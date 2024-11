A homenageada Analuzia Moscoso e seu pai Nelson José de Carvalho - Foto: Divulgação

Analuzia Moscoso é condecorada como Membro da Irmandade do Senhor do Bonfim

Em cerimônia na repleta Basílica da Colina Sagrada, no último domingo, o juiz presidente da Venerável Irmandade do Senhor do Bonfim, Marcelo Sacramento, empossou a médica Analuzia Moscoso de Carvalho como membro estatutária da secular devoção da Colina Sagrada, lhe outorgando a preciosa Medalha Devocional da Irmandade e a honrosa “opa” usada nos atos solenes. Também ingressou Claudio Viterbo, membro da Polícia Federal do Brasil. Analuzia fervorosa devota do Senhor do Bonfim, Santa Dulce e Santa Luzia, revelou que este é o maior presente de aniversário, que será comemorado no Wish Hotel da Bahia, no 13 de dezembro. Centenas de fiéis aplaudiram o lindo evento.

Banquete

Erickson Britto e Jorge Fonseca, cônsul de Portugal em Vigo, Espanha, chegaram a Salvador para uma rápida visita e reuniram os amigos baianos para um banquete organizado por Sônia Steele. O requinte da mesa impressionou o diplomata que fotografou cada detalhe como se fosse um evento da chancelaria portuguesa. De Andrea Steele a Yedda Pedreira, todos os convidados foram unânimes em elogiar a alegria e a beleza do evento. O casal passará uns dias na Paraíba, terra do artista plástico Erickson Britto.

Sonia Steel homenageia os amigos Jorge Fonseca e Ericksom Britto | Foto: Tarso Marketing

Primaveras

Os queridos Katia e Tony Tawil, proprietários da Lacoste e da Mr. Cat, são aniversariantes da semana passada: quinta (ele) e domingo (ela). Em uma única comemoração, o casal passou com a família o finde, ao lado dos filhos Jô (com Ju) e Lara (com Dani), e dos netos Tom, Luiza e Letícia, curtindo o charmoso Hotel Deville que passou por reforma na sua área de lazer que está belíssima. Felicidades!

Katia e Tony no Deville com a netinha Leti | Foto: Divulgação

Célebre

Sílvio Batalha conviveu com célebres personagens do universo social, político, cultural e musical. Dentre muitos, destaca-se o poeta Vinícius de Moraes e sua musa baiana Gesse Gessy, com quem mantém amizade há 57 anos. No sábado, data do aniversário do poeta, encontraram-se na casa de Itapuã, onde Vinicius escolheu para morar e, na ocasião, foi gravado um vídeo em que Sílvio homenageia Gessy e enaltece a alegria de ter conhecido esse ícone do celeiro poético e musical do Brasil.

Sílvio Batalha ao lado da musa de Vinícius de Moraes, Gesse Gessy | Foto: Divulgação

Poder da Voz

Quem deseja se destacar ao falar em público, ganhar confiança instantânea e impactar de verdade qualquer plateia não pode perder o curso "O Poder da Voz", com Dina Rachid. A formação é a chave para essa transformação! Sob a mentoria de uma das vozes mais icônicas do rádio e da TV, com 40 anos de carreira, o candidato terá acesso a segredos e técnicas poderosas que vão revolucionar a forma como se comunica.

O Poder da Voz: Dina Rachid ministra curso de oratória | Foto: Divulgação

Roteiro

A Conquest Operadora de Turismo e a Mario Bruni Travel Experiences levaram um grupo para curtir o Leste Europeu: Croácia, Eslovênia e Montenegro, iniciando por Zurique/Suíça e fechando com chave de ouro por Veneza/Itália. O grupo voltou encantado com a organização, limpeza e charme destes países. Embarcaram: Natália Visnevsky, Christiane Bruni, Lica Argôlo, Eliana Pavetto, dentre outros.

Natália Visnevsky, Christiane Bruni, Lica Argôlo, Eliana Pavetto curtem dias no Leste Europeu | Foto: Divulgação

Festa dos Números

A escritora e psicanalista baiana Marta Caldas é a autora do livro A Festa dos Números. Uma literatura infantil, que aborda de maneira simples e lúdica, a história de um reino onde o rei utiliza uma equação matemática para fazer todos os números se igualarem ao número um, fazendo assim, uma festa. O livro será lançado pela Editora Martins & Martins, e contará com a presença da autora em uma noite de autógrafos na Livraria Leitura, do Salvador Shopping, hoje, a partir das 17h.

Autora baiana Marta Caldas lança livro infantil hoje | Foto: Divulgação

Pé na Areia Mali

A temporada de festas que antecede o verão em Salvador já começa com tudo! Nesse sábado, dia 26 de outubro, a partir das 15 horas, Durval Lelys comanda o “Pé na Areia Mali”. O evento promete um show recheado de muitos sucessos, com a energia do público em alta e aquele agito só Durvalino tem. A festa será na Mali, localizada na Avenida Tancredo Neves e remeterá aos grandes eventos eternizados por Durval no coração do público, como a Trivela e seus blocos de Carnaval. “Com certeza, vai ser uma edição para entrar na história. Teremos um dos maiores nomes do Carnaval e da música da Bahia, para um evento que vai antecipar oficialmente a abertura do verão”, conta Guto Ulm, da 2GB Entretenimento, organizadora.

Durval Lelys agita festa “Pé na Areia Mali” esse sábado (26) | Foto: Divulgação

Clube dos Poetas

Desde sua fundação, o Clube dos Poetas da Bahia tem se destacado na cena cultural de Salvador, realizando eventos, projetos e ações solidárias que buscam democratizar o acesso à poesia e à arte. Neste mês, o Clube dará continuidade a sua 1ª Exposição Poética Itinerante. O próximo evento, o 3º Itinerário da Exposição, ocorrerá no dia 22, a partir das 14h, na Biblioteca Anísio Teixeira. No dia 26, o Clube promove o 1º Sarau Forró, que será realizado na Cantina da Lua, no Centro Histórico do Pelourinho, a partir das 15h.

Outubro Rosa

Efetuar o ultrassom mamário desde cedo é uma solução para evitar o aumento de casos de câncer de mama, explica a mastologista Anna Paola Noya Gatto. Para colaborar com esse cenário, é justamente essa ação, em conjunto com outros exames, que a médica está levando para a Clínica da Mulher neste mês. Em prol de movimentar o momento de conscientização sobre o câncer de mama, a clínica receberá o Check-Up Pink, para mulheres maduras, e o Rosa Claro, para as mais jovens. Ambos estarão, durante o mês, com valores reduzidos e condições especiais.

Alfazema

Sofia chegou linda e perfumada em Rotterdam, na Holanda, para completar a felicidade de Emma Broken e Bernardo Siem, que é baiano. Radiantes com a neta estão também Elisabeth e Frank Broken, e Isabela Pedreira Cruz e Nelson Siem, todos estreando como avós. Parabéns!

Aniversários

Hoje (22): Avany Durand, Fabíola Mansur de Carvalho, Kátia Silveira Kruschewsky, Fernanda Junqueira Ayres

Amanhã (23): Terezinha Garrido, Selma Aboud, Lívia Novaes, Roseli Duque