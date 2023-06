Elíbia Portela celebra 40 anos de jornada gastronômica na TV baiana

Nos anos 1980, os departamentos, corredores e estúdios da antiga TV Itapoan eram um caldeirão efervescente. Um vai e vem de funcionários agitados denunciavam o fervilhar e batalhas prazerosas que se travavam no dia a dia para dar corpo às grandes produções locais da emissora baiana.

Foi em um desses dias, durante uma década altamente produtiva na emissora, que uma jovem mulher e chef de cozinha subiu a ampla escadaria de acesso ao portão principal da TV baiana para ter um encontro de negócios com um representante da Nestlé e algumas autoridades, incluindo o então diretor de programação Alexandre Seixas. O objetivo era um possível acordo com a marca nacional de produtos alimentícios.

Mas um inesperado convite pegou Elíbia de surpresa. O mestre Alexandre, uma referência em rádio e TV na Bahia, decidiu investir na chef de cozinha. Convidou Elíbia Portela para participar de um quadro de gastronomia no programa "Mulher Total", um programa de variedades voltado para o público feminino.

"O quadro sobre culinária com Elíbia no programa Mulher Total foi pioneiro na TV baiana. Combinado com a competência e talento das apresentadoras Kátia Guzzo e Aline Menezes, o programa alcançou uma boa audiência", conta Alexandre.

Já se passaram 40 anos desde o início da jornada gastronômica de Elíbia Portela na mídia, completados este ano. Um currículo invejável da nossa Júlia Child baiana. Desde então, ela apresentou vários quadros de culinária na TV Itapoan (atualmente Record), na TV Band, onde atua há 28 anos, e tem passagem em várias rádios.

"Foram 12 anos em uma [TV Itapoan] e 28 anos na outra [Band], totalizando 40 anos de televisão. A cada dia, mostrando receitas diferentes, observando o que as pessoas precisavam e respondendo a cada um com receitas que agradavam", conta Elíbia.

Quando o programa Mulher Total chegou ao fim, Elíbia continuou com seu quadro gastronômico, que se transformou em um programa próprio na TV Itapoan. A chef criou, gravou, desenvolveu e ensinou milhares de receitas diante das câmeras, além de dar verdadeiras aulas de gastronomia dentro e fora da TV.

Sempre antenada, Elíbia também marca presença nas redes sociais, como Instagram e YouTube, onde continua sendo um sucesso com seu jeito gentil e carismático. Além da mídia eletrônica, ao longo de sua história, Elíbia nos presenteou com 18 livros de gastronomia.

Foi na TV que a chef deu visibilidade a uma de suas grandes criações e marcas. Para quem ainda não sabe, o verdadeiro e original Pão Delícia foi criado, registrado e patenteado por Elíbia Portela.

Como acontece com muitas criações geniais, o pãozinho de massa aerada com queijo polvilhado por cima surgiu por acidente, quando Elíbia ainda era aprendiz na cozinha. Uma receita que nasceu errada, mas acabou dando certo.

"Minha mãe costumava fazer pão de lanche para os bancários. Um belo dia, faltou farinha e meu irmão foi comprar, mas demorou muito e ela achou que o pão não serviria mais. Ela mandou jogar fora. Eu disse: 'Mas mãe, jogar fora?' Com a massa meio mole na mão e apenas duas colheres, fiz as bolas, coloquei em uma assadeira, deixei crescer e assei. Como o pão não tinha um aspecto bonito, eu cobri com manteiga, coloquei requeijão de fazenda e ralei por cima. E assim acabei fazendo um pão que caiu no agrado de todos", relatou.

Incansável, batalhadora, guerreira. Elíbia Portela é uma verdadeira professora em tempo integral, seja diante das telas da TV, na internet ou nos livros. Ela acredita que "o ensino e o estudo são o melhor que se pode ter na vida, pois são esses elementos que permitem galgar grandes caminhos e escalar muitas montanhas. Quanto mais você caminha, mais aprende. Quanto mais você estuda, mais sabe. E o conhecimento é de extrema importância", enfatiza.

E para encerrar esse perfil generoso e carismático, Elíbia vai nos ensinar a receita de bolo de milho para o São João muito simples e maravilhoso! Aproveitem.

Bolo de milho

Ingredientes



6 espigas de milho debulhadas

200 ml de leite de coco

4 ovos

1 e 1/2 xícara de chá de açúcar

1 pitadinha de sal

100g de manteiga

1/2 xícara de chá de coco ralado

Modo de fazer

Colocar todos os ingredientes no copo do liquidificador e bater por 2 minutos.

