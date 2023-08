O feirante é o grande protagonista na dinâmica de uma feira

Protagonista e principal articulador de um dos ambientes mais democráticos de compras, o feirante é o maestro que conduz a grande orquestra de uma feira. A turma acorda invariavelmente de madrugada, por volta das 4h, dando início ao incessante burbuinho que se espalha pelas várias artérias pulsantes de uma das maiores feiras de Salvador, a Feira de São Joaquim.

Nilton Ávila Filho, neto e filho de feirantes, chega cedo para comandar o restaurante São Jorge, localizado na ala nova da feira. O Sr. Nilton e os seus dois irmãos representam a terceira geração de feirantes na Feira de São Joaquim. Por isso, é curioso, e até engraçado, quando ele conta que tem 46 anos de vida e 42 anos trabalhando na Feira de São Joaquim.

Criado dentro desse grande mercado a céu aberto, a feira representa parte essencial do coração do Sr. NIlton. Não é à toa que ele acredita que a comunidade que habita esse espaço é também sua família.

“Viver na Feira de São Joaquim é uma grande alegria. O que eu acho mais interessante é estar em uma comunidade - os feirantes, os ambulantes, os clientes - que é quase como uma família, é uma outra família que tenho no dia a dia”, declara.

O Senhor Nilton é um entre muitos feirantes que vivem e estão imersosno dinamismo da Feira de São Joaquim. Com uma área de 38 mil metros quadrados, a feira exibe seus mais variados produtos e exala a cultura popular soteropolitana. A começar pelos inúmeras vozes que se misturam antes de encontrar os ouvidos atentos dos clientes.

- “Olha a manga, freguesa!”, grita um.

- “Olha a pimenta, o limão, vem ver!”, chama outro.

- O quiabo, verdinho, vem freguesa!”

A profissão de feirante é uma das mais resistentes e mais antigas. Nem mesmo com a onda de supermercados e mercadinhos instalados aqui e acolá foi possível extinguir esse espaço democrático que atrai praticamente todas as classes sociais.

Há um ano atuando como feirante em São Joaquim, vendendo os ingredientes mais tradicionais da culinária baiana, Everton Neves está sempre atento ao perfil do cliente para conquistar os fregueses com sua barraca colorida de produtos, como o tradicional azeite de dendê.

“São clientes com diversos perfis, e a gente procura se adequar a cada um deles, proporcionando um atendimento de melhor qualidade." E acrescenta. “O bom da feira é que você encontra sempre produtos a preços mais abaixosdo que no mercado. Vai pesquisando, e tem sempre um lugar em que o preço sai mais em conta. A famosa pechincha, né?", conta com um sorrisão cativante.

Pelos inúmeras ruas da feira, os feirantes atentos oferecem uma variedade de produtos em um espetáculo de cores que despertam todos os sentidos da clientela.

Produtos artesanais disputam espaço com artigos religiosos, ervas para tirar o mau olhado, bacias, artigos para beleza, e uma imensidão de mercadorias. No entanto, é nas coloridas ruas das delícias que a feira revela sua verdadeira essência. Entre casas de doces, frutas e legumes, destacam-se os produtos típicos da culinária baiana, como o azeite de dendê, feijão fradinho, farinha para a farofa, e uma infinidade de ingredientes que atendem às demandas dos baianos, especialmente à medida que se aproxima uma das épocas mais esperadas do ano: a temporada do caruru dos meninos Cosme e Damião.

Dentro deste grande mix, não podemos esquecer as inúmeras vielas do local que reservam um tesouro muito cobiçado pelas papilas gustativas: as famosas e comentadas comidas “de feira”, a comida “pesada” que os baianos conhecem muito bem. Quer se aventurar, vai até a feira!. Nilson, como todo bom feirante, dá as dicas.

“A comida “de feira” como a gente chama é uma comida ‘pesada’, uma comida com muita ‘sustança’. Rabada, mocotó, sarapatel, carneiro com pirão, mas a campeã de todas, a mais pedida é a feijoada! Não tem uma comida na feira, em qualquer feira que conheço, que ultrapasse a feijoada. A feijoada é a campeã de vendas”, revela o feirante.



E para homenagear os feirantes pela passagem do Dia do Feirante, a categoria faz festa neste domingo e de quebra nos ensina um prato menos corriqueiro, mas igualmente saboroso, que faz parte da comida “pesada” da cultura da feira. Um delicioso carneiro com pirão de encher os olhos!

| Foto: UENDEL GALTER

| Foto: UENDEL GALTER

Carneiro com pirão

Ingredientes

1 kg de dianteiro de carneiro

2 tomates

2 cebolas

2 pimentões

2 dentes de alho ( grandes)

Hortelã (grosso e fino), a gosto

Cebolinha, a gosto

1 colher de sopa (rasa) de colorau

1 colher de chá de ´pimenta-cominho

1/2 quilo de farinha

Modo de fazer

Lave o carneiro com limão e depois enxágue em água corrente.

