Com decoração inspirada no Jardim do Éden, Louise Goes debuta em noite inesquecível

A bela Louise Goes, caçula de Liege e Paulo Goes, comemorou seus tão sonhados 15 anos, no dia 8, no charmoso Cerimonial Solar Cunha Guedes, na Vitória. A decoração estava um encanto, inspirada no Jardim do Éden, ou seja, o verdadeiro paraíso, em estilo romântico, em tons de rosa e off white, onde os experts Sonja e Nubia, e Almir Júnior e Marcelo Gomes conseguiram captar todos os sonhos da debutante, e torná-los realidade. O seu ponto alto foram as flores gigantes e uma escultura em tecido, em alusão à árvore da vida. Louise estava visivelmente radiante, ao lado das irmãs Paula e Giulia, mais a amada avó Jeanette Teixeira. Ela usava um vestido lindíssimo, com flores e detalhes em rosa, griffe Cristina Luna. A valsa foi o momento mais marcante da soirée quando o pai, muito emocionado, dançou a música Whole New World. Em seguida, a debutante foi acompanhada no salão pelos seus 15 príncipes encantados. A animação rolou solta noite adentro, por conta do cantor Felipe Amorim, do DJ Malifo e, fechando em grande estilo, o DJ Pedro Chamusca. Uma festa memorável, inesquecível! Parabéns!

A linda debutante Louise em seu dia mágico | Foto: Cine Motion

Insights

O publisher Dan Maior, à frente da editora SobreGentes, lança, no dia 20, o livro Insights. Na obra, o autor apresenta ideias inspiradoras e ações transformadoras de 11 personagens de sucesso. Focado na convergência entre negócios, criatividade e trajetórias de vida, o livro se dedica a transformar histórias relevantes em narrativas que merecem ser compartilhadas. Entre os convidados estão o cantor e compositor Alexandre Peixe; Amanda Vasconcelos, do Hiperideal; Isabela Suarez, da Fundação Baía Viva; a confeiteira Priscilla Diniz; Rafael Linhares, da A. Linhares Outdoor, entre outros.

Priscilla fala da sua jornada de coragem, aprendizado e sucesso | Foto: Divulgação

Homenagem

O advogado Antonio Peres Junior foi condecorado na segunda-feira com o título de Amigo da Marinha, outorgado pela Marinha do Brasil e Sociedade de Amigos da Marinha (SOAMAR). O homenageado recebeu a honraria do Comandante do 2º Distrito Naval, almirante Antonio Carlos Cambra, e do presidente da SOAMAR, Baltazar Miranda. A Sociedade é uma entidade civil, sem fins lucrativos, fundada em 1979 pelo almirante de Esquadra Maximiano Eduardo da Silva Fonseca e atua na integração da Marinha do Brasil com a sociedade brasileira.

Antonio Peres Junior recebe honraria como Amigo da Marinha | Foto: Divulgação

Sucessão

Com expertise no segmento de combustíveis, o advogado e sócio fundador do escritório Ruy Andrade Advocacia, Ruy Andrade, ministrou palestra sobre Sucessão Familiar, no último sábado, no XVI Encontro de Revendedores de Combustíveis do Nordeste. O evento foi promovido pelo Sindicombustíveis-BA, em Costa do Sauípe, e reuniu grandes nomes que representam o setor, dezenas de instituições e poder público.

Ruy Andrade ministra palestra sobre Sucessão Familiar | Foto: Danilo Lima

Encontro

Para comemorar os bem vividos 74 anos de Luiz Paulo Isensee, sua amada Eliane Nilo organizou um encontro de amigos e familiares, na noite do último sábado, num clima de muita alegria e alto astral. O local escolhido para a celebração foi o Restaurante Puxadinho, na Pituba, que é um espaço para quem procura uma experiência única, com sabor, estilo, decoração exuberante e gastronomia de excelência. O estabelecimento é comandado por Gustavo Nilo, Jamil Máximo, Thiago Hanna e Henrique Almeida.

Luiz Paulo e Eliane em dia especial | Foto: Divulgação

Parabéns

José Edivaldo Rocha Rotondano, desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia, celebrou mais um níver com uma festa surpresa realizada na última sexta-feira. Amigos e familiares do magistrado se reuniram para comemorar a data no Rio Vermelho. Entre eles, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso. O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, também marcou presença, além do padre Luís Simões, Adriana Tourinho, Normandia e Abelardo da Matta e a família Sangalo.

O aniversariante José Rotondano e o Ministro Luis Roberto Barroso, Presidente do Supremo Tribunal Federal | Foto: Robson Faria

Roteiro

Aline Ribeiro viajou com toda a família para comemorar seu aniversário, no último dia 9, em Morro do Chapéu. Acompanhando a aniversariante estavam Ticiano Ferreira, o marido, e a filha, Duda, além de Renata e Diego Ribeiro, com Gui e Cissa, Moema e Paulo Ribeiro. Eles escolheram a região porque tiveram conhecimento de que tinha duas vinícolas legais na região e foram conhecer. A celebração do níver de Aline aconteceu na Vinícola Vaz. Eles também foram nas vinícolas Vaz e Reconvexo.

Aline Ribeiro comemora níver com viagem acompanhada de familiares e amigos | Foto: Divulgação

Exposição

A exposição Olga Gómez – Alegria da Criação entra em cartaz hoje e segue até 23 de fevereiro de 2025, no Museu de Arte da Bahia, no Corredor da Vitória. A mostra é um convite a conhecer a obra de Olga Gómez, argentina radicada na capital baiana desde 1986 e fundadora da premiada Companhia A RODA de Teatro de Bonecos, que acaba de completar 27 anos de existência. A exposição acontece de terça a domingo, das 10h às 18h, e tem entrada gratuita.

Yumara

A peça "Os Dias Lindos de Celina Bonsucesso", de Paulo Henrique Alcântara, dirigida por Hyago Matos, com Chica Carelli no papel principal, retorna em segunda temporada, de 21 a 24 deste, no Teatro Martim Gonçalves, no Canela. O espetáculo, concebido para homenagear a grande atriz baiana Yumara Rodrigues, ganha mais relevância após sua recente partida, destacando a importância de uma das figuras mais emblemáticas da história da nossa cena teatral, que em vida já era considerada uma lenda do teatro baiano.

Estoril

A Galeria de Arte do Cassino Estoril, em Portugal, inaugurou no sábado o 38° Salão de Outono, mostra coletiva de 24 conceituados artistas visuais, habitués daquele espaço. Ele fica em cartaz até 5 de janeiro do vindouro ano. Pedro Lima de Carvalho é o diretor e curador dessa prestigiosa mostra, criada pelos seus saudosos pais, Clarinda e Nuno Lima de Carvalho - ele, Cidadão Soteropolitano em 1994 - amigos aqui em Salvador dos igualmente saudosos Zélia e Jorge Amado.

Aniversários

Hoje (14): Paulo Vaz, Renata Alcântara, Carmem Silvia Isensee, Moacyr Rodrigues Nogueira Filho, Cláudia Lacerda

Amanhã (15): Lucília Duarte, Fátima Nunes, Fabio Sande, Jean Gaston Humbert, Mariana Mettig, Manuela Alencar.