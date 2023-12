Panetone, tradição com muitas histórias e sabores | A TARDE

Uma tradição natalina, por trás da história do saboroso e irresistível panetone, há várias doces lendas. A mais conhecida é sobre um certo assistente de cozinha que atendia pelo nome de Tone. Ele trabalhava na cozinha do castelo do duque de Milão, Ludovico Sforza, no final do século 15. O assistente cochilou no momento em que cuidava de uma fornada de biscoitos para a festa do duque, deixando a iguaria queimar.

O desespero fez com que Tone lançasse mão de uma massa de pão, à qual agregou outros ingredientes, incluindo frutas cristalizadas. E não deu outra: sucesso! Estaria inventado o pão de Toni! Ou seria o panetone?

Contudo, a história é contestada por muitos especialistas em história gastronômica, que apresentam outras versões em livros escritos no mundo todo. Assim, uma outra versão garante que não há como atribuir a invenção do panetone a uma única pessoa ou lugar preciso onde a iguaria foi produzida pela primeira vez, embora muitos concordem que a origem seja milanesa, região a noroeste da Itália.



O certo é que o pão doce à base de frutas cristalizadas transformou-se em grande tradição e evoluiu em receitas por diversos países, como no Brasil, onde o panetone italiano desembarcou no pós-guerra. Quem conta um pedacinho desta história é a chef de cozinha Ana Paula Della Piazza, de ascendência italiana, cuja família chegou à Bahia no fim dos anos 1940 e 1950, junto com outros grupos de algumas cidades italianas. Na Bahia, os grupos estabeleceram-se nas cidades baianas de Jaguaquara, Jequié e Itiruçu.

“No Brasil, o panetone chegou depois da Segunda Guerra, por volta de 1948, com os italianos. Foram eles que trouxeram o panetone para o Brasil. A primeira indústria, a empresa de panetone, foi a Bauducco, de Carlo Bauducco, fundada em 1948”, conta Ana Paula E só para arrematar a história, depois da Itália e do Peru, o país que mais consome panetone é o Brasil, 3º lugar no ranking.

“Acredito que tenha vindo também com a imigração italiana. Só que eles faziam em casa. Produziam pão adocicado com frutas cristalizadas. Então secavam as frutas porque na época era difícil achar frutas cristalizadas, assim como a farinha de trigo, difícil de conseguir. Depois, a própria indústria de panificação, a Baducco, começou a crescer e passou a vender panetone em todo o Brasil”, conta Ana Paula.

Criativos, os brasileiros trataram de criar variações das receitas do panetone, que hoje se transformaram em clássicos, como o irresistível chocotone. "Outras variações, como panetone com trufa, são invenções brasileiras", diz Della Piazza.

Thiago Sá, proprietário de confeitaria, produz em uma tiragem mini-industrial de saborosos panetones, e nos conta sobre a tradição e o rigor da receita dos italianos. "Os italianos tratam a iguaria como se fosse uma norma, que é protegida por lei. A receita tem que ter um mínimo de ingredientes e uma pesagem original desses ingredientes que são determinados por essa norma. Quando o produto não tem a pesagem correta, ele não é considerado panetone", relata.

O chef confeiteiro nos traz outras curiosidades sobre como a iguaria é muito levada a sério em alguns países, como Barcelona, onde morou. Lá, tem até concurso de panetones.

"Cheguei justo nesse período de final de ano e observei que lá na Europa eles não trabalham com panetones de frutas e chocotone. Nesses países europeus eles fazem concursos onde nomeiam os melhores panetones daquela época do ano."

Vamos parar de fazer suspense e nos deliciar com essa iguaria tão saborosa e tão típica, que está incorporada à cultura do baiano nas noites natalinas. O confeiteiro Thiago vai nos ajudar a colocar a mão na massa desse pão doce que não pode faltar em qualquer mesa natalina.

Panetone

Ingrediente

Farinha de trigo 250g

Açúcar 60g

Sal 4g

Fermento biológico seco 8g

Água 75g

Gema 50g

Manteiga 50g

Essência de panetone 3g

Frutas cristalizadas 75g

Se desejar, pode ser chocolate

Preparo da esponja

Colocar todo fermento com 50g de água e 200g de farinha de trigo.

Misture e deixe fermentar até dobrar de tamanho.

Preparo da massa

Misturar a farinha, açúcar e sal

Adicione a água ( deixar um pouco para o ajuste final)

Adicionar as gemas e a esponja.

Adicionar a manteiga derretida.

Bater até a massa ficar homogênea e no ponto de véu

Colocar as frutas e misturar

Retire a massa da masseira, faça uma bola e deixe descansar por aproximadamente 10 minutos.

Porcione, boleei e coloque na forma

Peso grande: 500g aproximadamente

Pequeno: 250g

Assar a 160°C por 24 minutos, no caso do pequeno

Assar em 35 minutos, se a massa for grande

