Tuberculose ainda tem altos índices de mortalidade | A TARDE

Mesmo sendo uma doença que tem cura, cujo tratamento é gratuito na rede pública, a tuberculose ainda tem altos índices de mortalidade. A Bahia já acumula 439 casos e 22 mortes por tuberculose em 2024, conforme dados da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab).

Causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, que afeta principalmente os pulmões, mas também pode afetar outros órgãos como rins, ossos e cérebro, a condição pode ser transmitida de pessoa para pessoa pelo ar, através da tosse, espirro ou fala.

Em função da Semana Nacional de Mobilização e Luta Contra a Tuberculose (24 a 31 de março), o pneumologista Guilhardo Fontes Ribeiro e diretor de Assuntos de Saúde Pública da Associação Bahiana de Medicina (ABM), reforça o alerta à população sobre a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado para a cura da doença.

1. Quais os principais sintomas do paciente com tuberculose?

Tosse persistente entre duas ou três semanas pode ser um indício de que a pessoa está infectada com a doença. A pessoa pode ter também febre, emagrecimento, dor torácica, sudorese noturna e escarro de sangue. O diagnóstico é feito pela radiografia e exame de escarro, de forma gratuita em unidade de Saúde.

2. Qual o risco de negligenciar com a tuberculose e não fazer o tratamento correto?

Cada paciente com tuberculose pulmonar que não se trata pode infectar em média de 10 a 15 pessoas por ano. Alguns fatores contribuem para a disseminação da doença tais como a pobreza e má distribuição de renda, desnutrição, as más condições sanitárias e a alta densidade populacional.

3. Como é feito o tratamento?

O tratamento consiste em um esquema de antibióticos por pelo menos seis meses. Com 15 dias após iniciado o tratamento, a pessoa já não transmite mais a doença. Porém, tem que manter o tratamento por 06 meses, caso contrário pode desenvolver a forma multirresistente da doença que é muito mais cara para o governo, cujas medicações são mais potentes, com mais efeito colateral do que o tratamento habitual. Ele também lembra que a vacina BCG é obrigatória para menores de um ano, e protege as crianças contra as formas mais graves da doença.

4. A tuberculose está associada também a falta de saneamento e condições de moradia da população de baixa renda?

Nas regiões mais pobres é onde se concentra o maior número de tuberculosos por diversas razões, como por exemplo pela falta de saneamento básico e pelo fato das pessoas morarem em imóveis pouco arejados, possibilitando uma maior disseminação da doença.

Março Azul Marinho

O câncer colorretal (CCR) afeta aproximadamente um milhão de pessoas em todo o mundo. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer-INCA, no Brasil, ele está em ascensão, tornando-se o terceiro câncer mais comum, depois do câncer de mama e próstata. O “Março Azul Marinho chama atenção dessa doença. Segundo a coloproctologista Glícia Abreu, "cada vez mais jovens são diagnosticados com a doença. Dentre as possibilidades do aumento do CCR nessa faixa etária podemos citar os hábitos alimentares, com o consumo de alimentos ultraprocessados, sedentarismo, obesidade, tabagismo e aumento do consumo de álcool”.

Encontros da Cultura

Com o tema, ‘Você já fracassou hoje?’, acontece mais uma edição do Encontro da Cultura, no dia 02 de abril, às 19h, na sede da Associação Bahiana de Medicina (ABM), em Ondina. Um momento imperdível com conteúdo, música, ação social e reunirá um super time formado pelo professor Garrido, Kau Mascarenhas e Luiz Hosannah. Eles vão debater sobre a importância do fracasso para o nosso crescimento pessoal. O evento conta também com a participação do cover de Ney Matogrosso, Gilvan Oliveira. Promoção da casadinha, R$ 44,90 e se puder, não é obrigatório, contribuir com uma lata de leite para ajudar as crianças carentes atendidas pelo projeto.

30 anos do Cedeba

Um dos centros de excelência no Brasil, credenciado pela World Diabetes Foundation( IDF), e que teve o reconhecimento da Organização Mundial de Saúde OMS, o Centro de Diabetes e Endocrinologia da Bahia (CEDEBA) completa 30 anos neste domingo (24). O aniversário será comemorado nesta segunda-feira (25), a partir das 10h, na sede do Centro de Referência, no Centro de Atenção à Saúde CAS, onde funciona desde 2003. A fundadora e diretora, endocrinologista Reine Chaves, pontua “o Cedeba nasceu de um sonho coletivo, que se transformou realidade”.

34 anos do HRS

A exposição fotográfica "A cura, uma questão de olhar" está aberta ao público no Hospital São Rafael (HRS), segue até 10 de maio na recepção principal e marca as comemorações do aniversário de 34 anos do hospital. Trata-se de um trabalho coletivo de vinte médicos de diferentes especialidades, a maioria da Rede D’Or. O projeto tem curadoria do artista visual e educador, Uiler Costa Santos, que selecionou duas fotos autorais do acervo de cada fotógrafo. “Temos duas paixões em comum, a medicina, como a arte elementar do cuidar, e a fotografia, como linguagem artística, ambas como experiências humanas”, afirma o anestesiologista Amadeu Martinez.