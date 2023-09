Cachaça: bebida é um dos melhores destilados brasileiros

"Você pensa que cachaça é água, cachaça não é água não, cachaça veio do alambique e água veio do ribeirão". A clássica marchinha dos anos 1940, criada pelo compositor baiano, jornalista e boêmio, Marinósio Trigueiros Filho, surgiu em um contexto em que a cachaça era vista com certo preconceito. No entanto, em franca evolução de conceito, hoje, este destilado ocupa um lugar de honra garantido entre as melhores bebidas brasileiras, quiçá entre as melhores do mundo.

Nascida em local desconhecido neste país de dimensões gigantescas, a cachaça é uma bebida alcoólica genuinamente brasileira, com uma história que remonta aos tempos coloniais e está ligada à produção da cana de açúcar do Brasil Colônia.

O diretor técnico da Associação Nacional dos Produtores de Cachaça de Alambique e da Associação Baiana de Produtores e Outros Integrantes dos Negócios da Cachaça da Bahia, além de professor universitário, Benjamin de Almeida Mendes, nos conta um pouco sobre um dos destilados mais antigos das Américas.

"A cachaça é o destilado mais antigo das Américas. Ela provavelmente surgiu no Brasil entre 1516 e 1532, na Bahia, Pernambuco, São Vicente (SP) ou até mesmo no Rio de Janeiro. Inicialmente, era produzida a partir da espuma que resulta do aquecimento do caldo de cana na produção de açúcar mascavo. Essa espuma era conhecida como tiborna ou esborro, e em espanhol era chamada de cachaza. É uma bebida maravilhosa que teve origem nos engenhos de açúcar como um subproduto da produção do açúcar", conta o especialista.

Provavelmente foi daí que surgiu o nome 'cachaça', inspirado na espuma deliciosa que se formava durante a confecção do açúcar, gerando um dos destilados mais apreciados do Brasil.

Carlos Alberto Santos Anunciação, proprietário da Companhia da Cachaça, uma loja especializada na Ceasinha do Rio Vermelho, conta que o produto, genuinamente brasileiro, demorou para alcançar o atual status devido à própria cultura brasileira. De acordo com o empresário e especialista, os produtores de cachaça profissionalizaram-se tardiamente em um dos negócios mais originais do Brasil.

"Ela demorou muito para chegar nesse patamar porque os brasileiros tinham o hábito de trabalhar na informalidade, produzindo e vendendo a bebida na porta do alambique. Depois que decidimos oficializar e realizar um trabalho digno da cachaça, ela decolou e está experimentando um crescimento fantástico", celebra

Carlos destaca que a vastidão do Brasil resultou em plantações diversificadas, gerando diversos tipos de terroirs que produzem uma grande variedade de cachaças.

"As canas são diferentes. A cana da Bahia difere da cana de Minas, que por sua vez é diferente da cana do Rio Grande do Sul. Isso torna o DNA da cachaça diferente de uma pra outra Além disso, a forma como o produto é manipulado e o momento da colheita, todos esses detalhes fazem diferença entre um tipo e outro. Por isso, costumo dizer que a cachaça é uma das melhores bebidas destiladas do mundo", afirma.

Com a mudança de mentalidade na cultura da cachaça a bebida, que no passado era vista com certo preconceito, passou a ter mais aceitação. Essa nova mentalidade tem muito a ver com o investimento maior na cachaça de qualidade, na diversificação de produtos, como cachaças envelhecidas e artesanais, que oferecem sabores únicos e atraem apreciadores de destilados. Como resultado, o produto brasileiro, que tem buscado experiências autênticas, vem ganhando visibilidade internacional e superando preconceitos.

Com essa imensa variedade de cachaças envelhecidas, em mais de 44 tipos diferentes de madeiras brasileiras, estamos vendo cada vez mais pratos que utilizam a cachaça, trazendo sabores fantásticos e diferentes Benjamin Mendes, especialista em destilados

Em sua loja, com mais de 1000 rótulos e faixa de preços variáveis, Carlos já se deparou com vários tipos de clientes que acabaram se rendendo a uma boa cachaça. Não raro, ele encontra pessoas que adoram uma bebida forte, mas rejeita o destilado brasileiro. No entanto, quando ele consegue fazer com que essas pessoas provem o produto, geralmente convence da alta qualidade da cachaça. A ideia é convencer pelas dicas.

Divulgação

"Temos cachaças com teor alcoólico variando de 38% a 45%. Para iniciantes que não estão acostumados com a cachaça, é mais interessante oferecer uma bebida mais suave, para que eles possam entrar no mundo da cachaça. Depois eles podem experimentar cachaças mais fortes", afirma Carlos.

Carlos compartilha uma dica para aqueles que querem apreciar o saboroso destilado brasileiro: "Dê uma leve agitada no copo, dê o primeiro gole, o menor possível, e então você começará a perceber que a cachaça se torna mas agradável a cada gole, mais suave, com o aroma abraçando você. Essa é a maneira de degustar uma boa cachaça. Faça isso com todo cuidado, como se estivesse namorando a bebida", revela.

