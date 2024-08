Chá e infusões: da tradição medicamentosa à revolução gastronômica

- Foto: Divulgação/Chanoyu Tea Collection

Conhecida como a bebida da vovó, o chá sempre foi visto como uma bebida medicamentosa, aquela que quanto mais amarga, maiores são as chances de resolver o problema de saúde, uma cultura enraizada no país. Há sempre um chazinho para curar dor de barriga, dor nas costas, dor de cabeça e até para acalmar as dores do coração, se duvidar.

Mas essa cultura vem mudando ao longo dos séculos e agora os chás estão se transformando em uma experiência gastronômica diferenciada, impulsionada por um estilo de vida mais saudável - a busca eterna dos brasileiros - e mais palatável. A bebida passou por transformação cultural e hoje se destaca com ingredientes em drinks, smoothies, sobremesas, salgados, dentre outras receitas

| Foto: :Olga Leiria | Ag. A TARDE

"Verdadeiramente, há um crescente interesse no consumo de chá no Brasil, especialmente no Nordeste e na Bahia, segundo Gislaine Couto, especialista em chá e coordenadora regional na Bahia da Semana da Cultura do Chá no Brasi. “Eu associo isso à crescente valorização de hábitos saudáveis. Os chás hoje são muito sensoriais, saborosos e aromáticos. Temos blends super saborosos, com propriedades relaxantes e energizantes".

Vale ressaltar os dados da pesquisa da Euromonitor International (Agosto/2021). Ela indica que o consumo de chá e infusões no Brasil cresceu 25% entre 2013 e 2020, quase o dobro da média mundial de 13%, comprovando o vasto interesse dos brasileiros pela bebida e um mercado promissor.

| Foto: :Olga Leiria | Ag. A TARDE

Para a Gislaine, quando falamos sobre chá, é necessário explicar a diferença entre chá e infusão, pois há uma confusão histórica e muitos acabam chamando ambos os processos de chá.

| Foto: :Olga Leiria | Ag. A TARDE

"O chá refere-se àqueles derivados da planta chamada Camellia sinensis. Quais são eles? São o chá preto, o chá verde, o oolong, o chá branco, o pu'erh ou chá escuro e o chá amarelo. Todas as outras opções de bebidas que vêm de frutos, especiarias ou raízes são chamadas infusões", esclarece.

| Foto: Divulgaç/Internet

A bebida derivada da Camellia sinensis e as infusões botânicas têm provocado uma verdadeira revolução, conquistando espaço em cafeterias e ampliando o público que busca um estilo de vida mais saudável e a novidade da experiência gastronômica. Isso porque o chá também se destaca como ingrediente em drinks, smoothies, lattes, sobremesas, pratos salgados e harmonizações, algo inimaginável há pouco tempo. Um exemplo é o chá verde, cujo sabor vai além da conotação medicinal: hoje funciona até como ingrediente para sorvetes, acredite!

| Foto: :Olga Leiria | Ag. A TARDE

"Pode ser utilizado em várias bebidas como matcha-latte, smoothies, coquetéis. Tem coquetéis deliciosos com chá verde, inclusive alcoólicos, utilizando gin, vodka e até o próprio licor. Na sobremesa, temos o sorvete de chá verde, um clássico na culinária japonesa e bastante popular por lá. Além disso, podemos utilizá-lo em biscoitos, bolos, cupcakes, brownies, mousses, pudins, enfim, podemos adaptar receitas tradicionais usando chá verde, que fica extremamente saboroso e nutritivo", explica Gislaine.

Uma das infusões curiosas são as de tamarindo, que vem atraindo muito consumidor baiano. “Ela é apreciada tanto por seu sabor quanto por seus benefícios para saúde”, enfatiza.

| Foto: Isabel Oliveira/ Ag. A TARDE

Embora a Bahia desponte como um dos maiores consumidores de chá e infusões no Nordeste, ainda está atrás do café em termos de cultura. Por isso, Gislaine vê como necessário fortalecer a cultura da bebida, incluindo as grandes novidades que os chás e infusões têm proporcionado. E que novidades! Os chás também estão presentes em alimentos salgados.

