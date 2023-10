Com um toque de mistério, Secreto Baiano abre suas portas em Salvador | A TARDE

Durante Lei Seca nos Estados Unidos, nos anos 1930, que proibia a fabricação, comércio, e venda de bebidas alcoólicas, os americanos logo trataram de dar um jeito de consumir álcool driblando as autoridades.

Para manter as vendas “por debaixo dos panos”, como diria na gíria brasileira, surgiram os “speakeasies”, os bares secretos. Quem quisesse degustar as bebidas, os proprietários exigiam que os frequentadores falassem baixo e através de senhas, evitando chamar a atenção das autoridades. Bebidas à vontade, local fechado, iluminação bem discreta e um jazz rolando solto se tornaram a marca registrada dos speakeasies do povo estadunidense.

Após o fim da Lei Seca, os bares secretos, que haviam se espalhado pelo mundo, foram legalizados, mas mantiveram o charme do conceito construído durante uma das fases mais complexas para os americanos. Para frequentar os speakeasies, era necessário ter o nome em uma lista de espera ou ser convidado. Esse movimento tinha uma certa aura "cult" e surgiu para dar vida ao que antes era secretíssimo.

A "onda" chegou ao Brasil como uma espécie de releitura do conceito cult. Embora seja conhecido, ou conhecido por poucos e para poucos, os speakeasies brasileiros mantêm o charme de serem 'secretos', oferecendo um espaço gastronômico agradável, sob encomenda, em um ambiente intimista.

Essa leitura chamou a atenção da articuladora cultural Greice Zago. Ela vai lançar o Secreto Baiano, um restaurante voltado para encontros gastronômicos culturais, localizado em um edifício residencial construído nos anos 1960, em um charmoso bairro no centro da cidade. Qual é esse bairro? Isso é um dos segredinhos mantidos pela idealizadora, que dá uma pista: fica em frente a um cartão postal de Salvador. Greice Zago nos conta como o restaurante funcionará.

"A capacidade de atendimento é de 12 pessoas para o serviço à la carte ou para o buffet. Eventualmente, para aqueles que desejam realizar um coquetel volante, podemos atender um máximo de 20 a 25 pessoas. São grupos de apreciadores que se reúnem em busca de uma experiência gastronômica", explica Greice Zago.

Zago também diz que a vontade de visitar esse lugar pode se dar pela simples curiosidade de conhecer a maneira como o espaço gastronômico se apresenta. "Conhecer o apartamento e sentir curiosidade em visitar o centro da cidade para vivenciar essa experiência de um jantar secreto entre amigos, em um ambiente mais íntimo, para se sentir à vontade em um grupo", explica.

Quanto à gastronomia, o destaque será para a culinária baiana, embora haja espaço para leituras criativas. No entanto, o menu pode variar de acordo com o desejo dos convidados.

"Este menu sempre vai estar relacionado à culinária baiana, mas com uma interpretação criativa. A experiência incluirá entradas, prato principal e sobremesa. No entanto, o menu não é fixo, mas um cardápio que pode ser ajustado às preferências do grupo que visita. Nós divulgamos o menu com uma semana ou 15 dias de antecedência. As pessoas interessadas podem entrar em contato via WhatsApp ou por meio do nosso mailing", explica.

Cada vez que as pessoas interessadas entrarem em contato, haverá um cuidado dos anfitriões no processo de escolha do tema do jantar e de seus ingredientes. O modo curioso como a comida será apresentada aos participantes é um atrativo à parte. Embora o prato seja elaborado de acordo com o desejo dos comensais, a finalização será um elemento "surpresa", secreta!

"A gente vai fazendo uma 'anamnese' para saber se elas têm algum tipo de intolerância. Vamos elaborar o cardápio diante das informações coletadas das pessoas, mas isso também vai ser mantido em segredo. Então, as pessoas vão chegando e vão recebendo o menu via WhatsApp, sempre com um drink de boas-vindas bem típico aqui da Bahia. Não vou contar qual é porque é surpresa, né?", diz Zago, com um sorriso divertido.



O bairro onde está localizado o restaurante Secreto Baiano tem muito a ver com essa releitura do cult Podemos dizer que o bairro já está destinado a grandes encontros e eventos charmosos que sempre foram marcantes.

Com vista para o Dique do Tororó, a região sempre foi um centro de efervescência cultural em Salvador. Por lá já ocorreram as reuniões das turmas da Bossa Nova Baiana, Tropicália e Cinema Novo na casa do artista plástico Prisciliano Silva, lideradas por sua filha, a atriz Maria Moniz. Nos dias atuais, o bairro segue sendo celeiro das artes, abrigando o Pivô Residência Artística além de ser endereço de artistas famosos.

Charme não falta para criar essa experiência secreta, que envolve boa comida, bebidas especiais e a reunião de amigos em um ambiente agradável e encontro "secreto."

Com um cardápio especial, o Secreto Baiano será inaugurado hoje, e quem quiser começar a planejar seu encontro secreto já pode fazê-lo pelo celular. 71 99168 8665

E como não poderia deixar de ser, Zago nos dá uma prévia do que será o menu do Secreto Baiano: uma salada de coco, incrivelmente fácil que vai surpreender você!

Receita da Salada de Coco

Ingredientes orgânicos:

1/2 Coco finamente ralado

1/2 Cebola roxa brunoise

Sal a gosto

Sumo de 1/2 Limão

Modo de fazer

Misturar todos os ingredientes e degustar uma salada refrescante ideal para acompanhar a mariscada com pirão e arroz de leite e farofa de Exu.

