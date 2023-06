São João já chegou com suas deliciosas comidas típicas

Quando a chuvarada do meio do ano começa a surgir, acompanhada de um friozinho gostoso do “interior”, somos invadidos por uma melodia tradicional e inesquecível que nos atravessa todos os sentidos. Nosso pezinho, que já não nos obedece mais, começa a pisotear o chão em um voluntarioso arrasta- pé. É o São João começando em todo o Nordeste.

Além da fogueira, dos vestidos coloridos, da decoração brejeira, das músicas típicas e da sanfona tocando solta, um cheiro de delícias se espalha pelo ar, nos arrebatando por completo. As comidas típicas deste período são um capítulo à parte neste gostoso cenário nordestino.



Daniela Lisboa, 35 anos, e sua irmã e sócia Cláudia, que administram a Barraquinha Junina localizada na Ceasinha do Rio Vermelho, sabem bem disso. Este período é de muita festa, mas também de muito trabalho para garantir que nada falte aos seus clientes durante as festividades juninas. E ai delas se faltar a canjica, a pamonha, o bolo, e outras delícias típicas muito disputadas na barraquinha famosa.



"Transformou-se em uma tradição porque as pessoas já chegavam na Ceasinha procurando: 'Onde é aquele restaurante que tem uma barraquinha, que tem uns produtos juninos?' E isso foi se firmando. Hoje, quando a gente não coloca logo a barraquinha as pessoas já ligam perguntando. 'Que dia vão colocar ?' Chegam até a ligar para a administração quando não encontram”, relata Daniela.

Daniela e suas irmãs aprenderam o ofício com sua tia, Ana Lúcia Lisboa, com quem foram criadas. A Barraquinha Junina é parte do restaurante Filhas d'Ana, localizado na Ceasinha há 35 anos, um negócio herdado pelas sobrinhas e de onde elas retiram o sustento.

A tia foi quem ensinou todos os segredos da culinária ao longo dos anos, e hoje são elas que gerenciam. A barraquinha, montada especialmente para o São João, começou bem pequena na frente do restaurante, mas hoje se tornou um modelo de negócio.

“A gente trabalha com milho natural, leite de coco natural, a gente não usa conservantes, é tudo como ela [a tia] fazia antigamente mesmo”, conta Daniela.

A canjica é o carro-chefe da famosa barraquinha, e a forma especial como foi ensinada às meninas da tia Ana revela o imenso carinho que ela tem por suas sobrinhas. No entanto, para quem não conhece a forma inusitada como foi ensinada, causa risos.

As meninas de tia Ana ainda eram jovenzinhas, mas já estavam atentas ao movimento do restaurante. Foi a canjica quem mais chamou atenção de Daniela, que lembra muito bem como a tia ensinou.

“Quando a gente estava preparando a canjica, ela dizia que ficava pronta quando fazia ‘uma cara de velho’. Isso porque a canjica fica meio ‘engiadinha’ [ enrugada, no Nordeste]. Ela vai se juntando no meio da panela, sobe uma bolha, que parece uma boca, e fica parecendo o formato do rosto de um velho”, revela Daniela.

E ela relembra como sua tia ensinava: "Então, ela dizia assim: 'Olha, a canjica só está pronta, só está boa para tirar do fogo quando ela faz a cara de velho!' A gente esperava com expectativa o momento em que a canjica fazia 'a cara de véio' para desligar o fogo e colocá-la nos potinhos", conta rindo.



Dizem que a festa junina é um evento familiar que inclui toda gente agregada à familia. É uma oportunidade para se reunirem, acenderem a fogueira, comerem petiscos e preservarem uma antiga tradição e cultura nordestina, festa eternizada em inúmeras músicas espalhadas pelo Nordeste, como as do inesquecível Luiz Gonzaga. Não há quem não sacuda o corpo em um passinho que começa tímido para logo depois sair saracoteando ao som do eterno rei do baião.

“A fogueira tá queimando

Em homenagem a São João

O forró já começou

Vamos gente, rapapé neste salão......”

Vamos de canjica com "cara de véio" de Daniela e sua família!

Canjica caseira



Ingredientes:

4 espigas de milho maduras

1 coco seco ralado

2 xícaras de açúcar

1 pitada de sal

Modo de fazer:

Retire o milho das espigas, lave e bata no liquidificador. Em seguida, passe o milho batido por uma peneira.

Coloque o milho batido em uma panela e leve ao fogo, adicionando o açúcar e o sal. Mexa sem parar.

Bata o coco para retirar o leite utilizando água morna.

Quando a canjica estiver ficando dura , adicione o leite de coco e continue mexendo.

Deixe cozinhar até ficar no ponto desejado

E presta atenção na “cara do véio!