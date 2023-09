Maria Felipa é homenageada e dá nome a delicioso prato em festival

Figura lendária, Maria Felipa tem despertado discursos apaixonados de historiadores, amantes da literatura, sociólogos e diversas autoridades que debatem sobre a existência da personagem na Independência da Bahia. Muitos acreditam que Maria Felipa sequer tenha existido; outros sustentam a tese de que a heroína, cuja história é recente nas narrativas sobre um dos maiores eventos históricos da Bahia e do Brasil, de fato tenha existido. Os relatos sobre ela foram transmitidos através da tradição oral, embora não existam registros ou documentos históricos que comprovem sua existência.

Inspiradora, marisqueira das boas de acordo com a lenda, ela também despertou paixão no chef de cozinha e um aficionado por história, Jadson Nunes, chef do restaurante 705 Restaurante e Bar, localizado em Pituaçu.

Retrato falado de Maria Felipa feito em 2005 com base em relatos históricos pela perita técnica Filomena Orge | Foto: Imagem: Wikimedia Commons

Nunes ficou matutando sobre qual seria o tema do prato que iria elaborar para o Festival Tempero Bahia, evento que celebra a cultura e a gastronomia da Bahia e do Nordeste e encerra neste domingo. E eis que surge Maria Felipa e diversos episódios associados a ela na contemporaneidade. As narrativas sobre os ataques organizados pela itapariquense contra os portugueses chamam atenção do chef.

Resolvi homenageá-la, já que ela era marisqueira e estou usando muito marisco no preparo Jadson Nunes, chef

Os ingredientes que Jadson usaria já estavam definidos: mariscos para um molho de dar água na boca! E não deu outra, ele aproveitou sua paixão por história e se deparou com o ano do Bicentenário da Independência da Bahia para elaborar um prato que transpirasse história e sabor, tendo como referência a heroína do Recôncavo Baiano, Maria Felipa.



“Aproveitei que é o ano do Bicentenário da Independência da Bahia e aí pensei em um nome marcante. "Muito se falou sobre Maria Felipa, então decidi homenageá-la, pois ela era uma marisqueira, e estou utilizando muitos mariscos em minha preparação.", conta o chef.

Quadro Alegoria ao 7 de Janeiro, de autoria de Mike Sam Chagas, extraído do livro Maria Felipa de Oliveira - Heroína da Independência da Bahia, de Eny Kleyde Vasconcelos Faria. Foto: Felipe Peixoto Brito | Foto: Isabel Oliveira

Não há dúvida de que a história da marisqueira desperta a admiração do chef, que é um apreciador da cultura nordestina, pois adora a culinária do seu povo, como ele gosta de enfatizar.

"Em muitas das minhas criações, eu sempre me inspiro no que tem na Bahia, no que tem na região Nordeste, procuro sempre valorizar o que tem aqui de ingrediente, do nosso Recôncavo, da nossa Bahia de Todos- os-Santos, do sul da Bahia, do norte do estado”, declara.

Espírito sensível e fascinado por história, Jadson acha injusto o fato de a história de Maria Felipa não ser reconhecida oficialmente.



“A história de Maria Felipa ficou conhecida por ter sido contada de pai para filho na ilha de Itaparica. Ela liderava e organizava ataques a portugueses, desde a queima de embarcações até confrontos diretos. Mas o que chama a atenção é o fato de sua história não ser reconhecida oficialmente, ao contrário de personagens como de Maria Quitéria. Acho injusto”, diz o Jadson.

Jadson Nunes, chef | Foto: Leonardo Freire/ Divulgação

Para homenagear Maria Felipa, Jadson criou o "Robalo à Maria Felipa". uma receita com maravilhoso molho de frutos do mar à Maria Felipa.. A receita do prato é feita com um peixe de sabor delicado e um molho por cima que predomina. O molho leva siri catado, camarão seco, lambreta, tudo cozido no leite de cocô, dendê, e outros temperos, que são batidos no liquidificador. Pense numa delícia!

Um brinde à coragem dessa guerreira e a este prato marcante e delicioso!

Robalo à Maria Felipa

Para grelhar:

> 150g filé de robalo

> 10g manteiga para grelhar

> Um ramo de alecrim

> sal à gosto

> Limão Taiti

Lave o peixe com limão e tempere com sal, alho amassado e alecrim. Pré-aqueça uma frigideira de teflon e adicione a manteiga. Aguarde até que derreta e comece a grelhar o peixe, deixando-o "fritar" até notar que ficou dourado e crocante. Vire o peixe, acrescente cerca de 20 ml de vinho branco (ou água, caso não tenha vinho), cubra a frigideira para permitir que ele cozinhe no próprio vapor por cerca de cinco minutos. Em seguida, retire-o e reserve.

Para o molho de mariscos:

> 30g de siri catado

> 03 ostras frescas sem casca

> 03 lambretas frescas sem casca

> 30g de lulinha tubo

> 30g de cabeça de lulinha

> 30g de filé de camarão

> 30ml de azeite de dendê

> 100ml de leite de coco

> 20g cebola picada

> 01 dente de alho amassado

> coentro picado à gosto

> 60g banana da terra cortada em cubos pequenos

Refogue o alho e a cebola no azeite de dendê e, em seguida, adicione o leite de coco. Adicione todos os mariscos e o camarão. Refogue bem, ajuste o tempero com sal e acrescente o coentro picado. Se necessário, adicione mais leite de coco. Cozinhe em fogo médio por cerca de 5 minutos, depois deixe esfriar e coloque tudo em um liquidificador ou utilize um mixer até obter uma consistência encorpada.

Em uma frigideira, adicione a mistura e acrescente a banana da terra cortada. Deixe ferver por cerca de três minutos, ou até que a banana esteja completamente envolvida. Em seguida, reserve.

Refogue a lulinha, que já foi temperada, em azeite com um toque de pimenta suave, e depois reserve.

Purê de inhame

> 300g de inhame lavados e descascado.

> Uma colher (sopa) manteiga

> 20g queijo parmesão ralado

> 100 ml de leite

> Sal à gosto

Cozinhe o inhame apenas com água. Para ter certeza que ele está no ponto certo de cozimento, utilize um garfo. Se estiver se desfazendo com facilidade estará pronto para amassar. Escorra a água e amasse bem o inhame. Em seguida, coloque-o em uma panela com a manteiga, leite e queijo parmesão. Mexa bem enquanto ferve e comece a soltar das laterais da panela. Adicione aos poucos no liquidificador e bata até obter uma mistura lisa e pastosa.

Montagem:

Escolha um prato de tonalidade escura para contrapor à cor clara do purê e do peixe. Distribua três colheradas de purê e partes em diferentes áreas do prato e, entre essas porções, despeje o molho de mariscos. Por cima do molho, acrescente a lulinha refogada e finalize colocando o filé de robalo grelhado. Enfeite com talos folhas de coentro.

