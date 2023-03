Com a máxima do eterno recomeço, gastrônoma propõe uma caponata

Acordamos março em meio àquela velha máxima baiana: o ano começa logo depois do Carnaval. As aulas voltam, a velha dieta recomeça, ou melhor, retorna, pois todos os anos ela é sempre resgatada. Na verdade, o eterno recomeço ou retorno, podemos dizer. Fato que nos lembra a intrigante frase “o que voltará a ser, o que aconteceu, ocorrerá de novo, o que foi feito se fará outra vez. Não existe nada de novo debaixo do sol”. A frase está contida no Antigo Testamento.

Reflexão extraída da filosofia de Nietzsche: “E se um dia, ou uma noite, um demônio te seguisse em tua suprema solidão e te dissesse: esta vida, tal como a vivemos atualmente, tal como a viveste, vai ser necessário que a revivas mais uma vez e inumeráveis vezes; e não haverá nela nada de novo, pelo contrário”. Se você não pulou a aula de filosofia, vai lembrar do professor martelando isso na sua cabeça de forma massiva, perturbadora e intrigante.

Então nos lembramos de películas inesquecíveis, como o Feitiço do Tempo. Filosofia pura! Um homem, apresentador da meteorologia em um telejornal, fica preso no tempo e revive as mesmas cenas, irritantemente, todos os dias, na mesma hora, no mesmo instante filosofal. Condenado a viver todos os dias a mesmice de sempre, o apresentador enxerga nesta prisão uma oportunidade para se melhorar como ser humano.

E este eterno recomeço se espraia nos ideais da alimentação. Para a professora, nutricionista e gastrônoma Maria Helena Mota, do Centro Universitário Estácio de Sá, recomeçar na Bahia, depois do Carnaval, “já foi meio institucionalizado”. Que o digam as dietas, que sempre começam e recomeçam nas clássicas segundas-feiras.

“Recomeço para mim é você voltar a fazer algo que fazia para atender a uma escolha que você fez ou está querendo fazer. Nem sempre as escolhas são certas, mas recomeçar é isso. Sempre o recomeço de algo que a gente escolheu, que é melhor para nossa vida, por mais que a gente fracasse, a gente tem sempre que tentar recomeçar. Agora, recomeçar de maneiras diferentes. Acho que em todos os aspectos da vida.”

Vê? Nada mais nietzschiano. Mas vamos recomeçar tendo na mira uma caponata de berinjela, iguaria versátil, leve, deliciosa, que tem todo o perfil de um retorno ou recomeço.

“É de origem italiana, típica da Sicília, típica da dieta mediterrânea, muito saudável, própria para o verão porque ela é fresca, é servida gelada e muito versátil. Ela serve de recheio, serve de cobertura de uma pizza, de uma torradinha. Pode ser consumida em forma de salada, mas pode ser servida como acompanhamento de um peixe”, elenca Maria Helena todo o poder da caponata. Vamos então começar, recomeçar o ano com este coringa da alimentação, buscando nos renovar neste tempo e espaço quântico!

Caponata de Berinjela



Ingredientes

Berinjela em cubos médios - ½ unid

Abobrinha em cubos médios – ½ unid

Pimentão vermelho em cubos médios - ½ unid

Pimentão amarelo em cubos médios - ½ unid

Pimenta dedo-de-moça bem picadinha, sem as sementes - Opcional – 1 unid

Cebola em cubos médios – 1 unid

Talo de salsão em cubos médios – 1 unid

Alho picado – 3 dentes

Azeitona preta sem caroço, cortada em rodelas – 30g

Alcaparras lavadas – 30g

Azeite de oliva – quanto baste, de modo que a caponata fique bem úmida (+/-) 80ml

Vinagre de vinho branco – 30ml

Uva passa (hidratada na água ou vinho branco) – 30g

Orégano – a gosto

Sal – a gosto (provar antes)

Modo de Preparo:



1.Misturar todos os ingredientes, regar com o azeite e o vinagre e levar ao forno médio (180 a 200°C)

2.Observar o cozimento dos ingredientes, e misturá-los sempre que possível

3.Corrigir o sal, se necessário

4.Resfriar e servir.

Obs : A caponata pode ser feita em maior quantidade e guardada na geladeira, em recipiente de vidro fechado, por 15 dias. Neste caso, deve-se pôr mais azeite e vinagre.

