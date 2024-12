A Promotora de Justiça do Estado da Bahia, Rita Tourinho lança livro com análise aprofundada

Rita Tourinho acaba de lançar obra literária jurídica - Foto: Divulgação

O novo livro de Rita Tourinho, intitulado Acordo de Não Persecução Civil: Negócio Jurídico nos Planos da Existência, Validade e Eficácia, oferece uma análise aprofundada do acordo de não persecução civil (ANPC), especialmente no contexto da improbidade administrativa. Publicado pela Juspodivm, a obra tem como base a tese defendida pela autora e se destaca por explorar as nuances legais, processuais e materiais do instituto, em linha com as recentes atualizações legislativas brasileiras. O lançamento ocorrerá no 21 de novembro, na Sede do MPBA e no CAB.

Happy

O Bloco Happy atualizou o GPS e, no Carnaval 2025, irá fazer parte das atrações do Circuito Osmar. O lançamento oficial do bloco da família aconteceu no restaurante Genaro por Vini Figueira, no Wish Hotel. O evento reuniu artistas, patrocinadores, gestores da prefeitura e de entidades ligadas ao carnaval. Além da mudança de circuito, Tio Paulinho anunciou a banda Filhos de Jorge como atração da folia de momo do ano que vem. A Banda Tio Elétrico terá participação especial no desfile.

Jamile Nery, diretora da Central do Carnaval, e Tio Paulinho | Foto: Luis Monteiro

Natalícia

O talentoso artista plástico Paulo Vaz celebrou mais uma data natalícia com uma comemoração belíssima. A festa aconteceu na casa dele, com um jantar servido pelo chef Reinaldo Bitencourt, tendo a perfeição no serviço de cristais Fratelli Vita e elegância e sofisticação nos detalhes. Entre os presentes, Antônio Gatto, Nino Nogueira, Diana Gatti, Zoila Andrade, Márcia Abreu, Márcia Viana, Charlotte Power, Lucas Lima Barreto, Marta Goes, Francisco Senna, Solange Bernabó, Ozana Barreto, José Dirson Argolo, Inaldo Ribeiro, Ana Bittencourt, Claudinha Vineswisky, Lydia Sepulveda, Geo Rocha, Sérgio Nunes, Fabyano Teixeira e Margareth Cangussú!

O aniversariante Paulo Vaz entre os amigos Nino Nogueira e Zoila Andrade | Foto: Divulgação

Literária

Conhecida por sua trajetória como artista plástica e pedagoga, a escritora baiana Marilene Robatto prepara-se para lançar seu primeiro trabalho literário, Canto de Saber: Releituras. O coquetel de lançamento ocorrerá no dia 21, às 19h, no WISH Hotel da Bahia, e promete ser uma noite memorável, com exposição das ilustrações do livro, obra da autora, uma bricolagem com recital interpretado pela atriz Tina Tude, apresentação musical e uma sessão de autógrafos.

Marilene Robatto transforma emoções e experiências em arte literária | Foto: Divulgação

Confraternizações

O casal de empresários Valeska Calazans e o chef Celso Viera abriram sua concorrida agenda de confraternizações de fim de ano para os restaurantes Pasta em Casa e Casa Chálabi. Com formatos flexíveis e opções personalizáveis, os restaurantes do grupo oferecem um ambiente agradável e acolhedor para receber pequenos e médios eventos neste período de celebrações entre amigos, clientes e empresas.

O casal de empresários Valeska Calazans e o chef Celso Viera abrem sua concorrida agenda de confraternizações | Foto: Divulgação

Três décadas

Ao completar 30 anos, o Deda & Lemos Advogados, um dos maiores escritórios do Nordeste, com sede em Salvador, ganha nova identidade visual em todas as suas comunicações. Além do nome, a nova marca, logo e site traduzem melhor o escritório hoje: um parceiro próximo, ligado nos detalhes, pronto para escutar primeiro e atento ao que mais importa. Esta evolução está conectada também com o fortalecimento da agenda ESG.

Lanara Bittencourt, Aline Deda, Jorge Deda e Cristina Lemos estão à frente de escritório de Direito | Foto: Divulgação

Sucesso

A procuradora geral do Estado da Bahia, Bárbara Camardelli, e sua assessora de comunicação social, Mara Santana, têm muito o que comemorar. Durante a programação do Novembro Negro da PGE-BA, elas celebram o sucesso da inauguração do espaço Degraus da Reflexão, uma iniciativa que une arte, educação e compromisso social. Com design vibrante e frases inspiradoras sobre equidade racial, o novo espaço chamou a atenção, tornando-se um ponto de destaque.

Bárbara Camardelli, procuradora geral do Estado, e Mara Santana, sua assessora de comunicação social | Foto: Divulgação

A empresária Graça Valadares comemora mais uma linda primavera hoje recebendo inúmeras homenagens e carinho dos amigos, clientes e familiares. A comemoração será dia 26, quando embarca para dias especiais em São Paulo, hospedada no belíssimo e luxuoso Palácio Tangaŕa, que fica no privilegiado Parque Burle Marx. Parabéns!

Legado

Com honra, orgulho e saudade a família do ex-governador da Bahia Lomanto Junior deu início às celebrações em memória do saudoso político. Lomanto era um homem que seguiu com muito amor a sua missão de servir o povo e deixou um legado inestimável. A agenda de homenagens começa com uma sessão especial na Câmara de Vereadores de Jequié, no dia 21, às 18h. Também haverá uma missa na Igreja Sto Antonio da Barra, em Salvador, no dia 29, às 18h. Todos estão convidados!

Prata

Com 25 anos de fundado neste 2024, o Coro dos Odontólogos da Bahia festejou Bodas de Prata, ao se apresentar no feriadão, com muito brilho, no I FestCoros Sergipe, em Aracaju, criado e coordenado pelo regente de corais, o baiano Márcio Medeiros. O coral tem a regência do maestro Alcides Lisboa Filho e o preparador vocal Iuri Neery, bacharelando em Canto pela Ufba. O ensaio de hoje, como todas as terças, acontece na Associação Baiana de Odontologia, no Itaigara.

Aniversários

Hoje (19): Graça Valadares, Simone Bartilloti, Maria Célia Seixas Maia, Paulo Souto, Alina Gonzaga, Érica Pinheiro Isensee, Tatiana Paraíso

Amanhã (20): Irá Salles, Cristiane Pepe, Patrícia Rudge Paiva