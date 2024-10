Casa Su Misura recebe lançamento da coleção Verão 2025 de Juliana Santos

Juliana Santos é diretora criativa e assina nova coleção - Foto: Divulgação

A Casa Su Misura tornou-se mais do que nunca o endereço de lifestyle em Salvador. O espaço, localizado na Ladeira da Barra e comandado pela empresária Rita Barros, recebe hoje e amanhã o lançamento da coleção Verão 2025 Tropical Surreal, assinada pela diretora criativa e empresária recifense Juliana Santos. Os encontros, que acontecerão das 10h às 18h, terão como anfitriã Regina Weckerle, que ativará seu mailing para convidar o público já familiarizado com a marca a conferir de perto as novidades.

Balanço

Gegê Magalhães, ex-diretor de Turismo de Salvador, expressou gratidão pelos 5.963 votos recebidos. Apesar de não conquistar uma vaga na Câmara Municipal, Gegê mantém seu compromisso com a cidade e declara que este é apenas o início de sua trajetória. “Esses votos são uma demonstração de confiança que me motiva ainda mais a seguir com novos planos para Salvador”, disse ele.

Sempre atento à beleza da cidade, Gegê já iniciou uma campanha de limpeza, incentivando a retirada de materiais de campanha, como adesivos, e disponibilizou uma equipe no comitê da Barra para auxiliar nesse processo. Mesmo após o período eleitoral, ele segue firme, focado em cuidar de Salvador e da Bahia de Todos os Santos.

Reunido com sua equipe em um encontro especial na ilha, Gegê aproveita o momento de descanso para renovar as energias e planejar os próximos passos, reafirmando que seu propósito de cuidar de Salvador continua mais vivo do que nunca.

Comemorativa

Tânia e Jadelson Andrade estiveram em São Paulo no último final de semana para celebrar o Dia das Crianças com os netos Maria Clara e Jadelson Neto, filhos de Dinho e Cássia Andrade. O almoço comemorativo pela data foi no charmoso restaurante Figueira Rubaiyat, onde encontraram com a atriz global Malu Mader e o cantor Tony Bellotto, que foram muito simpáticos. Até houve um momento para foto!

Descanso

Marcus Mettig aproveitou uns dias de descanso e seguiu para se aventurar no ecoturismo do paradisíaco Jalapão. No percurso da viagem, visitou e aproveitou os famosos fervedouros, nascentes de água, além de conhecer o Povoado Mumbuca, comunidade quilombola que produz artesanato a partir do famoso capim dourado. Bons dias desfrutando as riquezas naturais brasileiras.

Encontro

O encontro que reuniu o casal Lisbete Teixeira e Cézar Santos com Tarcísio Ricardo, três profissionais do Direito, obviamente tratou de importantes e atuais temas da área jurídica. A conversa bastante animada, com os três relembrando amigos em comum, poderia ter sido mais prolongada, mas a vida cheia de compromissos da Desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia não permitiu. Em pleno domingo, Lisbete tinha trabalho para concluir e a segunda-feira é dia implacável até com os prazos da Justiça.

Vaivém

Zoila Andrade curte temporada de estudos em Edimburgo, na Escócia, visando aprimorar o idioma inglês. Antes do retorno a Salvador, ela aproveitará para visitar outras belas cidades do Reino Unido.

Lívia e Marcelo Nogueira Reis embarcaram para dias de descanso na Espanha, entre Madri e Sevilha, antes da finalização dos preparativos para o casamento da primogênita Marcela, em 16 de novembro.

Café de Primeira

Com o intuito de democratizar o acesso à educação empresarial de excelência, a Universidade Aberta da Associação Comercial da Bahia irá promover o seu primeiro Café de Primeira com o tema Saúde, hoje, das 8h às 11h, na Associação Comercial da Bahia, no Comércio. Sob a liderança da vice-presidente e coordenadora do núcleo de saúde da ACB, Agnaluce Moreira, o encontro irá reunir especialistas sobre o tema, coordenadores e membros dos núcleos da ACB para tratar de oportunidades de capacitação e treinamento.

Amorosa

Apaixonada desde sempre pela arte imortal da saudosa Gal Costa, a cantora e compositora paraense Cláudia Cunha, formada pela Ufba, depois do aplaudido "Solar", faz mais uma homenagem à nossa cantora maior no novo show "Cláudia Cunha canta Gal - suas cançôes de amor". Será no Teatro Salesiano, em Nazaré, em 19 de novembro, e com ela no palco os músicos Marco de Carvalho, no piano, e André Becker no sax e na flauta. Imperdível!

Aniversário

Hoje (15): Vinicius Brito Correia Pedreira, Cynthia Sangalo

Segunda (16): Cristina Alencar Carvalho, Fátima Camelyer, Christiane Carneiro, Simone Selem, Clébia Simone Bastos, Priscila Cardoso, Laura Pessoa.

Friederike Möschel, diretora do Goethe-Institut Salvador-Bahia, celebra seu terceiro aniversário no cargo. Natural de Munique na Alemanha, Möschel, tem vasta experiência internacional e promove o intercâmbio cultural entre diferentes países e a vibrante cultura da Bahia.



Qual foi o maior desafio ao assumir o Goethe-Institut Salvador-Bahia?

Retomar nosso trabalho de residência internacional após a pandemia e trazer artistas residentes interessantes para o Brasil foi um grande desafio. Felizmente, isso tem funcionado perfeitamente desde 2022.

Como você descreveria a experiência de viver em Salvador?

Salvador tem uma dinâmica de energia cultural poderosa e um estilo de vida relaxado. Isso torna a vida e o trabalho aqui muito agradáveis. Apesar da barreira do idioma, conheci muitas pessoas maravilhosas.

Como você vê a conexão entre o Goethe-Institut e as diferentes cenas culturais da cidade?

Há 62 anos, o Goethe-Institut é um pilar na vida cultural de Salvador. Trabalhamos com jovens talentos, organizações de base, grandes festivais e produtoras. Nossa casa está aberta à todos que buscam diálogo, troca e novos desenvolvimentos artísticos.

Qual foi o destaque de seu trabalho nos últimos meses?

O tempo com nossos artistas residentes é sempre inspirador. Um destaque recente foi a cooperação com o MUNCAB e o Consulado Geral da Alemanha em Recife na exposição de fotos “Reverberações” do artista nigeriano Mudi Yahaya. Após três meses, quase 6.000 pessoas visitaram a exposição.

Qual mensagem você gostaria de deixar para a comunidade da Bahia?

Agradeço pela calorosa recepção e reafirmo nosso compromisso de continuar promovendo um intercâmbio cultural vibrante e enriquecedor entre diferentes países e a Bahia. Esta cidade tem muito a oferecer e a comunidade cultural internacional deveria conhecer mais sobre ela.