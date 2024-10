Bananas: do imaginário popular à gastronomia sofisticada

- Foto: Nanica/ Divulgação

Quem não conhece a célebre e popular música do compositor brasileiro Braguinha, “Yes, nós temos bananas”, composta no fim dos anos 1930? A música foi criada como uma sátira que tem por objetivo rebater a imagem que o Brasil tinha, pelo menos à época, como um país exótico e superficial. Tá bom que algumas gerações podem nem saber do que se trata, mas o som está gravado na história cultural brasileira.

Essa imagem pode ter sido reforçada por uma famosa cena de Carmen Miranda, no cenário americano dos anos 1940. A artista brasileira se apresentava com um exuberante adereço na cabeça, repleto de bananas. A cena ficou gravada no imaginário popular, reforçando a ideia do Brasil como um país apenas de praias, carnaval e samba, de uma forma pejorativa.

| Foto: Internet/Reprodução

A professora de gastronomia da Ufba, Euzélia Lima Souza, lembra do movimento do tropicalismo, que rompeu com a estética de um Brasil considerado apenas exótico. O movimento surgiu como uma resposta crítica a essas representações de um Brasil estereotipado.

“[...] Em 60, houve o movimento cultural tropicalista que, de maneira crítica e inovadora, rompendo com as convenções da época, se apropriou da imagem típica do Brasil tropical, com a banana e as frutas, para subverter suas estéticas e significados. Enquanto Carmen Miranda representava uma visão alegre e exótica do Brasil, o tropicalismo usava esse mesmo símbolo para criticar a ideia do país como um mero local exótico para o resto do mundo. A banana, nesse contexto, tornou-se um símbolo irônico e provocativo”, explica Euzélia.

| Foto: Euzélia Souza/ Divulgação

Sátiras à parte, a banana até hoje representa não apenas a tropicalidade brasileira, uma vez que a fruta, querida entre os brasileiros, vai muito além de um alimento. Ela está entranhada no nosso DNA como um símbolo de cultura e expressão popular, sendo citada em muitas expressões, seja na música ou na arte em geral.

“A banana aparece em diversas manifestações culturais, como música e literatura popular. Lá, ela também é um prato do imaginário coletivo brasileiro, refletindo a ligação entre o Brasil, o rural, o agrícola e suas tradições alimentares”, relata Euzélia.

Se a fruta ficou fixada no imaginário popular de forma icônica, ela também tem grande representatividade na economia brasileira, sendo um dos principais produtos consumidos no Brasil, além de ser um dos principais produtos de exportação.

| Foto: Freepik / Divulgação

A versatilidade da banana é estupenda! Banana prata, nanica, maçã, banana-da-terra, e a linda banana São Tomé são alguns grandes exemplos de diversidade de bananas encontradas neste mundo tropical brasileiro. Além dos tipos variados, a melhor parte: a banana é simplesmente uma das frutas mais desejadas no mundo gastronômico e, neste campo fértil, é responsável por uma diversidade incrível de pratos, dos básicos aos mais sofisticados; dos simples aos mais criativos.

| Foto: Freepik / Divulgação

Neyse Lobo, diretora comercial da Disk Bananas, uma fornecedora da fruta em Salvador, chama atenção para a média de consumo da marca registrada do Brasil.

“A banana é a fruta mais consumida no Brasil, e isso se dá pela sua versatilidade, praticidade, sabor e riqueza nutricional. Existe um estudo que fala que a média de consumo do brasileiro por ano é de 27 quilos dessa fruta. A banana está presente na casa de todos os brasileiros”, afirma.

| Foto: Euzélia Souza/ Divulgação

Ela também conta novidades sobre os tipos de banana que os moradores da capital baiana adoram consumir.

“As principais bananas consumidas aqui em Salvador e região são as bananas prata e da terra. A prata é muito produzida aqui na Bahia por causa do clima. Ela é rica em carboidrato e fornece energia rápida e sustentável ao corpo, por isso é essencial na rotina de quem pratica atividade física. É um lanche saudável e energético, então precisa estar na alimentação de todo mundo que pratica atividade”, esclarece.

| Foto: Freepik / Divulgação

Neisy também conta que o baiano ama uma banana nanica, e esclarece que nanica é somente no nome, pois esse tipo é maior que a banana prata. O pé da banana nanica pode produzir até 400 bananas, pesando mais de 40 kg.

“Ela é chamada de nanica por conta do tamanho do pé que a produz, um pé baixinho. Ela também é conhecida como d’água ou caturra em outros estados. Essa é uma banana que o pessoal utiliza muito para sobremesa, bolo, e receitas, pelo menos aqui em Salvador. Em outros estados, ela é a banana principal, como a prata é aqui para nós. A nanica é usada para fazer o banoffee”, relata.

| Foto: Euzélia Souza/ Divulgação

O banoffee é um doce de origem britânica, cuja invenção se espalhou pelo mundo afora. Ele foi criado nos anos 1970 e seu nome é uma deliciosa combinação das palavras banana e toffee, principais ingredientes da sobremesa. Ela é uma torta que tem por base um biscoito. Na sequência, leva uma camada de doce de leite, o toffee, e fatias de banana. Por último, chantilly. A receita é finalizada com algumas pitadas de chocolate ou café.

| Foto: Nanica/ Divulgação

Conta a história da gastronomia, que, inicialmente, o banoffee foi uma adaptação de uma receita americana de uma torta de caramelo e café, mas o chef Ian Dowding e o proprietário do restaurante The Hungry Monk, Nigel Mackenzie, em East Sussex, na Inglaterra, adicionaram bananas, inventando o doce que se transformou em uma febre no mundo inteiro, na atualidade.