"Posso citar marinadas, podemos fazer temperos à base de chá verde, utilizá-lo em caldos, sopas e até mesmo no risoto, preparando o caldo com chá verde. Vinagretes, uma mistura de azeite com vinagre e temperos, também ficam muito saborosos. Pães, panquecas, omeletes, trufas, bombons. Portanto, as possibilidades são realmente infinitas”, enumera.

| Foto: Olga Leiria/Ag. A TARDE

É para fortalecer a cultura do chá que os especialistas se reúnem na Semana da Cultura do Chá no Brasil (@semanadocha), em Salvador, com o objetivo de formar novos públicos e educar o consumidor para que ele consiga valorizar produtos de boa qualidade e fazer melhores escolhas, além de estimular novos negócios na área.

O evento acontecerá no Comércio, com uma degustação na sede da Anasps. Outro encontro está programado para o Tea Shop, no Salvador Shopping, onde as pessoas poderão conhecer diversos aspectos: a história do chá, seus tipos, cerimônias, estilo de vida saudável, benefícios, meditação, além de participar de palestras e degustações.

| Foto: Divulgação/Chanoyu Tea Collection

Gislaine Couto aproveita para deixar uma deliciosa receita de drink para que os leitores do Histórias & Sabores possam degustar e entender que o chá está para lá de renovado! Veja abaixo o vídeo com o modo de fazer da bebida.

Luar de Camomila

Ingredientes

200ml água fervente

1 colher(chá) camomila

2 doses gin

1 limão siciliano

Água tônica para completar

Gelo a gosto

Modo de preparar

Deixe a camomila em infusão na água fervente por 5 minutos. Em uma taça grande, coloque 2 rodelas de limão siciliano e esprema o restante da fruta. Adicione o gin e o gelo, coando o chá em seguida. Termine preenchendo com água tônica e sirva.

NOTA COM HISTÓRIAS & SABORES

Outback lança novo burger exclusivo com RUFFLES® sabor costela barbecue

| Foto: Divulgação

Uma combinação única: Outback e RUFFLES® se uniram e, depois de apresentar uma versão exclusiva de batata chips com o icônico sabor da Ribs on The Barbie, agora lançam um hambúrguer bem ao estilo Outback e com RUFFLES® na composição. O snack chega como ingrediente e acompanhamento do novo burger que vai conquistar paladares com uma combinação de sabores bem diferentona. O RUFFLES® Wave Burger (R$ 59,90), que está disponível no cardápio do Outback por tempo limitadíssimo, conta com um generoso burger de 200g, servido no pão tipo brioche, coberto com o exclusivo molho RUFFLES® sabor Cheese Sauce, dentre outras delícias. A novidade pode ser conferida nos restaurantes da rede em Salvador (Shopping da Bahia, Salvador Shopping e Shopping Barra) e Lauro de Freitas (Parque Shopping Bahia).

Saborê aposta em pratos gourmets congelados assinados por chef baiana

| Foto: Divulgação

A Saborê está revolucionando o paladar dos baianos com uma proposta que alia sabor e sofisticação, permitindo que consumidores levem para casa pratos de qualidade, como terrines, pães, salgados, doces, molhos, massas, sequilhos, tortas e congelados. O projeto é assinado pela Boutique dos Bolos, marca já consolidada no mercado e tem à frente dessa novidade a chef Raquel Bispo.

Localizada na Rua do Meio, 162, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, a Saborê atende de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 8h às 13h. O contato pode ser feito pelo telefone (71) 9 9909-2067.

Chocolat Festival Bahia 2024 destaca a excelência dos chocolates da agricultura familiar

| Foto: Divulgação

A agricultura familiar ganha destaque na 38ª edição do Chocolat Festival Bahia 2024, o maior evento de chocolate e cacau da América Latina, que segue até amannã, em Ilhéus. Marcas como Bahia Cacau, pioneira na fabricação de chocolate da agricultura familiar no Brasil, e Natucoa, com chocolates veganos, apresentarão uma vasta gama de chocolates em barras, bombons e drágeas, com teores de cacau que variam de 35% a 100%.As marcas de várias cooperativas que participam da feira recebem apoio do Governo do Estado, por meio da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR). Os investimentos são aplicados em assistência técnica e extensão rural (Ater), dentre outros recursos.