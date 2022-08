Com grandes histórias, a coluna Histórias & Sabores completa um ano

null Isabel Oliveira/ Ag. A TARDE

A coluna Histórias & Sabores completa um ano de vida, neste domingo, 7 de agosto, contando grandes histórias, despertando em muita gente uma emoção indescritível. É com um prazer imenso que todos os sábados apresentamos emocionantes, saborosos e verdadeiros casos de amor com a gastronomia.

Em um ano de vida convidamos o leitor para um passeio pelos saberes tradicionais ou contemporâneos do mundo gastronômico, os costumes, relatos, depoimentos e uma imensa gama de informações de grandes histórias por trás de uma deliciosa iguaria, finalizando com a receita do tema abordado para que o leitor possa aprender e degustar.

O pãozinho Delicia é tradicional na Bahia | Foto: Isabel Oliveira

Trouxemos peculiaridades, curiosidades dos mais diversos conteúdos gastronômicos. Mas não falamos somente de comida, falamos de pessoas, de gente que trata a comida de um jeito esplendoroso. Enveredamos pelos causos e intimidades tanto daqueles com experiência carimbada nos seus diplomas, os chefs, os professores de gastronomia, os especialistas, bem como os amantes da culinária, todos com grandes histórias de vida que nos levaram, muitas vezes, a reflexões.

Magnólia e Sosô | Foto: Acervo pessoal

A coluna trouxe relatos de encher os olhos, o estômago, mas sobretudo o coração. Foram curiosidades que vieram de várias partes do mundo e do nosso cantinho.

Uma das iguarias PANCs de Amanda Brasil | Foto: Acervo pessoal/Divulgação

Do interior baiano, vimos a moqueca de banana-da-terra de Magnólia e Sosô, lá de Cruz das Almas. Quem não se emocionou com a história do seu Augusto Brito, o velho da pamonha de Taperoá, que vendia a iguaria à base dos versos improvisados com o seu pandeiro? De Salvador, incontáveis receitas; o bolo de baunilha, a receita do café da Chapada Diamantina. De outros estados vimos como as flores Pancs podem servir pratos deliciosos através das receitas de Amanda Brasil, o tempero de Teo, em Minas Gerais. Também vimos as “novas” portuguesas Cláudia, Carla e Ana Paula e a entrevista com a paulista que vive na Itália Doris Sochaczewsk, que nos apresentou o cavolo nero, uma couve toscana.

| Foto: Raphael Müller/ Ag. A TARDE

| Foto: Divulgação

| Foto: Raphael Müller/ Ag. A TARDE

Há também as situações em que a comida é um caso de amor, ela é afetiva. Memorável a história de Rosa, do Larri Bristô, que contou o caso de um cliente emocionado quando comeu um filé de moela e ficou com os olhos úmidos porque lembrou da avó. Nos encantou a experiência de Gustavo Carvalho, que guarda até hoje o caderno de receita da avó Aída; a história de Fernanda Bamberg, que também tem caderno de receita de mais de 30 anos, que pertenceu à mãe.

livelovecook

Histórias & Sabores trouxe algumas matérias com temas peculiares e até mesmo desconhecidos para muitos, como as plantas alimentícias não convencionais ( Pancs), tais como a folha do bredo, nossa matéria de estreia com o chef e pesquisador Alício Charot; Amanda Brasil, do Rio de Janeiro, com uma matéria espetacular sobre flores Pancs; a informação fantástica da professora de gastronomia da Universidade Católica de Salvador Larissa Ramos, que falou da beldroega despertando grande curiosidade nos leitores.

Arepa é um alimento típico da América Latina, especialmente na Venezuela e Colômbia | Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

A açorda de Portugal por Carla Burlachinni | Foto: Acervo Pessoal | Divulgação

Fizemos um passeio por muitas culturas e trouxemos grandes curiosidades. Chamaram a atenção as histórias da pizza, do sanduíche, do faláfel, do croque monsieur, da arepa e tantas outras iguarias inesquecíveis. Todas contadas com a maestria dos grandes chefs e dos amantes da culinária.

