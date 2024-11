Empresária Ju Ferraz lança livro que incentiva o fortalecimento feminino

Ferraz lança livro que combina lições sobre autoestima e empreendedorismo - Foto: Divulgação

A empresária e formadora de opinião Ju Ferraz lançou o seu primeiro livro, Empreendedora da Própria Vida: Crie o Futuro Que Você Merece, que tem o propósito de empoderar mulheres e inspirar mudanças por meio de iniciativas que promovem o fortalecimento feminino. A obra foi lançada durante a 3ª edição do B.O.D.Y. (Body Open Define You), e une aspectos de sua biografia a importantes lições sobre autoestima e autoconhecimento, fundamentais para enfrentar os desafios da jornada empreendedora. "Aceitar nossas particularidades é o primeiro passo para o sucesso. Espero que este livro inspire muitas mulheres a se enxergarem com mais generosidade e amor próprio", afirma Ju. Aqui em Salvador, o lançamento acontecerá no dia 21 de janeiro. Aguardem!

Parabéns

Não adiantou a insistência dos amigos para que o comendador Nelson José de Carvalho, que também é diretor da ABI e benemérito da Irmandade do Sr. do Bonfim, aceitasse participar de um elegante jantar comemorativo pelo seu aniversário, amanhã. Acostumado a prestigiar as pessoas queridas nos natalícios e homenagens, Nelson agradeceu o carinho do seu amplo círculo de boas amizades revelando que vai comemorar a data no dia 13 de dezembro, no animado aniversário da filha Analuzia Moscoso, no Wish Hotel da Bahia.

Analuzia e Nelson José de Carvalho, aniversariante de amanhã, mas só vai comemorar em dezembro | Foto: Divulgação

Imersão

Este é um ano especial para Mariana Fedulo. Ela completa 15 anos dedicados à arquitetura e ao urbanismo. Com uma trajetória marcada pelo destaque em notáveis premiações do mercado, a profissional, que dá nome ao escritório próprio, embarcou no último dia 28 para uma experiência na África do Sul. Novamente compondo o time selecionado de arquitetos envolvidos pelo Circuito G10 de Alta Decoração, ela tem compartilhado nos stories de seu perfil no Instagram suas experiências inéditas.

Mariana Fedulo celebra 15 anos de carreira em imersão arquitetônica na África do Sul | Foto: Divulgação

Expansão

Aislan e Cândida Santos comemoram a expansão da marca Ki-Mukeka na cena gastronômica soteropolitana, com a inauguração do segundo restaurante em shopping center, desta vez no Salvador Norte. O casal é a terceira geração na condução da marca que possui 44 anos de tradição e sabor e começou com a matriarca da família, D. Ivone. O novo espaço tem cerca de 200 m² e capacidade para até 110 clientes, com projeto do arquiteto Márcio Davi.

Aislan e Cândida Santos celebram expansão de marca | Foto: Divulgação

Inesquecível

Simplesmente inesquecível! É o que promete a apresentação da cantora e compositora baiana Samantha Tosto interpretando as principais canções do Pop Romântico Anos 90. Os grandes sucessos de artistas como Marisa Monte, Gal Costa, Marina Lima, Paula Toller, Adriana Calcanhoto, Sandra de Sá, Gilberto Gil, Cássia Eller, entre outros, poderão ser conferidos em apresentação única numa grande noite embalada com a belíssima vista para a Baía de Todos-os-Santos. O show será no Restaurante Veleiro, no dia 19.

Samantha Tosto canta Pop Romântico anos 90 | Foto: Divulgação

Ligialidades

A artista plástica e professora de Arte Ligia Caldeiras apresenta sua primeira exposição individual, Ligialidades – Eu por mim mesma, com abertura dia 9, das 9h às 11h30, na Biblioteca Juracy Magalhães Júnior, no Rio Vermelho. Aos 63 anos, por meio de pinceladas, bordados e costura, ela construiu uma narrativa poderosa de superação, utilizando a arte como uma ferramenta de autoconhecimento, cura e celebração à vida.

Ligia Caldeiras apresenta sua primeira exposição individual | Foto: Divulgação

Coletânea

O livro Mensagens que Libertam, uma coletânea de textos psicografados pelo espírito Maria Rosa e canalizados pela médium Cristina Barude, vai ser lançado no dia 12, às 19h30, na Cidade da Luz, em Pituaçu. A publicação aborda temas como autoconhecimento, superação, fé e resiliência e oferece conselhos e orientações para lidar com as dificuldades da vida. A renda obtida com os direitos autorais será doada para as obras assistenciais da Cidade da Luz.

Cristina Barude lança coletânea de textos psicografados | Foto: Divulgação

O Pente

Com nove anos de atuação em cidades como Salvador, Morro de São Paulo, Boipeba e na capital paulista, o movimento cultural O Pente realiza sua primeira turnê por quatro cidades do Brasil em novembro em celebração ao mês da Consciência Negra. Com o objetivo principal de apresentar as potências pretas nos seus mais variados setores das artes, o projeto tem se firmado como impulsionador de artistas independentes e lugar de encontros e trocas enriquecedoras.

Espetáculo

Após uma estreia marcante no Teatro Gregório de Mattos, a peça Talvez Ela Saiba Gritar retorna aos palcos para sua segunda temporada, agora em um novo espaço: o Cine Teatro 2 de Julho, que acaba de ser restaurado e reinaugurado. As apresentações, que ocorrerão de 15 a 24 deste, acontecem às sextas e sábados, às 19h, e domingos, às 18h.

Belga

A psicóloga baiana Rozani Lemos, que há 35 anos trilha uma carreira de sucesso em Paris, especialista da Síndrome de Ehlers-Danlos (SED), fará uma palestra presencial sobre o autismo nesta terça, e depois partirá para Bruxelas, onde participará de um congresso internacional. Ali, no dia 16 vindouro, dará uma palestra intitulada "Intolerância à histamina, Síndrome de Ativação dos Mastócitos (SAM) e saúde mental", com tradução simultânea francês/inglês, para o mundo. Mais informações: https://histaminetmoi.com/congres

Amada

O Memorial A Casa do Rio Vermelho, emblemático endereço de Zélia e Jorge Amado em Salvador, por 40 anos, está festejando neste mês uma década de fundado. Assim, a neta dos escritores, Maria João, nas contações das memórias, e a cantora Guida Moira, na voz e violão, apresentam Amadas Canções - um passeio musical pela vida e obra de Jorge Amado. É hoje, a partir das 16h, e "é só chegar", no limite da lotação da amada casa.

Aniversários

Hoje (07): ): Lêda Maria Barreto de Araújo, Paulo Câmara, Michele Najar Duro

Amanhã (08): Nelson José de Carvalho, Kátia Guzzo, Ludmila Quadros de Oliveira