Delícia de Enroladinho ganhou a 16ª edição do Comida di Buteco | A TARDE

Dizem que o tempero da boa comida é o amor. E é verdade. No entanto, o entrosamento com os ingredientes, o bom humor, um pouco de criatividade e a paixão pelo que se faz são realmente os temperos que fazem qualquer prato nascer gostoso e ser um sucesso, pelo menos é o que dizem os especialistas.

Foi assim com Ricardo Santiago, do Bar da Mídia (@botecodamidia), em Pituaçu, que criou o Delícia de Boteco, iguaria que foi parar no Comida di Buteco, este ano em sua 16ª edição.

O Enroladinho conquistou os jurados e nasceu numa tarde de amor com a esposa Juliana. Com o bom humor que lhes é peculiar, Ricardo e Juliana estavam de folga, mas não conseguiram deixar de lado o interesse pela gastronomia. Trataram de fazer o que sempre fazem e gostam: testaram um novo prato para oferecer aos clientes. E foi assim que enrolaram uma linguiça, colocaram um torrão de queijo, uma cebola caramelizada e... voilà!

“Fizemos a linguiça, tipo calabresa, colocamos muçarela por cima, fizemos a degustação e ficamos falando assim: hum, que delícia, que delícia de enroladinho! Foi daí que surgiu o nome, viu? Delícia de Enroladinho! Muito bom, muito bom mesmo! A gente gosta muito do que faz. O importante é você gostar do que faz e fazer com amor. Isso é maravilhoso”, comenta Ricardo, de forma efusiva.

Quando criaram o prato, eles guardaram a receita e resolveram apostar no Comida di Buteco em 2024. Ricardo conta que esta é a segunda vez que ganha o concurso. A primeira foi em 2016 com o prato Trio Nordestino.

Ricardo faz questão de ressaltar o quanto o amor pela cozinha só produz coisa boa. O riso, a graça e as brincadeiras durante o momento de confeccionar uma comida são sempre sagrados, provando que o sucesso não é por acaso.

Eu lembro queJuliana falou assim: 'Ah, esse não vai dar certo, não. Esse negócio de linguiça, não sei o quê'. Eu falei: 'Rapaz, uma linguiça calabresa é muito gostosa, essa linguiça aqui...'. E aí, fomos rindo e fazendo o prato. Fomos imaginando coisas e, quando eu dei para ela provar, tudo junto, ela falou: 'É gostoso, é gostoso, é gostoso...'. E aí ela disse: 'Vamos ser campeões do Comida di Buteco!', comemorou prevendo a vitória.

Localizado na Rua Nadir Mendonça, nº 16 - Pituaçu, em Salvador, o Bar do Boteco se destacou entre 56 concorrentes espalhados por 35 bairros de Salvador e Lauro de Freitas e seguiu à risca o lema "Transformar Vidas Através da Cozinha de Raiz – Buteco Extensão de Sua Casa".

A 16ª edição do Comida di Buteco, que já faz parte do calendário oficial de eventos de Salvador, foi realizado no período de 5 de abril a 5 de maio, com petiscos valendo até R$ 35,00. Segundo os organizadores do evento, os critérios que definiram os vencedores foram o sabor e a apresentação do petisco, atendimento ao público, higiene do local e temperatura da bebida, garantindo uma experiência completa aos visitantes e valorizando o trabalho dos participantes.

O Bar do Boteco exibe seu troféu de campeão com um prato delicioso. Ficou curioso? Garanto que ele cai bem em um fim de semana em casa, regado a uma cervejinha. Venha conferir!

Delícia de Enroladinho

Ingredientes:

500g de linguiça tipo calabresa

1 1/2 cebolas

50g de bacon

1/2 xícara de açúcar

100g de queijo mussarela

2 unidades de pão artesanal

Molho chimichurri

Molho de pimenta

Modo de fazer

Cebola caramelizada:

Corte o bacon em cubos e as cebolas em julienne.

Coloque os dois para refogar até dourar bem.

Adicione o açúcar para caramelizar.

Molho chimichurri:

Pique coentro, manjericão, salsa, cebolinha, hortelã, pimenta dedo-de-moça e cebola roxa.

Misture tudo com vinagre de vinho, limão e sal a gosto.

Preparo da linguiça:

Coloque a linguiça tipo calabresa para assar no forno a 200°C por 10 minutos.

Após 7 minutos, acrescente o queijo mussarela e aguarde a finalização.

Retire do forno e monte o prato.

Montagem do prato:

Coloque a linguiça no prato e cubra com o queijo mussarela derretido.

Disponha as rodelas de pão artesanal ao redor.

Decore com pimenta biquinho e salsa.

Rota Gastronômica Sabores do Interior do São João do Centro Histórico tem 49 participantes

49 bares, restaurantes e lanchonetes do Centro Histórico de Salvador - localizados desde a Praça Municipal até o Largo do Santo Antônio Além do Carmo, passando pelo Mercado de São Miguel na Baixa dos Sapateiros - criaram pratos, sobremesas e drinks especiais e participam da Rota Gastronômica Sabores do Interior que este ano tem como fonte de inspiração as comidas afetivas que nos lembram momentos ligados à família e à maior festa da Bahia. De 01 a 25 de junho, quem participar da maior festa junina de Salvador vai poder escolher onde comer comida boa, com preço bom e cheia das bençãos dos santinhos de junho - Antônio, João e Pedro - com preço mínimo de R$ 22,00 e máximo de R$ 89,90.

Novo menu do Fera Rooftop é um passeio pela culinária espanhola

Um verdadeiro passeio por sabores diversos da Espanha. Assim é o novo menu do Fera Rooftop, localizado no Fera Palace Hotel. Com a proposta de ter um cardápio sempre voltado ao Mediterrâneo, o restaurante comandado pelos chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca traz agora em seu menu degustação com 10 etapas sofisticadas, com sabores e aromas da culinária espanhola.O Fera Rooftop traz uma proposta mais intimista e, por isso, o espaço com vista para a Baía de Todos-os-Santos, atende a apenas 18 pessoas por dia, de quinta a sábado. As reservas são feitas pelo site https://ferarooftop.meitre.com.

Dia dos Namorados: Deville Prime Salvador promove jantar especial com hospedagem

O Deville Prime Salvador, em Itapuã, promoverá um Dia dos Namorados especial para hóspedes e não hóspedes, no próximo dia 12 de junho. O hotel oferece na noite romântica um jantar em 4 tempos e ainda sugere um pacote promocional com direito a hospedagem e café da manhã.Quem optar pelo pacote completo o pacote sai por a partir de R$ 1.388,65 mais taxas: https://www.deville.com.br/pacotes/dia-dos-namorados/. Para quem optar apenas pelo jantar, também com espumante na mesa e música ao vivo no ambiente do restaurante, o valor para o casal é de R$ 570 (mais taxa). A reserva pode ser feita diretamente com o hotel, pelo telefone (71) 2106-8500.

