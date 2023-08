Delicioso, o biscoito é uma iguaria democrática que agrada à maioria

Um dos maiores queridinhos do público, quando se trata de comer guloseimas sem compromisso e sem medo de ser feliz, é o biscoito, um alimento democrático que parece agradar a maioria. O consumo, segundo os especialistas, tem crescido absurdamente. Antes associado ao lanchinho feito pela vovó — frequentemente havia propagandas que procuravam relacionar a iguaria às vovozinhas queridas — os biscoitos evoluíram e ganharam novas receitas, texturas, ingredientes e importância no mundo da gastronomia.

A Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados afirma que o público adora biscoitos. Segundo a entidade, este ano, simplesmente 43% dos consumidores entrevistados afirmaram que consomem biscoitos diariamente, enquanto 33% afirmam degustar semanalmente."

A demanda tem sido tão grande em Salvador que o fenômeno é observado pelos confeiteiros da capital baiana. "Tenho observado um mercado que está crescendo a cada dia aqui em Salvador. Cada vez mais existem lojas especializadas em biscoitos, principalmente porque é um produto que nos remete a nossa infância", conta Thiago Sá, um confeiteiro com loja na Pituba ( @confeitariathiagosa).

| Foto: Divulgação

| Foto: Divulgação

| Foto: Divulgação

Os biscoitos evoluíram de forma considerável! Sua história tem origem nos antigos homens das cavernas, conforme relatam os especialistas.

"Os biscoitos surgiram desde a época do período dos homens das cavernas. Eles misturavam grãos moídos com água e assavam no fogo por duas vezes. Profissionalmente, o alimento surgiu no século VII a.C. entre os persas e posteriormente se tornou a base alimentar das tripulações na época dos descobrimentos portugueses", explica Pedro Saulo, professor de confeitaria e membro do Sistema Ballina Sugarcraft da Argentina (@pedrocakedesigner)

"Consistia em um pão de farinha de trigo, de forma achatada, cozido no forno duas, três ou mais vezes, de modo a assegurar a durabilidade de suas qualidades alimentares", conclui o professor.

1 oz eq thin whole wheat crackers on white background. More: CACFP meal pattern 6-12 years, 13-18 years, and adults. All photos are property of USDA with unlimited rights to the use and redistribution of the images. Original public domain image from <a href="https://www.flickr.com/photos/usdagov/51430705031/" target="_blank">Flickr</a> | Foto: Divulgação

A demanda e o avanço da tecnologia, bem como os inúmeros ingredientes que foram surgindo ao longo dos séculos, permitiram muitas possibilidades para a confecção de receitas variadas. Com tanta diversidade no cardápio, os consumidores dividem suas preferências entre biscoitos doces e salgados. De acordo com a Abimapi, 52% do público entrevistado gosta dos biscoitos doces e salgados, 34% preferem exclusivamente biscoitos doces e 14% optam pela versão salgada.

Sejam salgados ou doces, a variedade é incrível. Encontramos desde biscoitos simples até os mais sofisticados, com recheios de uma variedade impressionante de sabores. Entre os conhecidos estão o macaron, o cream cracker, os sequilhos, o petit four e muitos outros. A demanda por essas opções é surpreendente.

Conforme Anderson Manoel de Lemos (@biscoitosdiminasbahia_), representante dos Biscoitos Diminas, hoje a variedade de biscoitos é imensa. "Nós fabricamos mais de 52 tipos de biscoitos nas nossas duas unidades em Salvador." Além disso, de acordo com o representante, a demanda por sequilhos é alta na região, mas os consumidores também adoram um biscoito recheado de goiabada.

Os sequilhos guardam uma curiosidade interessante. Dizem que foram inventados no Brasil pelos portugueses no século XVII, em um momento em que todos os ingredientes tradicionais haviam acabado. Na falta deles, os portugueses utilizaram o polvilho da mandioca, uma habilidade aprendida com os índios. Assim, nasceu o sequilho, com sua textura leve e crocante..

Já Thiago Sá conta que as diversas encomendas mensais abrangem uma grande diversidade. "Temos cookies, petit fours, sequilhos e um mercado com um leque de opções amplo!", afirma Thiago.

Além dos negócios que os biscoitos geram, "eles precisam ser saudáveis", destaca o professor Saulo. "O biscoito perfeito deve possuir sabor e uma textura crocante que derreta na boca. Para isso, o uso de ingredientes de qualidade e uma receita balanceada são extremamente importantes", enfatiza.

