O Gero une tradição italiana e toques baianos no coração de Salvador

- Foto: Gero/Divulgação

Abrigado em um icônico e pomposo prédio da Rua Chile — antiga sede do prestigiado Jornal A TARDE —, com um pé-direito respeitável que lhe confere ares de sofisticação, o Gero, recém-chegado a Salvador, também transita pelo descontraído, com seus móveis amadeirados e acolhedores, suas luzes amarelas e convidativas. Segundo o Grupo Fasano (@fasano), a cidade não foi escolhida por acaso para abrigar o restaurante. A força e relevância da sua regionalidade tem atraído cada vez mais um séquito de turistas e os próprios nativos em busca de suas histórias.

“A cidade de Salvador foi escolhida para abrigar as operações do Grupo Fasano e o restaurante Gero pela sua relevância regional e internacional. Desde o início da parceria com a Prima, o nosso objetivo foi estimular o potencial da gastronomia e hospitalidade da primeira capital do Brasil, que está em plena ascensão”, afirma a direção.

| Foto: Olga Leiria /Ag. A TARDE

No restaurante italiano, o menu também apresenta sua dualidade com as suas delícias típicas da Itália e mistura seus cheiros com pratos à base de dendê. E de mistura o povo baiano entende.

| Foto: Gero/Divulgação

No comando, o chef baiano Rosivaldo Brito, o ‘Bahia Brito’, que iniciou a relação de amizade e compromisso com a rede desde os anos 1990. Na terra natal, Bahia Brito nos brinda com suas deliciosas iguarias à base de frutos do mar, sua paixão, para que não nos esqueçamos de que ele é baiano, e que sua moqueca, que leva camarão e robalo, é sensacional.

| Foto: Gero/Divulgação

. “Uma das minhas grandes especialidades é preparar receitas com frutos do mar, aptidão que posso desenvolver e explorar no Gero Salvador, pela afinidade do menu com este tipo de prato”, conta Brito.

| Foto: Gero/Divulgação

“A gastronomia italiana é rica em frutos do mar, assim como a culinária baiana. Essa afinidade de paladares e a facilidade natural com a qual o chef Bahia Brito incorpora esses elementos ao menu resultam em uma combinação com muita harmonia e naturalidade para o Gero Salvador”, afirma a direção.

Em uma cidade em que o dendê reina e seu cheiro segue tentadoramente por todas as esquinas, um pedacinho da Itália chega com seus clássicos como a Cotoletta alla Milanese, o Filetto di Manzo alla Rossini e o Spaghetti alla Carbonara. No entanto, os frutos do mar também imprimem um sabor maravilhoso aos sabores italianos, como o Spaghetti al Frutti di Mare, uma deliciosa massa com frutos do mar e molho de tomate.

| Foto: Gero/Divulgação

“O menu celebra as receitas clássicas italianas, e alguns pratos são exclusivos de cada unidade. No caso de Salvador, o menu permanece com a seleção dos pratos típicos baianos, que já eram um sucesso desde a abertura do hotel em 2018”, diz a direção.

O cenário gastronômico e cultural não poderia ser mais pitoresco, com tradições que não competem, mas se complementam, criando uma dinâmica cultural. O Gero, com sua tradicional comida italiana, enriquece a cena cultural local, e o público baiano reage a essa novidade, que tempera a capital baiana com o famoso sabor das iguarias italianas de um Gero descontraído e cativante.

“Há mais de um século, o Fasano carrega um legado na gastronomia, pautado por uma tradição de excelência. Quando o Grupo iniciou sua operação em Salvador, em 2018, conseguimos transmitir essa extensa bagagem e apresentar o restaurante Gero para a cidade. O restaurante continua sendo frequentado pelos nossos antigos clientes em Salvador, por nossos hóspedes nacionais e internacionais, além de novos clientes que possuem afinidade com o ambiente mais descontraído do Gero”, diz a direção.

Vamos celebrar a vinda do Gero com uma massa deliciosa do restaurante: um Linguine alla Vôngole. “A massa usada pode ser espaguete ou linguine, - importante ser uma massa seca e longa”, diz o chef que apresenta a receita do linguine. Aff, Gero! Que delícia!

Ingredientes

Rendimento: 4 pessoas

· 400 g de Linguine

· 800 g de vôngole

· 1 dente de alho

Pimenta dedo-de-moça

· Pimenta-do-reino

· Salsinha picada a gosto

· Azeite de oliva extravirgem o quanto baste

Modo de preparo

Antes de mais nada é preciso deixar o vôngole em água ligeiramente salgada, por duas horas, para que o molusco expurgue eventuais resíduos de areia que podem ter ficado nas válvulas. Enquanto a massa cozinha em abundante água fervente e salgada, aqueça um pouco de azeite numa frigideira. Adicione o alho, as pimentas e a salsinha e refogue rapidamente.

