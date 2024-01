Desafiadora, a pimenta se espalhou pelo mundo cativando culturas | A TARDE

Originária das Américas, segundo artigos de especialistas da Embrapa e de outras instituições, a pimenta se encaixa perfeitamente no lema 'ame-a ou deixe-a!'. Considerada botanicamente uma fruta, essa iguaria se espalhou pelo mundo. O incrível é como a pimenta cativou povos que se adaptaram e desenvolveram um paladar especial para absorver a picância da iguaria, a ponto de distribuí-la generosamente na comida sem que o sabor provoque mal-estar.

Os mexicanos e indianos talvez sejam os povos que mais consomem a pimenta em um nível insuperável para qualquer outra nação. Eles bem poderiam ser os povos que instituíram o Dia Internacional da Comida Picante, celebrado nesta terça-feira (16). Pelo menos é o que indica Vishnu Vamshi Bajula, proprietário do restaurante Vishnu, no Rio Vermelho, especializado em comida indiana. Casado com uma baiana, ele até brinca que nossa comida é 'fake news' em termos de picância.

Conheça o Thali - Prato Típico da índia que apresenta uma refeição completa, formada por arroz, pão, 3 diferentes currys .As iguarias têm uma picância relevante, principalmente o prato com carneiro. Divulgação/Instagram

“Os baianos têm orgulho de consumir muita pimenta, mas, infelizmente, não chegam ao nível da Índia. Na Índia, mesmo se fosse menos picante, já seria considerado bastante forte para os baianos. Nem todos os baianos conseguem comer pimenta tão intensa quanto nós. Eles estão acostumados a adicionar uma ou duas gotinhas de pimenta depois que a comida está pronta. Nós utilizamos muita pimenta logo no preparo da comida", comenta com seu sotaque de estrangeiro.

A baiana Alessandra Souza Braga, do Acarajé de Alessandra e Expedito, em Itapuã, discorda de Vishnu. Ao saber que ele acha que a comida baiana não é tão apimentada, ela tratou logo de brincar com o tema e sair em defesa das nossas iguarias apimentadas. Rindo, a baiana provocou o chef indiano:

“É só misturar várias pimentas que eu quero ver se ele não vai achar que está ardendo”, conta e diz que usa cerca de 6 a 7 pimentas para compor o molho que vai no acarajé.

Alessandra brinca sobre a picância da pimenta baiana Divulgação

"Bato ela com um pouco de água para que desenvolva, coloco na panela para cozinhar até secar toda aquela água, como se fosse torrar. Depois que está cozida, jogo o azeite de dendê. Pense em uma pimenta saborosa! Ah! E ainda coloco camarão seco dentro!", ensina.

Bem-humorada, e para comprovar que a picância está presente na comida baiana, Alessandra vive e relata episódios engraçados relacionados ao seu ofício quando o assunto é pimenta. Um deles ocorre na própria casa, onde ela realiza parte da etapa de confecção do acarajé.

Aqui em casa é engraçado porque eles dizem: ‘Minha mãe, é a pior parte quando a senhora faz a pimenta! A senhora tem que esperar não ter ninguém dentro de casa!’ Quando eu começo a bater a pimenta no liquidificador, um tosse de um lado, outro tosse de outro. Todo mundo se pica para a sala, e aí eu vou cozinhar lá fora, ao ar livre. Não fica ajudante de prato, tia, não fica ninguém! Para mim, ela nem faz mais cócegas”, conta rindo´.

Vishnu acredita que o acarajé e a moqueca são as iguarias mais picantes que um baiano consegue comer e, embora possam atingir o nível de picância da Índia, ainda não alcançam o gosto que um baiano pode suportar.

“O Acarajé pode chegar a um nível que eu vou gostar. Mas, em termos de picância, não se compara ao da Índia. Se fosse um prato indiano, o nível de picância seria bem maior”, afirma.

Vishnu enfatiza que na cultura da comida indiana, embora haja uma grande diversidade, a pimenta desempenha um papel fundamental na alquimia do preparo das iguarias. No entanto, ele explica que, no Brasil, há muito cuidado com os clientes e, logo de início, pergunta se desejam um sabor mais leve ou intenso na confecção dos pratos.

“Nós trazemos os pratos indianos adaptados ao paladar dos baianos. Não conseguimos fazer tudo de forma autêntica, como a picância da Índia, porque vocês talvez não consigam comer. O nível de picância aqui no restaurante é bem baixo. Quando um cliente chega, perguntamos: 'E aí, qual é o seu nível de pimenta? Podemos preparar com baixa, média ou no nível da Índia',” conta ele. Nível da Índia é maior termômetro!

E se é para disputar histórias com os casos baianos na experiência sobre a pimenta, o indiano conta um episódio memorável que ocorreu aqui mesmo em Salvador, durante um evento de gastronomia.

"Eu fui comer um acarajé no Costa Azul. A baiana já me conhece e sabe que eu gosto de comida picante; quando chego lá, eles capricham. Um dia, fui com meu amigo, e eles colocaram pimenta e caruru, mas eu não como muito caruru. Eu não quis. Meu amigo, então, disse: ‘Eu quero, me dá’. Ela então avisou que ele tivesse cuidado, porque a pimenta era para o indiano e ela iria descartar o acarajé. Mas ele quis e comeu. Bebeu 5 garrafas de Coca-Cola de 300 ml. Meu amigo passou mal e andou durante todo o evento com a boca aberta”, conta, entre risos.

Tratada como um fruto de propriedades medicinais na cultura indiana, a pimenta é considerada um dos ingredientes mais marcantes na Índia e Vishnu chama a atenção para os benefícios do tempero famoso.

“A pimenta, pela própria natureza, serve como um ingrediente que aumenta nosso metabolismo. Tem algumas funções medicinais que ajudam no nosso corpo. E cada tipo de pimenta oferece benefícios. A pimenta ajuda na prevenção de gripes e contribui para a digestão. Quando misturada a outros ingredientes, como alho e gengibre, ajuda no tratamento da gripe”. explica.

Para celebrar o Dia Internacional da Comida Picante nesta terça-feira, com uma das mais saborosas pimentas da Bahia, vale a pena aprender a fazer o molho de pimenta baiano, muito simples. A receita é da baiana Alessandra.





A baiana Alessandra ensina como fazer a pimenta baiana servida no acarajé Isabel Oliveira

Molho de pimenta baiano

Ingredientes

100 gr de pimenta de cheiro

100 gr de pimenta malagueta

100 gr de pimenta chocolate

100 gr de pimenta couro de sapo

100 gr de pimenta carolina

azeite de dendê a gosto

sal (pouco)

Primeiro, lave bem as pimentas. Em seguida, coloque-as no liquidificador com um pouco de água e bata bastante. Após isso, transfira para a panela e deixe cozinhar. O objetivo é que a mistura fique sequinha. Adicione dois copos de azeite de dendê, deixe ferver por 20 minutos e desligue.

* Se desejar uma quantidade menor, basta reduzir proporcionalmente a quantidade de ingredientes