Mas quem pensa que apenas o vinho pode realçar o sabor de uma iguaria está enganado. O destilado também pode temperar uma receita de forma maravilhosa. Assim como o vinho, a cachaça pode ser uma ótima aliada na cozinha. Quem compartilha esse segredo é o professor Benjamin.

"No Brasil, especialmente em Minas Gerais, fazemos um amplo uso da cachaça, principalmente da cachaça envelhecida, como ingrediente em pratos maravilhosos. Pratos como torresmo, língua de boi, moela e muitas comidas de boteco são preparados com o uso da cachaça. Agora, com essa imensa variedade de cachaças envelhecidas, em mais de 44 tipos diferentes de madeiras brasileiras, estamos vendo cada vez mais pratos que utilizam a cachaça, trazendo sabores fantásticos e diferentes, o que intensifica seu uso como ingrediente na culinária brasileira e, é claro, na harmonização com diversos pratos.", revela.

O especialista continua com uma incrível explicação sobre o uso da cachaça como ingrediente para realçar grandes receitas:

"Hoje em dia, há indicação específica de cachaça de determinada madeira para harmonizar com pratos específicos. Essa é uma tendência que está se aprofundando cada vez mais à medida que todos nós buscamos experiências únicas, prazeres exclusivos, sabores distintos, e o resultado são bebidas e pratos maravilhosos", conclui.

Para finalizar, vamos revelar a receita de um saboroso drink para dar sabor a nossa leitura e comemorar o Dia da Cachaça, que está sendo celebrado até hoje no Mercado do Rio Vermelho, um espaço da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), por meio do evento Ceasinha, Cachaça & Companhia, até às 17h.

Divulgação

Drink Amanhecer de Paramirim (Versão do Clássico Rabo de Galo)

Ingredientes:

60 ml de Cachaça Paramirim Putumu

25 ml de Vermute Tinto

15 ml de Cravinho

1 unidade de Jenipapo Cristalizado

Preparo:

Em um copo misturador, adicione o Cravinho, o Vermute Tinto e a Cachaça Paramirim Putumuju.

Acrescente gelo ao copo misturador e, com uma colher de bar, misture até que a mistura esteja bem resfriada.

Em seguida, transfira o drink para um copo baixo com gelo.

Finalize o drink colocando o jenipapo cristalizado.

NOTA COM HISTÓRIAS & SABORES

Cuco Bistrô festeja a chegada da Primavera criando o Roastbeef de Salmão para Festival

Saboroso, refrescante, saudável... assim é o prato criado pelo chef João Silva para o Cuco Bistrô, na segunda edição do Primavera Gourmet, a parte mais deliciosa do Festival da Primavera de Salvador. O Roastbeef de Salmão, acompanhado de risoto tropical e açafrão, é feito com salmão fresco e o risoto tropical com abacaxi e manga rosa, com queijo parmesão Grana Padana em duas texturas, com manteiga emucionada com camarão e um toque bem suave de açafrão.O Roastbeef de Salmão custa R$ 89,90.

Horário de Funcionamento: Segunda a sábado: 11h às 22h | Domingo: 11h às 18h - Largo do Cruzeiro de São Francisco, nº 4/6, Pelourinho - Telefone: (71) 3321-8722/ Reservas

Churrasco japonês é o grande destaque do Entre Brasas Festival

Além das estações de churrasco raiz que já fazem tanto sucesso no Entre Brasas Festival, nesta edição realizada em Salvador, neste sábado e domingo, 16 e 17, no Arena Parque Santiago, das 12h às 20h. O evento oferecerá 12 estações especiais de churrasco japonês (yakiniku style) com cortes da carne japonesa wagyu 100% koobeef. Essa iguaria asiática é considerada uma preciosidade gastronômica que encanta paladares pelo mundo afora. No menu: Costela fogo de chão, Leitão pururuca, Salmão pranchado, Cupim no varal e outras delícias. O evento é viver a experiência do churrasco, promover a imersão do participante no universo do fogo e único a operar com edições especiais orientais, envolvendo o churrasco japonês e o Korean bbq.

Obras Sociais Irmã Dulce estão com novas embalagens dos pães Dulce Natura

A linha de pães Dulce Natura do Centro de Panificação Santa Dulce, das Obras Sociais Irmã Dulce (OSID), estão com novas embalagens. A renovação na roupagem dos pães será feita de forma gradativa ao longo deste mês, para que o consumidor possa conferir a novidade nas prateleiras de Salvador, região metropolitana e Feira de Santana. As novas embalagens já estarão presentes nos pães de forma integral, hot dog, hambúrguer e milho. Desde 1996, a marca leva à mesa dos baianos qualidade, sabor e solidariedade, já que toda a renda obtida com a venda dos produtos é destinada ao Centro Educacional Santo Antônio (CESA), escola fundada pela primeira santa brasileira em Simões Filho, que acolhe hoje mais de 900 crianças e adolescentes em situação de risco social.