Os biscoitos recheados de goiabada, de fato, são a preferência de muitas gente, como se pode notar em um vídeo engraçado produzido pela russa que vive no Brasil - e fala sobre as coisas que ela adora no país - Ekaterina (@katiusha_a_russa). A influenciadora digital, após três anos no país, fez uma visita à sua terra natal e apresentou as "pencas" de lembranças que levaria para seus conterrâneos, incluindo as bolachas recheadas de goiabada.

Publicação de instagram /@katiusha_a_russa

E para celebrar o tão democrático e festejado biscoito, o professor de confeitaria Pedro Saulo vai nos dar uma receita fácil e deliciosa. Vamos lá!

Biscoitos Amanteigados

1 xícara (chá) de margarina ou manteiga

1 xícara (chá) de açúcar refinado

1 ovo

3 xícaras (chá) de farinha de trigo

2 colheres (chá) de fermento químico em pó

Essência de baunilha

Modo de Preparo

Misturar a manteiga ou margarina com o açúcar, o ovo e a baunilha.

Acrescentar a farinha de trigo aos poucos até formar uma massa que solte das mãos

Abrir entre dois plásticos e cortar com cortadores

Levar para assar em forno pré aquecido 180 graus até que as bordas estejam douradas

Deixa esfriar e está pronto para consumir!

NOTA COM HISTÓRIAS & SABORES

Fera Palace lança programação unindo história, cultura e gastronomia

A partir de setembro, o hotel Fera Palace lança o programa Experiência Fera, uma oportunidade para mergulhar na rica história da Bahia em uma ação que une cultura, hospedagem e gastronomia. Durante as terças-feiras a programação tem início no hotel com uma apresentação do renomado historiador Rafael Dantas com o tema “Fé, Arte e História na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos”. Em seguida, o grupo se desloca para a Igreja, no Pelourinho, onde assistirá a uma missa que se destaca pelo toque de atabaques e agogôs.. Por fim, todos retornam para uma degustação especial no rooftop do hotel. Os interessados, hóspedes ou não, podem fazer reservas para o mês de outubro através do telefone/whatsapp (71) 3036-9202.



.

4º Festival Gastronômico da Feira de São Joaquim reúne 13 restaurantes e muito samba

O 4º Festival Gastronômico da Feira de São Joaquim acontece no dia 27 de agosto, das 11h às 20h, e vai proporcionar muitos momentos agradáveis e gostosos para soteropolitanos e turistas. Além de fomentar a cultura e economia local, o evento conta com uma grade musical para não deixar ninguém parado. Bambeia, Swing do Fora, Gal do Beco, CBX Samba Club e Samba Trator são as atrações que vão alegrar o domingo de muita degustação. O Festival é realizado pelos Institutos Feira de São Joaquim e Vem Sambar, além do apoio da Secretaria de Turismo do Estado da Bahia.Outras informações: (71) 98819-7972



Conheça os chefs que vão participar da Cozinha Show do Tempero Bahia

Instalada no Passeio Público de Salvador, oito Chefs convidados e um Sommelier de Drinks vão se apresentar nos dias 26 e 27 de agosto no Cozinha Show do Festival Tempero da Bahia, mediante inscrições. Uma das atrações de verdadeiros encontros, aulas e espetáculos da alta gastronomia do Festival, a Cozinha Show vai reservar momentos especiais de puro sabor e saber. Com chefs nordestinos convidados e locais, a cada dia da programação os chefs trarão à mesa um prato diferente, seguido de explicações sobre ingredientes, histórias de vida, apresentação de receitas, técnicas, teorias e práticas. A maratona de aulas shows é gratuita, mediante inscrições pelo Sympla. https://www.sympla.com.br/evento/cozinha-show-do-tempero-bahia-2023/2082463?_gl=1*zh7gbq*_ga*MTc1MjAyOTg4Mi4xNjg5ODU3ODUy*_ga_KXH10SQTZF*MTY4OTg3NjI2OC42LjEuMTY4OTg3NjM2My4wLjAuMA

Maior festival de vinhos brasileiros chega a Salvador pela primeira vez



O Vinho na Vila, maior festival de vinhos nacionais, chega ao Nordeste pela primeira vez e acontece em Salvador nos próximos dias 2 e 3 de setembro, no Museu de Arte Moderna (MAM) da Bahia, no Solar do Unhão, com o pôr do sol como mais um atrativo. O evento, com patrocínio do Sebrae Nacional, acontecerá em duas sessões, das 14h às 17h e das 18h às 21h, nos dois dias.Os ingressos, a R$ 120 (1º lote), começarão a ser vendidos no próximo dia 15 de agosto (terça-feira).