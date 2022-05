Local sagrado, a padaria é um patrimônio em qualquer cidade

Ao acordamos pela manhã, pelo menos para a maioria dos mortais, ansiamos pelo famoso café com pão, elementos de uma padaria que estão no querer de muita gente. Lembrar-se que dali a poucas horas, ou minutos, vai rolar um pãozinho, uma manteiguinha ou queijinho, acompanhado de um saboroso café, dá um prazer danado e desperta, certamente, todos os sentidos afetivos de qualquer um.

Quem não ama uma padaria? Objeto de desejo de dez entre dez pessoas. Um exagero, talvez, mas o fato é que este comércio se consolidou há séculos e está no imaginário de muitos. As padarias se estabeleceram como tal, provavelmente, a partir da fabricação milenar do pão e foi implantada como comércio até evoluir para o formato que conhecemos atualmente. As delicatessens talvez sejam o modelo mais moderno do que hoje entendemos como a evolução da padaria, com opções que vão desde o bolo, aos frios, às tortas, dentre outros produtos inimagináveis até há bem pouco tempo num estabelecimento que um dia chamamos de padaria.

Conta a história que a panificação teve origem no Império Romano, mas o serviço foi introduzido por volta de 300 a.C., quando a profissão do padeiro se estabeleceu. Os pães, à época, eram vendidos nas ruas. Desde então, até chegar ao formato atual, há muita história para contar.

Em Salvador, várias padarias antigas são capazes de contar a história da cidade. Uma delas é a Confiança, no bairro da Calçada, fundada por espanhóis em 1945. O estabelecimento passou para o filho, Alfonso Alban, 80, e hoje pertence ao antigo funcionário que trabalhava no local desde os 11 anos, conhecido como Beijoca, apelido que atualmente dá nome à casa comercial: Padaria do Beijoca.

Esta história começa dentro de outra história. Rosemildo Araújo Ferreira, o Beijoca, com quase 59 anos, vendia o famoso e tradicional Jornal A TARDE nas imediações do ferry-boat, ainda na pré-adolescência, quando foi chamado, aos 11, para trabalhar em uma das unidades da tradicional padaria Confiança, no bairro da Calçada.

No local, passou por muitas funções. Empacotava o clássico biscoito de coco vendido a granel no estabelecimento e já chegou a ser gerente. Foi lá que ganhou o apelido de Beijoca. Isso porque, conta, “vivia pendurado no pescoço das moças que trabalhavam na padaria. Era uma leva de mulheres distribuídas nos três turnos do local”. Então, um engraçadinho de plantão troçou que ele era muito do beijoqueiro e o apelido pegou.

Beijoca relata que na padaria não faltava o tradicional pão com manteiga e o pão com ovo; também tinha o pão com Josefina, vendido até hoje como uma das tradicionais receitas do local. Ele também conta que o pão francês ou cacetinho, como chamamos em muitas regiões da Bahia, “não era nada, o povo gostava mesmo era da vara de pão. Também havia o sonho, que hoje em dia perdeu seu status; o lelê, a broa e o café, que todo o mundo adorava e adora até hoje”, conta Beijoca.

Mas a história do ex-funcionário e agora empresário Beijoca está dentro de outra narrativa. A ex-padaria Confiança pertenceu por muito tempo ao pai de Alfonso Alban. O fundador do estabelecimento levou o filho para trabalhar lá a partir dos 15 anos e Alfonso ficou na padaria até três anos atrás, quando vendeu para Beijoca. Mas o herdeiro da família Alban, filho de sr. Alfonso, não abandonou a panificação. Depois de vender a padaria, Alex Alban segue com uma fábrica de pães.

Hoje, Alex Alban ajuda o pai e o acompanha na gestão dos negócios desde que concluiu a faculdade. Anos antes, Senhor Alfonso tratou de despertar no filho o interesse pelo negócio. E foi assim que entre os 10 para 11 anos Alex Alban começou a acompanhar o pai no estabelecimento e hoje, aos 47, lembra de muita coisa, além de um episódio que se transformar em anedota.

“Eu acompanhava muito meu pai desde pequeno e geralmente nas férias. Ela falava: “Venha para a padaria.” Eu ficava na produção boleando pão, ajudando o pessoal da produção a pegar os pãezinhos e colocar nas assadeiras”, conta.