O licor do Convento Santa Clara do Desterro | Foto: Isabel Oliveira

Pesquisar, escrever, contar causos, histórias, ilustrar essa paixão nacional e mundial e, por que não dizer, ressaltar o papel social e cultural que a gastronomia representa, mais que a necessidade primordial de nutrir e sustentar, uma fonte de imenso prazer. Ela é sensorial. Aguça nossos sentidos de maneira formidável e nos prende pelo estômago e pelo coração.

A coluna Histórias & Sabores agradece ao grupo A TARDE pela grande oportunidade de poder contar essas histórias fantásticas, conversar e ter o privilégio de entrevistar esses gênios da cozinha, sejam eles profissionais da área ou pessoas comuns, que têm a arte da gastronomia no coração, todos com seu toque magistral.

Caruru, uma das iguarias mais queridas do baiano | Foto: Xando Pereira | Ag, A TARDE

Já dizia a nossa velha conhecida Babette em sua festa: “Eu não cozinhava. Eu fazia arte”. Assim são os nossos gênios: fazem da arte da gastronomia o nosso deleite. Que venham novas e grandes histórias!

E hoje resolvemos relembrar uma das nossas receitas, uma das que mais foram comentadas por aqui e pertence a nossa cultura regional..

Pamonha de milho

Ingredientes (para 10 pamonhas):

8 espigas de milho

250g de açúcar

1/2 colher rasa de sal

200ml de leite de coco

Modo de preparo:

Corte as espigas de milho em uma vasilha, depois passe duas vezes no liquidificador com 500ml de água. Em seguida, passe na peneira e ponha em um recipiente fundo. Vá acrescentando o leite de coco, o açúcar e o sal. Mexa tudo e depois pegue as palhas do milho para embalar e amarrar a iguaria. Coloque para cozinhar, ponha as pamonhas em água em temperatura de fervura e deixe por 20 minutos.

NOTAS COM HISTÓRIAS & SABORES

La Pasta Gialla cria prato especial para Dia dos Pais

La Pasta Gialla em Salvador criou um prato especial para a data, que será servido apenas no domingo, 14 de agosto. A equipe do chef Sergio Arno preparou para a ocasião um exclusivo Filleto di Manzo al Vino Rosso con Gnocchi di Spinaci e Aroma de Tartufo. O Tornedor de Filé Mignon, acompanhado de nhoque de batata e espinafre ao molho Alfredo custará R$ 10. O restaurante da Pituba funciona de terça a domingo, para almoço e jantar. A unidade do Cine Metha Glauber Rocha funciona às terças apenas para almoço e de quarta a domingo, no almoço e jantar.

Menu da Dadá: quituteira mais querida da Bahia lança cardápio no restaurante Meu Chapa

Os sabores e aromas que conquistaram o mundo agora fazem parte de um menu especial no Restaurante Meu Chapa: o Menu da Dadá – todo preparado pela dona de um sorriso largo e contagiante que já virou marca registrada internacionalmente: A ideia do projeto é proporcionar ao público novas experiências gastronômicas e a possibilidade de se deliciar com um dos temperos mais famosos da Bahia. Hoje, 06/08, a partir das 11h, Dadá estará no restaurante Meu Chapa do Salvador Norte Shopping para o lançamento oficial da ação.

Uauá e região contam agora com laticínio de leite de cabra

Famílias agricultoras da comunidade de Testa Branca, no município de Uauá, no sertão baiano, passaram a contar com o laticínio de leite de cabra que será gerenciado pela Associação Comunitária Agropastoril de Testa Branca (Acateb), em parceria com a Cooperativa Agropecuária Familiar de Canudos, Uauá e Curaçá (Coopercuc). O produto deve operar com o beneficiamento de queijo de coalho de cabra e a expectativa é que, no futuro, os produtores também trabalhem com leite de cabra pasteurizado e iogurtes. O produto foi destinado a 320 famílias da região com investimento de R$ 1,9 milhão.