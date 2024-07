Dia do chocolate: Uma celebração que une cultura e sabor

- Foto: Divulgação/Internet

Quase uma unanimidade, o chocolate é um dos maiores casos de amor entre as relações humanas e um alimento. Com características sensoriais que combinam o doce, o amargo e a cremosidade, não há quem resista ao apelo involuntário de um chocolate que está entranhado em nossa cultura.

Segundo especialistas, as substâncias em sua composição, como a teobromina e a feniletilamina, podem estimular o cérebro, proporcionando sensação de prazer e bem-estar. É desse modo que muitas pessoas associam o chocolate ao conforto emocional e prazer, vivência que pode ser reforçada por experiências pessoais e culturais.

Muito especial é a colocação da nutricionista Renata Oliveira, professora do Centro Universitário Estácio da Bahia, sobre o prazer e bem-estar promovido pela iguaria. Consumidores do mimo, alegrai-vos com a parte positiva dos benefícios ressaltados pela nutri.

“O consumo moderado do chocolate pode ser benéfico para a saúde, bem como proporcionar prazer e felicidade para muitas pessoas. Isso porque o chocolate contém antioxidantes que ajudam a reduzir o risco de doenças cardiovasculares, além de aumentar a produção de serotonina no cérebro, o que melhora o humor e alivia o estresse”, explica.

Para Rita Dorotéa, proprietária da chocolateria Marrom Marfim, no Pelourinho, casa dedicada à fabricação de guloseimas à base de chocolate, não há espírito que não fique em paz depois de comer um chocolatezinho, uma prova do poder que a iguaria possui.

“Há clientes que são chocólatras. Quando estão tristes ou ansiosos, sentam para comer chocolate. Elas dizem que o chocolate faz uma transformação no organismo, na cabeça, faz elas se sentirem melhor. O comportamento das pessoas, a fisionomia, mudam, o humor muda quando começam a comer o chocolate”, conta entusiasmada.

Este conforto também é observado pela nutricionista Renata no consultório. “É cada vez mais comum observar na prática clínica nutricional o chocolate sendo incluído na culinária de forma diversa, assim como a dependência, a ponto de, em uma primeira consulta, receber a seguinte informação do paciente: ‘se precisar, retire tudo, menos o meu chocolate, ele me alivia, ele me acolhe, principalmente nos momentos de ansiedade”, conta.

E nada melhor que um chocólatra para falar desse saboroso assunto. Vitor Husmani tem paixão pela iguaria. “O chocolate é algo que desperta sentimentos porque quando a gente está triste, a gente come chocolate, quando a gente está feliz, a gente celebra com chocolate. O chocolate é símbolo, até no calendário festivo, nos períodos de renovação. Sempre quando há grandes comemorações, existem ali preparações e alimentos feitos com chocolate”.

Observação certeira de Husmani. Presente em muitas celebrações ao redor do mundo, como o Natal, Dia das Mães, dos Namorados, e Páscoa - período de maior produção e venda do produto - o chocolate mantém continuamente sua tradição e cultura. Não é à toa que a iguaria está presente em muitos discursos, seja no cinema, na literatura, na música, nas artes, dentre outras efemérides, que ressaltam suas propriedades sensoriais e seus efeitos psicológicos.

Inesquecível o tema tratado em “A Fábrica de Chocolate" do diretor Roald Dahl, que explora a conexão entre a ambição, desejo e recompensa. Já no filme "Chocolate" com as estrelas Juliette Binoche e Johnny Depp, a iguaria nos conduz ao foco narrativo da quebra de barreiras culturais e sociais. Já na música, geralmente o chocolate é usado para evocar as memórias afetivas da infância, celebrações ou tradições familiares. Chocolate é sinônimo de conforto.

Na gastronomia, nem se fala. A iguaria serve de inspiração para chefs e confeiteiros na criação de receitas que naturalmente transmitem sensações de prazer e felicidade somente na primeira olhada.



O incrível é o seu poder de versatilidade, principalmente na contemporaneidade, aguçando cada vez mais a criatividade dos chefs e confeiteiros. O chocolate tanto pode ser usado em sobremesas, bolos, sorvetes, bebidas e até pratos principais, a depender da cultura a qual está inserida.

Sobre estas nuances, onde estão embutidos os mais versáteis ingredientes, a historiadora e gastrônoma Uerisleda Moreira tem uma observação interessante sobre a relação do chocolate, sua composição culinária, com as nossas emoções.

“O que pode agregar às questões afetivas é pensar na característica sensorial, no gosto, em como esse chocolate é percebido no paladar. Você tem esse produto no mercado extremamente doce ou um chocolate 100% cacau. É interessante quando pensamos nas nuances emocionais e nas nuances de textura que podem estar presentes no chocolate. Por exemplo, se faço um mousse de chocolate, terei uma percepção mais aerada, pois estou incorporando o ar. No paladar, ele terá outra representação. E essa maleabilidade do chocolate faz com que possamos aplicá-lo em vários contextos nos nossos diálogos diários. Com o chocolate muito doce ou mais quente, conseguimos encaixar a relação do chocolate com o que sentimos, não só emocionalmente, mas também pela percepção do paladar que ele provoca”.

A variedade de formas e sabores, como o branco, ao leite, meio amargo, amargo, além da incorporação de diferentes ingredientes, como frutas secas, dentre outras variedades - até com sal e pimenta - tem sido não somente desafiadora, mas demonstra a evolução da gastronomia e sua infinitude que vai dos ingredientes à forma de fazer, e a criatividade sem fim.

Esses fatores combinados ajudam a explicar por que o chocolate é tão apreciado e visto de forma positiva por muitas pessoas ao redor do mundo.

E vamos celebrar com uma receitinha fácil oferecida pela chocolateira do Marrom Marfim, Joelma Oliva, há 35 anos elaborando essas delícias.

Trufa de Café na Casquinha de Chocolate

Ingredientes

200 g de chocolate (para 4 casquinhas)

Modo de preparo

Derreta o chocolate em banho-maria ou micro-ondas.

Uma vez derretido, coloque o chocolate dentro de forminhas de silicone. Em seguida, coloque na geladeira para modelar e reserve. As forminhas vão abrigar o recheio, cuja receita segue na sequência.

Recheio de Trufa de Café

1 kg de chocolate tipo nobre (percentual amargo e ao leite)

30 g de creme de leite

25% de um pacote de 50 g de café solúvel tradicional

Modo de Preparo

Misture o creme de leite com o café solúvel até que se transforme em um creme homogêneo. Reserve.

Depois de derreter o chocolate nobre, misture com o creme reservado.

Em seguida, coloque este recheio na casquinha de chocolate previamente modelada.

Agora é só saborear!