Quando o alho dourar ligeiramente, jogue (literalmente) os vôngoles e deixe cozinhar em fogo alto por 30 segundos. Adicione uma concha de água de cozimento do macarrão (rica em amido) e deixe evaporar. Tampe e deixe cozinhar por mais 30 segundos. Nesse meio tempo, os vôngoles estarão abertos (não coma e jogue fora os que estão fechados). Faltando 2 ou 3 minutos para terminar o cozimento da massa, retire da água e adicione na frigideira, ainda em fogo alto, e faça a “mantecatura” até o molho incorporar bem e finalizar o cozimento do Linguine. Sirva al dente.

@isabel _qoliveira

b [email protected]

Isabel Oliveira ( facebook)

Dia das Bruxas: Outback apresenta menu exclusivo para o Halloween com temática de susto e mistério

| Foto: Outback / Divulgação

O Outback Steakhouse irá transformar o Halloween em uma experiência gastronômica assustadoramente deliciosa. Pela primeira vez na história da marca, o Dia das Bruxas se torna a temática de um novo menu, com opções que prometem causar muita surpresa. Os lançamentos exclusivos disponíveis por tempo limitadíssimo incluem um mocktail inspirado em doces de Halloween, uma porção de bolinhos de abóbora com Ribs desfiada que carregam entre eles um sabor inesperado e um molho bem diferente para a icônica Ribs, desta vez feito de amora.O novo cardápio especial está disponível nas unidades do Outback em Salvador (Salvador Shopping, Shopping da Bahia e Shopping Barra) e Lauro de Freitas (Parque Shopping Bahia).Para mais informações:https://www.outback.com.br/halloween.

Beats lança sabor “Red Mix” para o verão

Vem chegando um novo ano e os fãs de Beats já ficam ansiosos para saber qual surpresa a marca vai trazer para as festas e os “esquentas” que acontecem pelo Brasil, principalmente na estação mais quente do ano. E a novidade da temporada acaba de ser revelada: “Red Mix” é o novo sabor da bebida pronta que combina refrescância com notas cítricas e aroma de frutas vermelhas “Beats Red Mix” vai estar disponível para os consumidores em todo Brasil a partir de novembro, tanto em pontos de venda físicos quanto digitais – nas versões lata, long neck e 1 litro.

Para não perder as diversas ações de Beats, basta acompanhar a marca nas redes sociais @beatsoficial.

Cocktail Festival: Restaurante La Lupa participa de festival nacional de drinks

| Foto: La Lupa/ Divulgação

O evento realizado pela Diageo, responsável pelas marcas Smirnoff, Tanqueray, Johnnie Walker e Don Julio, acontece até o final do mês de novembro. Os amantes de drinks e que estão sempre em busca de novas experiências podem aproveitar para conferir a 4ª edição do Cocktail Festival. O Restaurante La Lupa, localizado no tradicional e turístico bairro do Santo Antônio Além do Carmo, no centro antigo de Salvador, participa com quatro opções disponíveis aos clientes.O evento está conectado com o World Class, a maior competição de coquetelaria mundial, e tem como objetivo promover experiências únicas de alta coquetelaria de uma forma mais acessível.

Habib's expande na capital com inauguração da segunda unidade 100% fast no Shopping da Bahia

O mais recente modelo de franquia do Habib's, a loja 100% fast, tem sua segunda unidade da marca na capital baiana, com inauguração nesta semana, no Shopping da Bahia. Este espaço gastronômico representa uma iniciativa inovadora e tecnológica, projetada para a venda rápida em praças de alimentação de shoppings. A loja, que já existe no espaço há 20 anos, na Praça de Alimentação do 1° Piso e está sendo reinaugurada neste novo formato, contará com totens de autoatendimento, uma ampla variedade de combos e um cardápio cuidadosamente elaborado para atender às preferências do público frequentador de shoppings.

Festival Esquina do Mundo realiza 6ª edição com o tema ‘Gastronomia que Acolhe’ neste mês de novembro

| Foto: Divulgação

O Festival Esquina do Mundo já se transformou em uma tradição e faz parte da agenda anual gastronômica e cultural de Arraial d’Ajuda, em Porto Seguro, na Bahia. Este ano, o tema “Gastronomia que Acolhe” celebra o fato de o distrito ser considerado o destino mais acolhedor do mundo pelo site especializado Booking.com. O festival está em sua 6ª edição e acontece de 1 a 16 de novembro de 2024, com a expectativa de repetir o sucesso do ano passado, que movimentou uma economia de R$ 3.282.642,00.