Esmague o alho e corte os demais temperos.

Em uma panela, coloque os temperos picados e refogue-os.

Adicione os pedaços de carneiro na panela.

Durante o processo de cozimento, adicione água aos poucos para que o caldo seja suficiente para fazer o pirão.

Cozinhe o carneiro até que esteja no ponto desejado.

Quando o carneiro estiver cozido, retire-o da panela.

Reserve uma quantidade suficiente do caldo para fazer o pirão.

O pirão

Em outra panela, despeje o caldo que foi reservado e aqueça-o.

Aos poucos, vá acrescentando a farinha, mexendo constantemente

Continue mexendo até que o pirão atinja a consistência desejada, soltando do fundo da panela e a farinha esteja completamente cozida.

Quando o pirão estiver pronto, pode desligar o fogo.

O prato está pronto para ser servido. Essa receita rende até cinco porções.

NOTA COM HISTÓRIAS & SABORES

Festival Tempero Bahia agita Salvador e celebra a cultura e a gastronomia da Bahia e do Nordeste

Fotografia para o Festival Tempero Bahia 2023, em Salvador/Ba. Fotógrafo: Leonardo Freire (71)99710-4170 | Foto: Divulgação

Sob o tema 'Sou Bahia, Sou Nordeste', valorizando ingredientes locais e explorando a riqueza da região, somado ao viés multicultural e artístico, o consagrado Festival Tempero Bahia, em sua sexta edição em Salvador, vai movimentar a economia criativa e a cena gastronômica da capital baiana até o dia 3 de setembro, no Passeio Público. São 33 restaurantes - de Itapuã ao Centro Histórico da cidade - e uma programação cultural bastante diversificada. Neste primeiro fim de semana do evento, dias 26 e 27 de agosto, o Festival funcionará de forma gratuita e acessível. No sábado, 26, o evento acontece das 11h às 22h, e no domingo, 27, das 11h às 20h.

Estácio sedia workshop sobre a cozinha contemporânea Emília Romana



Cristiane Barreto, coord. de Gastronomia da Estácio e Woila, chef de cozinha | Foto: Divulgação

O Centro Universitário Estácio da Bahia sediará o WORKSHOP SOBRE A COZINHA CONTEMPORÂNEA EMILIA ROMANA, promovido pela Federação Italiana de Cozinheiros no Brasil – FIC Brasile. Na oportunidade, serão apresentados métodos e técnicas de preparo e apresentação dos mais variados pratos e receitas típicas e fundamentos da tradicional culinária italiana. Organizado pela Chef Anapaula Della Piazza, Diretora Regional da Bahia, o curso terá como facilitadores os MasterChef Lino Iuliani e Diego Koppe, ambos com mais de 20 anos de experiência, inclusive internacional, em vários restaurantes. O evento, com duração de 8 horas, acontecerá nos laboratórios de Gastronomia da unidade e terá os alunos do GARFO Centro Gastronômico (projeto de extensão).



Spoleto celebra o Dia do Bacon com deliciosos pratos

No Dia do Bacon, comemorado dia 31 de agosto, o Spoleto – marca líder de mercado, maior rede de franquias de comida italiana do Brasil e pertencente ao Grupo Trigo – lista os pratos da marca que encantam os amantes da carne suína defumada. Para celebrar a data, os clientes poderão degustar quatro criações exclusivas e saborosas que possuem a delícia irresistível que é o bacon. Conhecido por sua crocância, sabor inconfundível e versatilidade na culinária, o bacon está presente nos seguintes pratos do Spoleto: Penne Bolognesa e Frango, a partir de R$33,90, além do Fettuccine Allegro e Massa Carbonara, a partir de R$ 28,90.

Happy Hour com a galera? Rodízio com chopp e aperitivos à vontade do Outback é ótima opção

Tão forte quanto a tradição de celebrar bons momentos no Outback Steakhouse, é a cultura dos rodízios no Brasil. A marca recentemente trouxe de volta o rodízio para que os consumidores pussam aproveitar os famosos chopps em canecas congeladas ou opções com refrigerante ou Iced Tea e os clássicos aperitivos do Outback, à vontade, a partir de R$94,90. Na Bahia, o rodízio pode ser apreciado nas lojas do Shopping Barra, Shopping da Bahia, Salvador Shopping e Parque Shopping Bahia (Lauro de Freitas). Para quem desejar a opção com chopp à vontade, o rodízio sai por R$99,90; a opção não alcoólica, com alternativa entre refrigerante ou Iced Tea à vontade, sai por R$94,90, dentre outras ofertas imperdíveis!