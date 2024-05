Chefs unem-se e realizam jantar beneficente em auxílio ao povo gaúcho | A TARDE

Vários restaurantes renomados de Salvador se uniram e nesta segunda-feira, dia 20, vão oferecer um jantar beneficente em prol dos gaúchos. No evento, que terá como ponto de encontro o restaurante Amado, a boa comida, a bebida e o bate-papo vão misturar sabor com solidariedade. Edinho, chef e proprietário do restaurante Amado, idealizador do evento, expressa sua perspectiva sobre a solidariedade aos irmãos do Rio Grande do Sul, vítimas de uma grande tragédia.

“O que nos torna humanos é exatamente a nossa capacidade de sentir empatia e de ajudar o outro. É isso que é humanidade. A hora que você vê uma situação com uma proporção dessa, com esse volume de gente, obviamente a gente tem que se mobilizar. Não dá pra ficar insensível a uma calamidade desse tamanho”, afirma.





Edinho Engel Divulgação

O jantar solidário custa R$ 550, com direito a um menu harmonizado, servido às 20h. Para participar, é necessário fazer reservas no número (71) 99231-4660. A expectativa é alta para o jantar, que reunirá grandes estrelas da gastronomia baiana. Fabricio Lemos e Lisiane Arouca, do Grupo Origem (@restauranteorigem0, Kafe e Dante Bassi, do restaurante Manga (@mangarestaurante), Jose Morchon, do La Taperia (@lataperiasalvador), Danilo Fernandes e o próprio Edinho Engel, sócios do Amado (@restauranteamado) , esperam que a sociedade baiana se sensibilize com a ação solidária e se una para ajudar as vítimas da tragédia.

"Estou muito confiante de que teremos uma boa adesão. As vendas estão indo bem e estou esperando que Salvador apoie essa iniciativa", afirma Edinho

“Ficamos sempre muito felizes e honrados em cozinhar ao lado de chefs amigos, e mais ainda quando é para uma boa causa. Seria maravilhoso se conseguíssemos vender todos os ingressos, tenho certeza de que será uma noite incrível”, enfatiza Kafe Bassi, do restaurante Manga.

Sobremesa de Lisiane Arouca | Foto: Divulgação

Durante o jantar, os comensais vão se deparar com o que há de melhor da gastronomia. Cada chef propôs um prato para compor o menu O restaurante Amado vai oferecer o Pressée de cupim ao molho de vinho tinto com musseline de aipim e cebolas na brasa. Fabrício Lemos propôs uma entrada, equanto Kafe Bassi e Lisiane Arouca, as sobremesas.

O menu completo é de encher os olhos e o estômago: Sonho de vatapá, servido com Chandon Brut Reserva; Olhete , caldo de lambreta, crispy de arroz, azeite vermelho com Sauvignon Blanc Vinicola Uvva; Socarrat, Chipiron de potera, Tartare de camarão, Cecina de caballo de leon, gel de ponzu acompanhado de Chardonnay Familia Valduga Terroir; Timo frito, steak-tartar com ostra kirimurê, tucupi, tapioca e cogumelos, servido com La Linda Rose; Pressé de cupim ao molho de vinho tinto com Musseline de aipim e cebola na brasa com o delicioso Dom Candido Reserva Merlot. Já as sobremesas são Tangerina em texturas; mousse, farofa, bolo, granita e kefir com Viu Manent Late Harvest; sorvete de avelã com praliné caramelo, flor de sal e chocolate 75% e Viu Manent Late Harvest.

Edinho conta, com requinte de detalhes, para perturbar o juízo de quem ama uma carninha, as qualidades do Pressê de cumpim.

“O cupim, depois de cozido e prensado, adquire uma textura fibrosa devido aos fiapos. Por isso, é necessário contrapor essa textura com a suavidade e untuosidade do musseline de aipim. Ou seja, são duas texturas contrastantes complementadas pela crocância da cebola na brasa. São três texturas que se harmonizam entre si, e sabores que se complementam. A cebola na brasa possui um sabor delicado, suave e cremoso, com um toque adocicado, que se combina de certa forma com o purê de batata, intensificando o sabor da carne, proporcionando uma vibração e intensidade”.

E para você que, após ajudar o povo do Rio Grande do Sul, merece se premiar com uma das iguarias deste jantar histórico, embalado pela solidariedade, aqui vai a receita do Pressée de cupim, gentilmente cedida pelo querido Edinho e Danilo, do Amado.

