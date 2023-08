Dia dos Pais: um grande motivo para reunir família, afeto e sabores

Os festejos que celebram o Dia dos Pais provavelmente surgiram de uma ideia singela da americana Sonora Smart Dodd, que ouviu um sermão na igreja justo no feriado do Dia das Mães. Sonora então quis homenagear o pai que, sozinho, criou os filhos depois que a esposa e mãe de Sonora morreu durante o último parto. A ideia original nasceu em 1909, mas somente em 1924 o então presidente dos Estados Unidos resolveu estabelecer a data como feriado nacional.

No Brasil, a singeleza do ato ficou em segundo plano quando um publicitário e diretor de um grande veículo de comunicação teve a ideia de estabelecer uma data com o objetivo mais racional: atrair anúncios. Sendo o Brasil predominantemente católico, as homenagens aos pais brasileiros ocorriam no Dia de São Joaquim, pai da Virgem Maria. Os festejos tiveram início pela primeira vez em 16 de agosto de 1953. No entanto, a data tornou-se móvel, e agora as celebrações ocorrem todo segundo domingo de agosto.

Auto-retrato com Britta, por Carl Larsson | Foto: Reprodução | Wikipedia

Evento comercial ou não, a fofura da data é sempre um pretexto para celebrar esta pessoa tão importante na vida de todos os seres humanos. A psicologia está presente para oferecer interpretações sobre a importância da figura paterna, que frequentemente representa um porto seguro para os filhos.

Para aqueles que tiveram a oportunidade, quem não recorda de momentos inesquecíveis ao lado do pai? Causos, músicas, histórias, gastronomia, qualquer motivo pode se tornar as melhores lembranças daqueles que tiveram a sorte de celebrar data tão especial.

Alexandre Guedes e os filhos | Foto: Arqiuivo pessoal

O músico Alexandre Guedes guarda no coração lembranças inesquecíveis do pai e conta que aproveitou momentos memoráveis com ele. A profissão de marceneiro do pai fez significativa diferença na vida de Alexandre como cantor, a exemplo de quando precisou montar o palco para suas apresentações. A serenidade dele contribuiu na construção da personalidade de Guedes, que recorda de uma frase marcante entranhada para sempre na vida do músico.

“‘Negão, cuca fresca. Para onde eu vou, chego cedo. Então, eu ando dessa forma, ando devagar porque já tive pressa’. Sigo a leitura do meu pai: para onde vou, chego cedo”, conta Guedes.

Guedes não somente tem belas lembranças e guarda os conselhos do pai no coração, mas também busca ser a melhor das recordações para seus filhos.

Ame sem vergonha, beije sem medo, abrace como o sol aquecendo, deixe o coração mandar do seu próprio jeito... Alexandre Guedes,

Pai de quatro filhotes, Guedes aprecia demonstrações de afeto e encoraja a troca de carinho. Com esse propósito, ele criou uma poesia dedicada a pais e filhos, em especial para seus próprios filhos. A poesia, intitulada "Pais Também São Sensíveis", será publicada neste domingo, no Dia dos Pais. Parte do texto diz o seguinte:

“…Ame sem vergonha, beije sem medo, abrace como o sol aquecendo, deixe o coração mandar do seu próprio jeito…”

A poesia na íntegra será publicada nas redes sociais de Alexandre Guedes, homenageando seus filhos e todos os pais. A poesia completa poderá ser vista em @motumbaoficial @alexandreguedesoficial e @canalinassessoria,

Mas os dotes de Alexandre vão além da música e da poesia. Filho e neto de cozinheiras, ele encontra na gastronomia uma forma de demonstrar afeto. Alexandre adora celebrar a vida, e a culinária é um grande pretexto carinhoso para reunir os filhos e a família em uma grande celebração.

| Foto: Arquivo pessoal

| Foto: Arquivo pessoal

| Foto: Arquivo pessoal

“Cozinhar, pra mim, é uma celebração. Juntar pessoas do convívio que você gosta, juntar amigos. Começar a celebrar aquele encontro com um belo papo, um belo vinho. E aí começar a preparar algo pra degustar. Isso é um grande amor, é o mesmo prazer quando eu faço com a música. Quando eu abro a minha porteira da gastronomia, eu costumo celebrar dessa forma”, conta o Alexandres Guedes

E os filhos, o que acham da comidinha do papai? Segundo Guedes, ele é muito suspeito para falar. Rindo, conta como os filhos se manifestam diante das iguarias feitas por ele.

“Sempre falam que amam! Mas sou suspeito! No entanto, só posso lhe dizer uma coisa: não sobra nada!”, conta rindo.

E o Dia dos Pais é a grande oportunidade para expressar o afeto por meio do amor e da gastronomia. O chef Alexandre preparou para o História & Sabores deste fim de semana uma deliciosa iguaria, muito fácil e rápida, para agradar aos filhotes e a família. É um peixe assado no forno de dar água na boca! Com muita poesia e música no coração apresentamos o Peixe Vermelho Motumbá!

Peixe Vermelho Motumbá

Ingredientes

1 peixe vermelho inteiro (aprox 3 kg)

Casca de alho e cebola batidas com sal grosso (segredo da receita)

Sal a gosto

150 ml de azeite doce extravirgem

Páprica defumada a gosto

2 colheres de sopa de Lemon Peper

Pitada de pimenta branca

Folhas de manjericão a gosto

2 cebolas grandes para a cama do peixe

Forno a 200º com papel laminado por 35min

Mais 20 sem o laminado

Modo de preparo

Temperar o peixe com alho e sal a gosto. Deixar descansar por 2 horas.

Depois levar a forma com uma ‘cama’ de cebola e incluir os outros ingredientes por cima do peixe.

Antes de levar ao forno, para quem desejar dar mais aroma, pode colocar ervas como manjericão e alecrim

Forno pré aquecido em 200 graus e peixe coberto por papel laminado por 35 minutos.

Depois, retirar o papel laminado e deixar mais 20 minutos para dourar.

E pronto! Hora de se deliciar!

Histórias & Sabores deseja um feliz Dia dos Pais para todos!