Assar em forma refratária untada com manteiga .

Obs.: Se quiser, forre as laterais com palhas de milho cozidas.

Temperatura do forno a 170º

Assar até que doure.

NOTA COM HISTÓRIAS & SABORES

Em Alphaville e no Rio Vermelho, Pasta em Casa tem jantar especial dos Namorados nos dias 11 e 12 de junho

De celebrar o amor, o Pasta em Casa entende! E é pra abraçar os casais enamorados e aquecer seus corações com comida boa e serviço de excelência, premissas da casa, que o chef Celso Vieira se dedicou a criar um menu de jantar mais do que especial para o Dia dos Namorados. Com duas opções de entradas, pratos principais e sobremesas, o jantar tem reservas abertas para as noites dos dias 11 e 12 de junho (domingo e segunda-feira) nas unidades do Rio Vermelho e Alphaville. O jantar custa R$ 360 para o casal e inclui ainda um mimo de boas-vindas.As reservas estão abertas e serão feitas exclusivamente on-line via link biolab.app.br/pastaemcasa. Além do cardápio especial, a casa também estará oferecendo normalmente o cardápio tradicional.



Pasta em Casa Alphaville Avenida Alphaville, 522 - Edf Alpha Fitness Business, loja 2 - Alphaville 1.Pasta em Casa Rio Vermelho Rua Profa. Almerinda Dutra, 67 - Rio Vermelho

Dia dos Namorados: antecipe ou programe suas celebrações em casa ou no restaurante Outback Steakhouse

O Outback Steakhouse traz ofertas e novidades para os casais degustarem no restaurante ou no aconchego do lar no Dia dos Namorados. São opções de jantar completo, combos com massas e lanches criativos, disponíveis nas lojas do Shopping Barra, Shopping da Bahia e Parque Shopping.Entre os dias 5 e 18 de junho, incluindo fim de semana, quem levar o par para ter um momento especial no restaurante, famoso por sua inspiração australiana e pratos icônicos, vai encontrar combos com preços que variam entre R$ 139,90 até R$ 169,90.

Jantar e pacote romântico marcam o Dia dos Namorados

no Fera Palace Hotel

O Dia dos Namorados é celebrado tradicionalmente em 12 de junho, mas este ano o Fera Palace Hotel vai antecipar as comemorações. No domingo, dia 11, um jantar especial ao som do pianista Guilermo Sampaio será realizado no restaurante Omí, no térreo, a partir das 19h30. O menu elaborado pelos chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca será composto por sete etapas, incluindo entradas, pratos principais e sobremesas. Os casais serão recepcionados com uma taça de boas-vindas de Chandon Passion. As comemorações seguem no dia 12 de junho também com jantar. O Fera Palace está disponibilizando um pacote de hospedagem com direito a flores, bombons e espumante no quarto para quem quiser se hospedar. As reservas para jantar podem ser feitas pelo telefone (71) 99653-5703 e para hospedagem no tel (71) 3036-9200.

Principote Salvador inaugura espaço climatizado no Dia dos Namorados

O Dia dos Namorados no Principote Salvador, restaurante de praia recentemente inaugurado no Rio Vermelho, marcará a abertura do espaço climatizado do local, onde os clientes serão recebidos para o almoço e jantar no domingo e segunda, 11 e 12 de junho, a partir das 11h45 e 19h, respectivamente.O menu com Entrada, Prato Principal e Sobremesa sai a R$ 240 por pessoa e traz opções como Medalhões de Lagosta Sardella, Magret de Pato em Redução de Toranja e Risoto de Funghi e Petit Gateau de Limão Siciliano com Sorvete de Mascarpone e Damasco.O Principote fica na Rua do Barro Vermelho, 180, na Praia do Buracão. Reservas podem ser feitas pelo Direct do Instagram @principote_salvador.

Dia dos Namorados com trilha sonora especial e shows gratuitos para embalar casais no Parque Shopping Bahia



Neste dia 12 de junho, segunda-feira, os casais terão um motivo a mais para celebrar o Dia dos Namorados no Parque Shopping Bahia. Para deixar a hora do happy hour ou do jantar ainda mais especial, o empreendimento promove dois shows simultâneos, às 18h30. Na Praça de Alimentação (Piso L3), o público confere a apresentação do músico Elpídio Bastos, diretor musical e baixista do Olodum. Já na Alameda Gourmet (Piso L2), a trilha sonora fica por conta de Fábio Aruga e Rejane Evangelista, que apresentam um show intimista, com voz, violão e piano. O acesso é gratuito

