Evento de moda reúne grifes internacionais sob a curadoria de Alessandra Mattos e Regina Weckerle

Regina Weckerle e Alessandra Mattos comandam evento que reúne marcas internacionais - Foto: Divulgação

Novidades de grifes internacionais, como Roberto Cavalli, Versace e Elisabetta Franchi, serão lançadas hoje, a partir das 14h, em um evento capitaneado por Alessandra Mattos e Regina Weckerle. Além dos lançamentos selecionados, quem for ao encontro poderá conferir de perto o streetwear da Souvenir, e itens da Luisa Positano, conhecida por suas propostas para festas e réveillons na praia. A tarde de moda será realizada no apartamento de Alessandra, no Villagio Panamby, no Horto.

Enlace

A arquiteta Priscila Salles e Rodrigo Oliveira, CEO da Escola Rembrandt, trocaram alianças no final da tarde do último sábado. O casamento aconteceu na residência do avô do noivo, Gervásio Oliveira, em Praia do Forte, local repleto de história e significado para a família. A produção da celebração ficou sob os cuidados da assessora Indira Marrul, garantindo que cada detalhe refletisse a personalidade do casal. Com a presença de familiares e amigos, o casamento foi marcado por momentos de emoção e afeto, reafirmando o amor como centro de uma noite memorável.

Priscila e Rodrigo disseram “sim” para o amor | Foto: Paulo e Diego Kiki

Nova Diretoria

A Academia de Letras Jurídicas da Bahia elegeu a sua nova diretoria para o biênio 2025-2027, composta pelos acadêmicos Ricardo Maurício Soares, presidente, Maria Auxiliadora Minahim, vice, Jaime Barreiros, secretário geral, Cézar Santos, tesoureiro, e Sérgio Habib, diretor de biblioteca e arquivo. A Academia é composta por juristas de notório saber jurídico e voltada para as atividades relacionadas ao Direito e à Literatura, promovendo constantemente eventos, palestras e simpósios.

Academia de Letras Jurídicas da Bahia elege nova diretoria | Foto: Divulgação

Confra

Claudia Belfort e Mariano Belfort recebem amigos e clientes para a tradicional confraternização de Natal. A celebração acontece desde ontem e se encerra hoje, com um delicioso coquetel do bufê Acontece. Na ocasião, Claudia apresenta a nova coleção em esmeraldas e tanzanitas com diamantes. Já Mariano, apresenta a coleção nova em prata 925. É uma grande oportunidade para ter acesso a peças exclusivas.

Claudia Belfort e Mariano Belfort recebem amigos e clientes para confraternização | Foto: Divulgação

Premiada

No último dia 22, Roberto Sá Menezes esteve em São Paulo para receber o Prêmio Melhores ONGs, que reconheceu o GACC-BA como uma das 100 Melhores ONGs do Brasil e a melhor da Bahia, na categoria estadual. Esta é a terceira vez que a instituição recebe este prestigiado título. A premiação é resultado de uma avaliação rigorosa, que leva em conta critérios como governança, transparência e capacidade de captação de recursos, entre outros.

Roberto Sá Menezes representa o GACC-BA em premiação em Sampa | Foto: Divulgação

Liderança

O Grupo Boticário revelou Carolina Carrasco como a nova diretora de Marketing para as marcas O Boticário e Quem Disse, Berenice?. Com experiência anterior como gerente sênior de Branding e Comunicação na TRUSS e Vult, Carolina será responsável por liderar as estratégias de comunicação e marketing das duas renomadas marcas.

Carolina Carrasco assume novo cargo no Grupo Boticário | Foto: Divulgação

Empresarial

O presidente do Sinduscon-BA, Alexandre Landim, e demais representantes do setor e da cadeia produtiva da construção, estão na Missão Empresarial em Florianópolis e Balneário Camboriú até dia 30, em parceria com o Sebrae. O objetivo é impulsionar o desenvolvimento da indústria com o olhar para o futuro e essa missão promete trazer conhecimentos práticos e inspiradores para modernizar os processos e consolidar a atuação do setor na Bahia.

Alexandre Landim participa de evento empresarial em Floripa e Balneário Camboriú | Foto: Divulgação

Ciência e Arte

O ornitólogo Jaelson Castro expõe suas artes Fragmentos do Confinamento Malacofauna no Congresso UFBA 2024: Universidade, ciência, cultura, arte e democracia, na Universidade Federal da Bahia, PAF 3, Ondina, até hoje. A visão da malacofauna, área da biologia direcionada especificamente ao estudo dos moluscos, é destaque na linda Exposição do Confinamento Malaco Fauna, na Land Arte do consagrado artista Jaelson Castro, filho de Caetité.

Samba

A CAIXA Cultural Salvador será palco, nos dias 29 e 30 deste e 1º de dezembro, do espetáculo O Samba Antes do Samba, comandado pelo renomado violonista baiano Roberto Mendes. O show promete uma verdadeira imersão nas raízes do samba do Recôncavo Baiano, com um repertório que mescla clássicos consagrados e composições inéditas.

Primaverinhas

Priscila Franco e Danilo Andrade comemoraram os aniversários de Henrique e Maria Beatriz, de três anos e um ano, no bufê Mundo Caramelo. Reuniram familiares e amigos numa festa super animada para celebrar com muita alegria os filhotes.

Aniversários

Hoje (28): Rafaela Meccia, Regina Ahmed, Paulo Magalhães, Justino Marinho

Amanhã (29): Ingrid Weckerle Sobreira, Loraine Lobo