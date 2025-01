Atleta baiano assume a presidência da Federação Baiana de Desportos Aquáticos

Beto Porciúncula, Diego Albuquerque e Ricardo Santana - Foto: Tríade Imagem

O baiano Diego Albuquerque, atleta da AAB/CTRA, deixa a presidência da Federação Baiana de Desportos Aquáticos (FBDA) para ser o primeiro baiano a presidir a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), durante o mandato de quatro anos. A diretoria da entidade nacional passa a contar também com o atleta do Yacht Clube Beto Porciúncula, diretor de Marketing, e Ricardo Santana, diretor de Projeto Sociais e ESG. Com esta mudança, a presidência da federação baiana passa a ser ocupada por Marco Antônio Lemos. “A ideia é colocar esportes aquáticos sendo praticado em todos os estados brasileiros, com exemplos positivos como aqui na Bahia, formando novos atletas que irão disputar a próxima olimpíada e trabalhar para trazer eventos a nível nacional e mundial”, afirma Diego Albuquerque.

Beto Porciúncula, Diego Albuquerque e Ricardo Santana | Foto: Tríade Imagem

Novidade

A Rede Alpha Fitness vai iniciar o ano com novidades! A rede se prepara para inaugurar a segunda unidade no Itaigara, em Salvador; no Outlet Premium, em Camaçari; e as primeiras em Juazeiro e Ilhéus. As unidades chegam com equipamentos modernos, espaço totalmente climatizado e uma diversidade de atividades, como musculação, ginástica, dança, bike, entre outras; trazendo conforto e promovendo saúde e bem-estar para os alunos.

Marlon Salatiel, diretor de Desenvolvimento da Rede Alpha Fitness | Foto: Divulgação

Imersão Cultural

No último domingo, os associados do The Latvian vivenciaram uma experiência única e enriquecedora no Candyall Ghetto Square. Durante o evento, os participantes desfrutaram de uma imersão cultural que combinou gastronomia, arte e música. A programação teve início com um almoço no D’Madda Gastronomia, restaurante comandado pela mãe de Carlinhos Brown. Em seguida, os associados conheceram a comunidade do Candeal, realizaram um tour pelo estúdio e escritório pessoal do cantor e, para finalizar, assistiram do Lounge Vip ao emblemático show "40 Anos de Axé", com Carlinhos Brown. Inesquecível!

Fábio Carvalho, Amanda Zaira e Guga Lessa comemoram mais um projeto The Latvian de sucesso | Foto: Divulgação

Tradição

A medicina possibilita uma oportunidade única de fazer a diferença na vida das pessoas e é por isso que a família Guanaes possui uma tradição nessa área. Mozart Guanaes Gomes Neto, por exemplo, é médico geriatra no Centro Médico Copa D'or do Rio e no Instituto de Cardiologia Barbacena, em Minas. Os irmãos dele, Diogo e Felipe, também seguem a área médica, em formação ainda pela Bahiana. Todos eles também influenciados pelo avô radiologista, Mozart Guanaes. Carreiras brilhantes, em diversas especializações, e de grande prestígio!

Mozart Guanaes Gomes Neto é médico com atuação na área de Geriatria | Foto: Divulgação

Única

No dia 9, um coquetel inaugurou a terceira unidade da Clínica Slim, desta vez em Vilas do Atlântico. A marca da empresária e fisioterapeuta dermatofuncional Jamile Miranda é referência em estética avançada na Bahia. O evento também lançou a revista Única, com conteúdos sobre saúde e estética, além de histórias de pacientes com resultados notáveis do exclusivo método Única. A loja foi assinada por Luiza Buratto.

Jamile Miranda e a arquiteta Luiza Buratto, responsável pelo projeto das Clínicas Slim | Foto: Highlights Fotos

Enlace

No último sábado, Roberta Badaró e Iury Araujo trocaram alianças num belíssimo pôr do sol, na capela de Nossa Senhora do Loreto, na ilha dos Frades. A noiva estava lindíssima com modelo de Kitty Cohin e seus pais, Roberto Badaró e Juliana, estavam felizes e animados recepcionando os convidados. A festa, que teve decoração assinada por Camilla Bahiense, destacou elementos do ambiente natural, na tonalidades de amarelo e pink. Buffet foi preparado pelo Alfredo’Ro, com bolo de Ivana Simões e drinks by Bar Concept. Na trilha sonora, Orquestra Marcelo e Ítalo e Rubynho, animando a pista lotada, entrando pela madrugada. Estiveram presentes: Tercia e Cesar Borges, Valeria e Franklim Gomes, Maria Clara e Antonio Ricardo Alban, Sandra Sampaio e Eduardo Fialho, entre outros.

Roberta e Iury dizem “sim” | Foto: Dois Em Um Fotografia

Tour

A quarta edição do Tour das Ilhas, evento de moto aquática oficial de Salvador, acontece entre os dias 17 e 19, abrindo o calendário de eventos náuticos da Bahia. Neste ano, o evento contará com 200 participantes em um percurso de 400 km de navegação por paisagens paradisíacas, de Salvador até Barra Grande, além de atividades exclusivas. “O evento é um marco para o turismo náutico da Bahia", ressalta Alexandre Jatobá, organizador do evento.

Leonardo Bittencourt e Alexandre Jatobá organizam mais uma edição do Tour das Ilhas | Foto: Divulgação

Feijuca

A tradicional Lavagem do Bonfim, considerada uma das maiores manifestações populares da Bahia, será realizada no dia 16. E para celebrar esta data especial, o Almacen Pepe apresenta em sua unidade do Horto Florestal uma edição especial da sua Feijoada, a partir das 12h.

Arrepiante

O cantor baiano Lui, natural de Alagoinhas e soteropolitano de vivências artísticas há mais de 20 anos, lançou recentemente um novo projeto, "Arrepio", álbum visual que apresenta cinco canções inéditas, de samba ancestral, com referência ao samba arrastado de Santo Amaro.

De Todos os Tons

O cantor Silva será pelo segundo ano um dos comandantes da festa De Todos os Sons, que acontece no dia 8 de fevereiro, a partir das 15h30, na Chácara Baluarte. Além de Silva, contará também com o show para lá de especial da banda Filhos de Jorge. Os ingressos já estão à venda no site da TicketMaker.

Aniversários

Hoje (14): Zizi Magalhães, Sâmia Najar Lee, Carlos Guimarães, Márcio Maron, Juliana Pinho da Rosa, Francisco Amaral, Zé Eduardo

Amanhã (15): Valéria Gomes, Cristina David, Adelson Machado