Lençóis Maranhenses: Santo Amaro se consolida como rota exclusiva e intocada

Pôr do sol em Santo Amaro no Maranhão - Foto: Divulgação

O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses é um daqueles lugares que todo mundo deveria ter o direito de conhecer algum dia. Entre dunas de areia branca e lagoas de águas cristalinas, você se sente num cenário paradisíaco, num lugar que reúne beleza, paz e diversas outras sensações que fica até difícil descrever em palavras. É preciso viver para sentir.

Esse é sem dúvidas um dos destinos mais impressionantes do Brasil. Estive nos Lençóis Maranhenses em novembro do ano passado. Foi minha segunda vez por lá. A primeira usei como base a cidade de Barreirinhas, que tem uma boa estrutura para receber o turista. Desta vez, minha porta de entrada foi a pacata Santo Amaro do Maranhão.

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Localizado a cerca de 250 quilômetros de São Luís, o município oferece acesso privilegiado a algumas das lagoas mais preservadas do parque, como a Lagoa da Gaivota e a Lagoa das Andorinhas. Diferente de outros pontos mais movimentados, Santo Amaro proporciona um contato mais direto com a natureza, com menos fluxo de turistas e cenários praticamente intocados.

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Vamos às dicas!

Quando ir

A melhor época para visitar os Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses é no período após as chuvas, quando as lagoas estão mais cheias. Ainda assim, se você só tiver a oportunidade de fazer sua viagem fora desse período, eu não pensaria duas vezes. Em novembro, por exemplo, quando fui, muitas lagoas estavam secas, mas isso não nos impediu de fazer passeios incríveis, conhecer lagoas que resistem ao período seco, tirar boas fotos e ter a memória cheia de boas lembranças.

O período chuvoso, de janeiro a abril, é a prévia da alta temporada por aqui, que compreende os meses de maio até agosto/setembro, a depender do ano. Fora desse período, você vai encontrar lagoas secas, mas terá a oportunidade de conhecer outras que diminuem em volume, mas permanecem com água para deleite dos visitantes.

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Como chegar

Até pouco tempo atrás, o acesso a Santo Amaro era um grande desafio. Isso porque havia um trecho final em estrada de areia que exigia a utilização de veículos 4x4. Essa realidade mudou recentemente com o asfaltamento. Agora, é possível chegar a Santo Amaro, a partir de São Luís, de carro ou transfer.

Diferente de Barreirinhas, não há ou não havia, pelo menos até novembro de 2025, linhas de ônibus intermunicipais que levasse de São Luís até Santo Amaro. É possível encontrar várias empresas que fazem o transfer. Os valores variam pouco e costumam ser melhores se você fechar ida e volta com a mesma agência.

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O que fazer

Além dos tradicionais passeios às lagoas, o visitante pode explorar trilhas guiadas, fazer passeios de quadriciclo e aproveitar o pôr do sol nas dunas, que é, sem dúvidas, um espetáculo à parte. Também é possível visitar comunidades locais e conhecer o modo de vida da região.

Os principais passeios partindo de Santo Amaro do Maranhão, inclusive no período mais seco, são Betânia, Andorinhas, Gaivota e América, além do circuito Emendadas. Alguns passeios ocorrem no esquema de dia inteiro, com parada para almoço em uma comunidade da região, enquanto outros são de meio período e podem ser feitos tanto pela manhã quanto pela tarde, embora no período da tarde tenha o bônus do pôr do sol.

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Onde se hospedar

Santo Amaro é uma cidade pequena e que tem crescido muito nos últimos anos. Com isso, as opções de hospedagens têm se multiplicado. A recomendação é que utilize sites que intermedeiam hospedagem, como Booking e Hoteis.com para fazer sua pesquisa e escolher a opção que melhor se encaixa no seu perfil de viajante. Me hospedei na Pousada Ville Solare, que me pareceu bem aconchegante, além de contar com piscina e café da manhã incluso.

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Onde comer

Esse ainda é um desafio importante numa cidade que está em expansão e recebe menos visitantes que Barreirinhas. As principais opções estão nos restaurantes localizados nas próprias pousadas e ao redor da principal praça da cidade. Ainda assim, é preciso estar atento aos horários. No primeiro dia, por exemplo, almoçamos no Rei do Camarão, porém ao voltar, durante a noite, o restaurante estava fechado.

O jeito foi comer na Jordan Burger, que fica em frente ao Rei do camarão, mas do outro lado da praça. Há ainda opção de pedir quentinha para ser entregue na própria pousada. Procure se informar sobre isso na recepção da própria pousada para avaliar essa possibilidade.

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Dicas importantes

Esteja sempre acompanhado de um guia local. Eles conhecem os melhores horários e trajetos, além de garantir mais segurança. Use protetor solar, chapéus/bonés e hidrate-se. O sol é intenso e há pouca sombra nas dunas. É recomendável levar dois litros de água por pessoa nos passeios de dia inteiro.

Embora a maioria dos lugares aceite cartões e pagamento via PIX, é recomendável ter algum dinheiro em espécie para emergências, como no caso de interrupção da sua conexão com a internet. Última dica e não menos importante, respeite o meio ambiente.

O Parque é uma unidade de conservação, e a preservação depende do comportamento dos visitantes, portanto recolha seu lixo e descarte no lugar certo.

Com paisagens únicas e um clima de tranquilidade difícil de encontrar em destinos mais explorados, Santo Amaro do Maranhão se destaca como uma escolha ideal para quem deseja vivenciar os Lençóis Maranhenses de forma mais exclusiva e contemplativa. Vivi dias incríveis nesse lugar e, com certeza, você também vai gostar. Boa viagem!