Juliete Cortez, sócia da Nanica (@nanicabrasil), confeitaria especializada no delicioso doce banoffee, em Salvador, conta que a banana nanica é a preferida para montar a sobremesa maravilhosa.

| Foto: Euzélia Souza/ Divulgação

“A banana é uma das partes mais importantes e sensíveis da receita. Ela é uma fruta que exige cuidado antes de ser escolhida e usada, pois pode escurecer, por exemplo. Por isso, usamos a banana nanica, que tem propriedades muito boas para a produção de doces, porque é mais doce e suculenta. Além disso, tem coloração mais amarela, ficando mais bonita na apresentação, e polpa macia, permitindo que cada garfada do banoffee tenha uma parte da fruta", afirma.

| Foto: Nanica/ Divulgação

A receita se popularizou rapidamente pelo Brasil pelas mãos da empresa Nanica, criada em 2018.

“Acredito que posso dizer que somos um dos principais responsáveis por essa popularização, já que a rede investe muito para espalhar o Nanica pelo Brasil, garantindo que não se limite apenas aos grandes centros, como São Paulo, mas chegue a todos os cantos do país.”

Vamos aproveitar o nosso verão tropical que está por vir para fazer o maravilhoso banoffee. A receita dá um bocadinho de trabalho, mas vale muito degustar esta delícia, a cara da primavera e e verão brasileiros!

Bella Nápoli reúne quatro chefs para festejar aniversário de 62 anos

| Foto: Bella Napoli /Divulgação

A celebração dos 62 anos do restaurante Bella Napoli será em dose dupla. Nos próximos dias 09 e 10 de outubro, Gian Angelino, chef e proprietário da casa, vai receber três grandes nomes da culinária italiana que atualmente atuam na capital paulista. Juntos, o anfitrião e os convidados Renato Carioni (Cosi), Adriana Mágro (Taberna Pub & Gastronomia) e Marcio Kikuti (Escola Laurent Suaudeau), irão preparar um menu degustação em seis tempos, harmonizado com vinhos da vinícola baiana UVVA, da Chapada Diamantina. O custo é de R$ 350,00 por pessoa. As reservas podem ser feitas para o telefone 71 3354 1962



Chez Bernard promove jantar franco-italiano com os chefs Laurent Rezette e Massimo Cremonini

| Foto: Chez Bernard/Divulgação

O Restaurante Chez Bernard está preparando para o próximo dia 09 de outubro, um jantar franco-italiano reunindo o chef residente, o belga Laurent Rezette, e o italiano Massimo Cremonini, dono do prestigiado restaurante Cremonini, na Pituba. O evento será acompanhado dos vinhos da Bodega Lagarde, umas das vinícolas mais antigas e prestigiadas da Argentina, com serviço de harmonização feito pelo enólogo da bodega, Sebastian Barboza, que gerencia também os dois restaurantes da propriedade, o Zonda Lagarde e o Fogon Lagarde. Marcado para as 19h, o jantar será servido em seis tempos e custa R$ 410 por pessoa. As reservas podem ser feitas pelo telefone Reservas pelo telefone 71 99911 1130. O Chez Bernard fica na Rua Gamboa de Cima, 11, Centro.C @chezbernard

Casa de Farinha entra na roda do samba com feijoada, sábado, no Santo Antônio Além do Carmo

| Foto: Casa de Farinha/ Divulgação

A Casa de Farinha entra no circuito do samba com feijoada no Santo Antônio Além do Carmo. Em um dos endereços gastronômicos mais concorridos do Centro Histórico, o restaurante acrescenta a feijoada ao seu famoso cardápio de gastronomia contemporânea nordestina. Quem chegar mais cedo pode saborear a deliciosa feijoada carioca, assinada pelo chef Jota Moraes, que garante uma pitada bem baiana no tempero. A feijoada será servida completa, com todas as carnes de sua receita tradicional, acompanhada de farofa, arroz, couve e laranja. Neste sábado, a partir das 13 horas, o grupo Gosto de Desejo anima a festa Samba Bom, com um repertório que passeia por várias vertentes do ritmo brasileiro. A Casa de Farinha fica na Rua Direita de Santo Antônio, 97.

Five Sport Bar lança Feijoada completa com caipirinha

Em celebração a um dos pratos mais populares da culinária brasileira, o Five Sport Bar, maior rede de bares esportivos do Brasil, lança uma feijoada completa para animar ainda mais os dias de jogos. O prato inclui uma feijoada de feijão preto, acompanhada de arroz, farofa, couve refogada e laranja. Para completar a experiência, o menu acompanha uma caipirinha. A novidade está disponível aos sábados, domingos e feriados, com opções individuais a R$ 47,90 e para duas pessoas a R$ 92,90. Five Sport Bar está no Parque Shopping Bahia e Shopping Paralela.

Bodega Dante Robino traz seus vinhos para o mercado baiano

| Foto: Bodega Dante Robino/ Divulgação

A Bodega Dante Robino, vinícola argentina centenária localizada em Mendoza, anuncia a chegada de seus vinhos ao mercado da Bahia. Agora, os consumidores locais poderão apreciar rótulos de grande qualidade, como Malbec, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, além de espumantes, todos reconhecidos pela tradição da vinícola. Entre os destaques da Bodega está o Malbec, um clássico entre os vinhos argentinos, e a Bonarda, uva menos conhecida no Brasil, mas que chega a Salvador com o potencial de surpreender e ampliar as opções do público. Com essa chegada, a Bahia ganha novas opções de vinhos argentinos de alta qualidade, disponíveis em lojas e restaurantes da região.

