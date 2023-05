UTI do Ana Nery é certificada com UTI Top Performer

A Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Ana Nery (HAN) recebeu o selo UTI Top Performer, concedido pela Epimed Solutions e pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB). A iniciativa, que visa a estimular o uso de indicadores de qualidade e desempenho na gestão das UTIs Cardiológicas, busca aprimorar a qualidade da Medicina Intensiva e aumentar a segurança dos pacientes no Brasil. Confira a entrevista com o cardiologista e coordenador médico das Unidades Cardiovasculares, Osvaldemar Júnior.

1. O que é o Selo Top Perfomer?

O selo Top Performer faz parte de um projeto da AMIB e Epimed Solutions, chamado UTIs brasileiras, que estimula o uso de indicadores de qualidade e desempenho na gestão. É uma distinção dada àquelas UTIs que, no último ano, tiveram uma performance no grupo do melhor desempenho, em dois parâmetros: mortalidade hospitalar de acordo com a gravidade e utilização de recursos, também ajustada à complexidade.

2. Qual a importância desta premiação para um hospital público como o Ana Nery?

Dentre as mais de 180 UTIs cardiológicas avaliadas, 22 receberam o citado selo, sendo apenas 2 UTIs públicas. Isso mostra que, além de recursos tecnológicos, boas UTIs se fazem com equipe multiprofissional treinada e dedicada. UTIs públicas ligadas à SESAB, participam desse registro, objetivando menor mortalidade; uso mais eficiente de recursos e maior rotatividade de leitos, recurso limitado e essencial.

3. Quais os diferenciais da Unidade?

Gestão focada na utilização racional e eficiente dos recursos, proporcionando arsenal tecnológico, antes restritos a hospitais privados, como Oximetria Cerebral, Tromboelastometria e Ecocardiografia beira leito; médicos diaristas em tempo diurno integral, projeto único na Bahia; enfermeiros e fisioterapeutas especializados em cardiologia intensiva e farmacêutica clínica vinculada às UTIs.

4. Quais os procedimentos mais demandados e qual o nível de satisfação dos pacientes?

Sendo referência na Cardiologia, Nefrologia e Cirurgia Vascular, os procedimentos mais demandados são: cirurgias e dispositivos cardíacos, como marcapasso; procedimentos endovasculares, como cateterismo cardíaco, angioplastias coronarianas e de outros vasos; além de sermos um dos 10 maiores centros de transplante renal do país. Em última pesquisa de satisfação, 95% avaliou o serviço como bom ou ótimo.

Dentre as duas UTIs públicas, a cardiológica do hospital Ana Nery foi a contemplada com o selo Osvaldemar Júnior, Cardiologista e coordenador médico das Unidades Cardiovasculares

Pílulas Cuidados básicos

Reabilitar um paciente que ficou por muito tempo acamado, oriundo de unidades de terapias intensivas dos hospitais requer cuidados em tempo integral. Muitas vezes, esse paciente precisa de reabilitação em clínica especializada para sua efetiva recuperação. A coluna recebeu reclamação de uma paciente, oriunda do hospital Aliança, que foi encaminhada para uma clínica no bairro de Nazaré e lá contraiu uma infecção urinária. O problema evoluiu para uma pielonefrite (inflamação nos rins por bactérias). A clínica em questão oferece uma boa estrutura, mas mostra que ainda peca com cuidados básicos.

Visitas de parlamentares

Os deputados federais e estaduais precisam fazer visitas regulares aos hospitais públicos para avaliarem condições de assistência e atendimento. Importante fazer uma checagem no setor de Oncologia do Hospital das Clínicas. Lá, pacientes que necessitam receber medicamentos oncológicos passam o dia todo em fila de espera. O atendimento médico é bom. Sabemos que há pressão no sistema, mas os pacientes sofrem esperando e é preciso resolver a situação. Talvez, vendo a dor do povo, os parlamentares possam ficar mais sensíveis e sugerir uma solução digna e célere.

Hospitais Psiquiátricos

A Resolução 487/23 que previa o fechamento de todos os Hospitais de Custódia e Tratamentos Psiquiátricos no país permitindo a soltura de presos criminosos, tem novos capítulos. O Ministro Nelson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), diante da relevância da matéria, lastreada na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 7.389) impetrada pelo partido Podemos, vai submeter a liminar ao plenário do STF para uma decisão colegiada, após ouvir manifestação do CNJ, AGU e PGR.

Destaque

Cuidado com o paciente

Segurança e confiabilidade são os focos das Rodas de Conversa “Cuidado do Inere com o Paciente” que começaram a ser promovidas neste mês de maio pelo Instituto de Nefrologia do Recôncavo (INERE), em Santo Amaro. O evento é voltado para os 147 pacientes que fazem hemodiálise pelo SUS.

Ações rápidas

Para evitar o desabastecimento de insulina análoga de ação rápida, o Ministério da Saúde vem adotando uma série de ações para evitar a falta de medicação, como: aquisição emergencial internacional, remanejamento dos estoques existentes entre estados e outras.

Novos tratamentos

Os planos de saúde são obrigados a oferecer dois novos tratamentos contra câncer. Um contra o câncer de ovário (olaparibe em combinação com bevacizumabe) e contra o câncer de próstata metastático (darolutamida em combinação com docetaxel).