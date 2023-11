Mistura celebra 30 anos inesquecíveis com visão para o futuro | A TARDE

Ao completar 30 anos, um belo filme passa pela cabeça dos sócios do restaurante Mistura. E se há algo que estará sempre em suas memórias, são as pitorescos e inesquecíveis histórias totalmente conectadas ao bairro de Itapuã e as suas famosas ruas, grandes personagens e causos. As lembranças são memoráveis; no entanto, os sócios sempre enxergaram além e acreditam em um futuro promissor para o restaurante.

O Mistura, conta o sócio e restaurateur italiano Paolo Alfonsi, tem uma relação espiritual com os vários trechos da região que são famosos: a rua K, a rua da Poesia, o Farol e a famosa barraca, além da colônia de pesca, a Z-16, presentes em grandes momentos, como comenta Alfonsi. Ele acredita que ao longo de toda a sua jornada, primeiro com a barraca e, atualmente, o restaurante desenvolveram uma sintonia espiritual com o bairro onde a primeira unidade do restaurante foi instalada e permanece até hoje.





Mistura/Divulgação

“Aqui está essa relação espiritual com Itapuã porque as energias daquela época eram muito fortes. A tarde verdadeira de Itapuã, do seresteiro que frequentava a barraca do Juvená, que filosofava na barraca.....a gente manteve esse amor, essa relação com o bairro que ainda hojeexiste”, diz poeticamente.

Não há como deixar de perceber o carinho nas memórias de Alfonsi, que se transformam em pura poesia. E como não amar todas as tardes de Itapuã diante deste relato amoroso?

Mistura Itapuã, logo nos primeiros anos | Foto: Mistura/Divulgação

“Havia esse charme do pôr dosol, da chegada dos saveiros dos pescadores, que partiam cedinho e voltavam no fim da tarde. Havia pessoas que vinham da cidade para comprar peixe ou simplesmente para apreciar o pôr do sol dali", enfatiza.

Chef Andréa | Foto: Mistura/Divulgação

Andréa Ribeiro, sócia e chef do Mistura, recorda com muito carinho o início, os diversos momentos que permaneceram na memória afetiva do Mistura: o pôr do sol, as tardes, os numerosos clientes que fazem parte da história e os pescadores. Imagine poder, praticamente todos os dias, adquirir produtos das mãos dos pescadores de Itapuã, direto das famosas ondas de Iemanjá!

“A barraca sempre foi ao lado da Colônia de Pesca Z-16 e a gente recebia os pescadores, as lagostas frescas, foi um período lindo, muito, muito incrível em que a gente fazia tudo na brasa ...e tinha o final da tarde em Itapuã, sempre havia alguém cantando”, conta.

A alta demanda e o sucesso que tiveram com um menu eclético, embora simples, levaram os sócios a transformar o empreendimento em outro sonho: um restaurante que ficasse próximo, mas mantendo todo o propósito e a energia da barraca de praia.

Andréia conta que no início o menu era básico, com as mesmas comidas que também eram feitas na barraca da praia. No entanto, esse cardápio foi se modificando ao longo da história, assim como a própria chef.

Nascida em uma família que se envolveu com a gastronomia praticamente durante toda a vida, ela também resolveu se apoderar do que sempre lhe pertenceu, profissionalizando-se na área.

"Resolvi passar uma temporada da minha vida na Itália, onde estudei e me formei em um curso superior de gastronomia. Assim, fui me profissionalizando cada vez mais. Sempre revisito o menu, que consiste em pratos que surgem das minhas escolhas, dos meus estudos e dos meus conhecimentos. Estou sempre atenta aos produtos que estou utilizando, incluindo produtos da estação, locais, brasileiros e italianos", revela.

Toda essa jornada, especialização e foco nas tendências para o futuro renderam outros frutos. Há oito anos, Paolo e Andreia abriram uma nova unidade do Mistura, desta vez na Avenida Contorno. Paolo justifica esse novo empreendimento devido aos novos ventos que sopram por Salvador.

“È um restaurante tradicional que busca uma certa modernidade, mas tirando as coisas boas do passado, abraçando as melhores do presente para que possa continuar no futuro”, afirma.

Mistura da Av. Contorno | Foto: Mistura/Divulgação

Ele também revela o fato de que ter um restaurante com vista para o mar sempre esteve nos seus planos. “O nosso sonho sempre foi ter um restaurante com vista para o mar porque é dali que nós começamos, de uma barraca no mar. E quando vimos a oportunidade, dissemos: vamos lá, vamos aproveitar!”, comenta Alfonsi.

Paolo e Luca | Foto: Mistura/Divulgação

De olho no futuro do restaurante, uma das principais apostas da chef Andrea e do restaurateur Paolo está na grande mistura que produziram ao longo da jornada. O filho Lucas, hoje com 23 anos, fruto da relação dos dois, é a grande promessa para garantir a continuação de tudo que foi construído até hoje.

“Me vejo como um líder à frente do Mistura ajudando a empresa a continuar crescendo com ética, sustentabilidade, diversidade e qualidade dos produtos e das relações, mantendo uma equipe unida em um ambiente de trabalho saudável para funcionários e clientes, trazendo uma energia positiva que também respeite o futuro do meio ambiente. Um caminho sem volta e que já faz parte da nossa história e legado dos sócios, assim como nosso espírito inovador, que também se reflete na criação de novos pratos e releituras dos clássicos que fazem sucesso até hoje”, afirma Luca.

E para celebrar o aniversário do Mistura, o restaurante indicou para esta coluna que adora contar ótimas histórias, um prato emblamático que sempre fez parte do menu do local: um divino Spaghetti de frutos do mar Iguaria muito fácil e apetitosa.

SPAGHETTI DE FRUTOS DO MAR

Ingredientes

Spaghetti 80 g

Lula 22 g

Cabeça de lula 22 g

Mexilhão 30 g

Camarão rosa 22 g

Vongole 22 g

Polvo 22 g

Alho pasta 5 g

Sal qb

Pimenta qb

Bisque qb

Molho tomate 40 g

Salsa qb

Cebola batida 10 g

Tomate cassê 30 g

Azeite qb

Vinho branco 20 ml

Modo de fazer

Numa frigideira quente, adicione o azeite de oliva e, em seguida, o alho, a cebola e o tomate em cubos. Deixe dourar. Acrescente os frutos do mar previamente salgados, exceto a lula, que você vai adicionar mais tarde. Despeje o vinho branco para deglaçar, deixe evaporar o álcool e adicione o bisque (um caldo à moda francesa, fácil de fazer), o molho de tomate e a lula. Acrescente o espaguete, que deve estar al dente, e continue mexendo até que o caldo fique espesso. Finalize temperando com sal, pimenta, azeite e salsa a gosto.