E continua lembrando. “Até hoje o pão é artesanal, não tem muita diferença de antigamente, mas só que atualmente os processos são mais automáticos. Antigamente era de uma forma manual; havia mais gente trabalhando e não havia tantas padarias. A gente atendia gente que vinha da Ilha de Itaparica comprar pão, pois eram raros os estabelecimentos que haviam por lá. Então o volume de pão era muito maior, pois inclusive na cidade baixa não tinha tanta padaria”.

Ele lembra com carinho do movimento e produtos vendidos no local, que era bastante agitado. “Vendia muito mais broa e havia a tradicional lanchonete, que vendia refrigerantes; havia a máquina de Coca-Cola, Fanta, Sprite e Taí. Os lanches eram os famosos pães na chapa, que têm até hoje. A vara de pão, cuja expressão caiu em desuso, era muito mais comercializada. Hoje, o pão cacetinho de 50g é o que mais se vende. Então, essas eram as características de antigamente que não se usam mais”, conta.

As lembranças não cessam e uma história engraçada de repente vem à tona. “O movimento maior era às 17h, era grande, faziam filas para comprar o pão, e tinha o pão de vara, que era o clássico. Um dia me meti para atender o cliente. Ele pediu: “Coloca duas varas de pão de sal!”. Mas eu não tinha habilidade nenhuma e fui pegar a vara de sal. Era a primeira vez que iria servir um cliente. Mas em vez de pegar a embalagem primeiro, peguei as varas. Sem saber o que fazer, meti a vara no meio das pernas para segurar, enquanto abria o saco de papel. A cena, por causa das varas entre as pernas, fez o povo inteiro cair na gargalhada”, lembra e comenta o episódio com muito carinho, além de rir muito.

As padarias evoluíram e os pães geralmente são as estrelas do local, mas, como diz Beijoca, “tivemos que sobreviver e diversificar nossos produtos”. Assim é também na maioria das delicatessens, onde o carro-chefe continua sendo o famoso e tradicional cacetinho.

“A padaria foi se diversificando ao longo dos anos, seguindo as tendências de outros estados e do exterior. Isso aconteceu para que pudéssemos suprir a necessidade do cliente em todos os momentos de consumo. Brincamos que a padaria vende até pão”, brinca Maria da Conceição, 49 anos, que acompanhou a evolução dos estabelecimentos desde que entrou no ramo.

Há cerca de dez anos, ela é sócia da irmã, que também se chama Maria, na delicatessen Marias, no bairro da Cidade Nova, onde trabalham com mais duas irmãs. O pão delícia é o carro-chefe do empreendimento. “É o produto da confeitaria mais vendido na Marias, que está presente em 98% das festas em Salvador. É regional, delicioso, rico em sabor, que combina com todo tipo de recheio: cremes de frango, atum, queijo, brigadeiro, nutella, camponatas, pasta de alho”, conta Maria da Conceição.

Para Maria, cada dia é um desafio e um dia a conquistar, mas nem por isso deixa de olhar para o próximo. O estabelecimento doa 20% dos produtos das campanhas que realiza para a Igreja Ascenção do Senhor, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), e para a Irmã Violeta, que tem um trabalho voltado para as pessoas vulneráveis em situação de rua na Baixa do Bonfim.

E a nossa receita deste fim de semana é um dos produtos que surgiram no mundo contemporâneo e caíram no gosto de praticamente 100% da população baiana, que inventou o acepipe: o Pão Delícia. Das festas para o café da manhã, o produto popularizou-se e hoje está em praticamente todas as padarias da cidade.

Pão Delícia

Receita para 300 pães de 26g

Ingredientes:

4kg farinha de trigo

500g batata cozida

1 litro de leite

9 ovos

800ml óleo de soja

1 litro de leite condensado

200g fermento fresco

Modo de fazer:

Cozinhe, descasque, esprema as batatas e reserve.

Em uma batedeira, coloque todos os ingredientes líquidos: os ovos, o óleo, leite, o leite condensado, misture e bata. Logo depois, acrescente o fermento fresco. Na sequência, coloque as batatas previamente espremidas e bata mais uma vez.

Em seguida, vá dosando a farinha até que ela fique num ponto que não grude na mão. A massa fica bem leve e líquida, pois ela é bastante hidratada.

A massa é então retirada do bowl, colocada na bancada para que possa ser boleada (dar formato de uma bola ou barquinha)

Em seguida, unte as assadeiras com óleo e arrume as massas dos pãezinhos. Descanse os pães por 20 minutos e logo depois coloque para assar por sete a dez minutos a uma temperatura de 200ᴼC. Ainda quente, pincele com a manteiga e polvilhe com parmesão ralado.

