contrações eficientes que impulsionam as fezes até serem eliminadas. “A cápsula, após ser ingerida pelo paciente à noite, chega ao cólon em aproximadamente 14 horas, onde é ativada e irá vibrar gentilmente, estimulando a ocorrência de movimentos intestinais espontâneos e que, efetivamente, eliminem as fezes”, acrescenta a médica.



Jantar do Bem

O Hospital Martagão Gesteira vai realizar a quinta edição do Jantar do Bem, no dia 23 de maio, na Chácara Baluarte, no Santo Antônio Além do Carmo. Este ano, o evento contará com Show de Thiago Arancam, jantar assinado pelo Grupo Origem e visa angariar fundos para realização de mais cirurgias cardíacas infantis. Para divulgar e engajar públicos estratégicos em prol deste evento, a Marcativa Flow, agência especializada em Comunicação Integrada e Estratégica, realiza no próximo dia 08 de maio, às 9h30, na sede da agência, um encontro nomeado de Coletiva do Bem. Excelente iniciativa ambos os eventos.

Reversão da vasectomia

Homens que já fizeram vasectomia e querem ser pais podem reverter a operação. O procedimento religa os canais que levam os espermatozóides dos testículos à uretra e que foram cortados na vasectomia. ” A reversão é simples. O paciente se interna em um day hospital de manhã e sai de tarde, realiza o procedimento que dura cerca de 1 a 2 horas e geralmente com anestesia peridural (na coluna). Depois de um mês, com tudo cicatrizado, o paciente já pode voltar a ter relações sexuais, explica o urologista, especialista em vasectomia, Eduardo Lopes.

Dor lombar

Com intuito de facilitar o diagnóstico precoce e o tratamento da Espondilite Anquilosante, doença autoimune, sem cura e pouco conhecida, que afeta principalmente a coluna vertebral , a Clínica IBIS, em parceria com a Faculdade ZARNS de Medicina, realiza no dia 10, sexta-feira, a partir das 8h, o ‘Mutirão de Dor Lombar’ em combate à doença. Os interessados podem se inscrever, gratuitamente, através do link.

Publicações relacionadas