Cupim ao Molho de Vinho Tinto com Musseline de Aipim e Cebola na Brasa

Ingredientes:

1 kg de cupim (cortado em 4 pedaços)

10 g de sal

75 ml de azeite de oliva

100 g de cenoura (cortada em cubos grandes)

200 g de cebola (cortada em cubos grandes)

100 g de salsão (cortado em cubos grandes)

100 g de tomate (cortado em cubos grandes)

5 g de alecrim

50 g de alho

250 ml de vinho tinto

150 g de polpa de tomate

Para a Musseline de Aipim:

600 g de aipim (descascado, sem o miolo e cortado em cubos grandes)

250 g de creme de leite fresco

100 g de queijo parmesão

150 g de manteiga

Para acompanhar:

200 g de mini cebolas

Modo de preparo:

Corte o cupim em 4 pedaços e tempere com sal. Em uma panela muito quente, coloque um pedaço de cada vez e sele todos os lados da carne. Retire a carne e reserve e repita o processo com todos os pedaços.

Na mesma panela ainda bem quente, acrescente todos os legumes já cortados e refogue até que fiquem dourados. Em seguida, adicione o alecrim, a polpa de tomate e o vinho tinto. Cubra com água e deixe cozinhar em fogo baixo por aproximadamente 4 horas, até que esteja desmanchando. Reponha a água sempre que necessário.

Retire o cupim, desfie ainda quente e coloque em uma assadeira. Cubra com filme plástico e coloque outra assadeira de igual tamanho por cima. Na segunda assadeira, coloque peso para compactar toda a carne. Em seguida, refrigere completamente. O importante é colocar bastante peso e só retirar quando formar um bloco único. Corte esse bloco em cubos.

Coe o caldo que sobrou na panela e reduza até virar um molho encorpado. Se necessário, acerte o sal.

Para o musseline, cozinhe bem o aipim até quase desmanchar. Em outra panela, aqueça o creme de leite e a manteiga. Leve tudo para o liquidificador e bata junto com o parmesão até que fique bem liso. Acerte o sal, se necessário.

Para fazer a cebola na brasa, acenda um braseiro e disponha as cebolas por aproximadamente 15 minutos com a chama baixa, até que a cebola esteja completamente cozida e levemente defumada. Descasque e corte ao meio, tempere com sal e azeite.

Antes de servir, aqueça em fogo baixo a musseline e o molho de vinho tinto. Pincele os cubos de cupim com o molho e leve ao forno baixo por 15 minutos.

NOTA COM HISTÓRIAS & SABORES

FENABA tem gastronomia como destaque na programação

O Afrochef Jorge Washingtonassina a gastronomia do 1º Festival Nacional de Artesanato na Bahia – FENABA que vai até domingo (19) na Arena Fonte Nova, promovendo uma grande festa do artesanato brasileiro.A entrada para o FENABA é gratuita, sujeita à lotação do espaço. A vila gastronômica foi batizada pelo afrochef de “Tenda do Ajeum” . Ajeum significa comer junto e tem tudo a ver com o clima de celebração coletiva da nossa cultura. No local, três empreendimentos dão o tom e a cor do sabor: Tem Dendê, Vai Ter Crepe e o Restaurante Tropicália com iguarias delicioas.

Aprovado por unanimidade, Comida di Buteco entra para o Calendário Oficial de Salvador

O tradicional concurso gastronômico "Comida di Buteco" foi oficialmente incluído no Calendário Oficial de Eventos do Município de Salvador. A decisão foi tomada durante a última sessão ordinária da Câmara de Vereadores, onde o Projeto de Lei nº 72/24, de autoria do vereador Paulo Magalhães Júnior, foi aprovado por unanimidade. Com isso, o evento que celebra a culinária de boteco e a cultura gastronômica local ganha ainda mais destaque na cidade.A 16ª edição do concurso, sob o tema 'Somos Todos Buteco!', movimentou Salvador de 5 de abril a 5 de maio e o vencedor será conhecido no próximo dia 21 de maio em cerimônia fechada, a partir das 19h, no restaurante Bão Petiscaria, localizado na Pituba.

Amargosa celebra a agricultura familiar com Feira Saberes e Sabores do Campo

Amanhã, a Praça do Bosque em Amargosa, no Território do Vale do Jiquiriçá, receberá a Feira da Agricultura Familiar: Saberes e Sabores do Campo e o Encontro de Mulheres. Este evento promete proporcionar um ambiente formativo, de comercialização e repleto de sabores locais.A feira contará com a participação de cerca de 30 organizações produtivas da agricultura familiar, que apresentarão uma diversidade de produtos. Entre eles destacam-se derivados do cacau, como licor e mel de cacau, produtos derivados da mandioca, como diversos tipos de beiju, além de produtos lácteos como queijos e iogurtes, que já contam com o selo do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).

