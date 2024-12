Exposição "Transitoriedade" de Marcelo Kruschewsky estreia em Salvador na Home Design

Marcelo Kruschewsky expõe na Home Design - Foto: Divulgação

No próximo dia 27, a Home Design Salvador será palco da exposição Transitoriedade, assinada pelo artista Marcelo Kruschewsky. Com uma carreira que transita entre o Brasil, Estados Unidos e Europa, Kruschewsky traz à capital baiana uma coleção instigante e profunda que explora o íntimo e obscuro da psique humana, oferecendo um convite ao autoconhecimento e à reflexão. A exposição aborda o tema da passagem do tempo e a constante transformação dos sentimentos e memórias.

Marcelo Kruschewsky expõe na Home Design | Foto: Divulgação

Homenagem

O Sindicato das Agências de Propaganda do Estado da Bahia fez uma homenagem especial a Roberval Luânia, com uma série de ações para celebrar seus 64 anos de contribuição e dedicação ao mercado publicitário baiano. O homenageado, também conhecido carinhosamente como Tio Bebé ou Foquinha, tem se destacado como um pioneiro que ajudou a moldar a mídia exterior no estado. Para marcar essa data histórica, foi criada uma caricatura pelo artista Will Leão, impressa em um quadro e em uma caneca personalizada, que foram entregues ao homenageado.

Roberval recebe homenagem da SINAPRO | Foto: Divulgação

Enlace

Ao toque dos sinos, a igreja de São Francisco, com decoração de arranjos de muguet e ao som da Orquestra Ibarra, abriu as portas para Marcela, linda num vestido de Daniela Messih, de mãos dadas com o pai, Marcelo, ao encontro do noivo, Pedro Henrique de Abreu Pires. De lá os noivos seguiram para o Solar Cunha Guedes, onde ao lado dos pais, Lívia e Marcelo Nogueira Reis e Paola Martins Bandeira e José Mauro de Abreu Pires, receberam os cumprimentos. Noite de comidas e bebidas fartas, com a supervisão de Denise e Milton Martinelli, e o som do DJ Hugo Hauss e o show da banda Negra Cor.

Os noivos Marcela e Pedro Henrique, com os pais dela, Livia e Marcelo, e a irmã, Marina | Foto: Divulgação

Mocidade e Infância

Em viagem pela Europa, o presidente da Fundação José Silveira, Dr. Geraldo Leite, recebeu um exemplar da edição italiana de "Mocidade e Infância", primeiro volume da trilogia organizada por ele sobre a vida e a obra do Professor José Silveira, um dos maiores médicos e pesquisadores do Brasil. Após conceder entrevista à Rádio Itália Brasil, Dr. Geraldo Leite teve um encontro com o editor Nicola Bergamachi e a escritora Simone Advíncula, de quem recebeu a versão estrangeira do livro.

Geraldo Leite ladeado pelo editor Nicola Bergamachi e a escritora Simone Advíncula | Foto: Divulgação

Retorno

Gegê Magalhães, amplamente reconhecido por sua gestão inovadora e resultados expressivos no turismo de Salvador, está de volta à Diretoria de Turismo da capital baiana. O convite foi feito pelo prefeito Bruno Reis, após o sucesso da gestão anterior de Gegê, entre 2023 e julho de 2024. Nesse período, Salvador consolidou-se como um dos destinos turísticos mais procurados do Brasil. O retorno de Gegê também reflete um pedido do trade turístico da cidade, que reconheceu sua gestão como fundamental para a promoção de Salvador no cenário nacional e internacional.

Gegê Magalhães retorna à Diretoria de Turismo de Salvador e reforça compromisso com o crescimento da cidade | Foto: Divulgação

Lançamento

Amigos e pacientes do fisioterapeuta Thiago Franco Freire, conhecido por atender artistas como Ivete Sangalo, maratonistas e atletas olímpicos, lotaram a Livraria Leitura para o lançamento do seu livro Mude sua Postura – Eleve sua Autoestima. A obra foi lançada na versão digital e, na sequência, divulgada na Bienal do Livro em São Paulo. Na obra, Thiago revela o poder da postura elevada e como ela influencia na saúde, bem-estar e autoestima.

O fisioterapeuta Thiago Franco Freire, que lança livro, e o nutricionista Daniel Cady | Foto: Divulgação

Cafezinho

O presidente da Viamídia, Américo Neto, realizará um encontro exclusivo voltado para a alta liderança de seus clientes, o ‘Hora do Cafezinho com os CEOs’. O evento, que acontecerá no dia 28 de novembro na sede da Viamídia em formato de café da manhã, abordará as estratégias para vencer as incertezas causadas pelas transformações no ambiente de negócios - tema primordial para o planejamento do próximo ano. Segundo Américo, o encontro será uma oportunidade para compartilhar insights e reforçar o papel da agência como parceira estratégica dos seus clientes.

Americo promove evento exclusivo para CEOs com foco em estratégias de negócios | Foto: Divulgação

Jubileu

O jornalista Oydema Ferreira convida a família e amigos para celebração eucarística de seu Jubileu de Ouro em Jornalismo, em Feira de Santana. A cerimônia vai acontecer no dia 6 de dezembro, às 19h30, na Catedral Metropolitana de Senhora Sant’Ana. O profissional sempre esteve a serviço do social, com conduta ética e que coloca a sua coluna a serviço da cidadania e da promoção do município de Feira de Santana.

Preciosa

O grande fotógrafo Bauer Sá participa da atual exposição Dona Fulô e Outras Joias Negras no Museu de Arte Contemporânea - MAC, na Graça, com curadoria de Carol Barreto, Eneida Sanches e Marília Panitz, até 16 de fevereiro de 2025.

Joia

O Museu Carlos e Margarida Costa Pinto será o palco da exposição Joia Arte - Uma linda trajetória, da artista plástica Letícia Costa, que tem lançamento marcado para hoje, das 15h às 19h. A mostra traz um recorte da trajetória artística de Letícia por meio de suas joias, cada uma representando momentos significativos de sua criação e inspiração. As coleções expostas incluem Água, Amor, Juntando os Pedaços, Mar, Proteção, Que São os Anjinhos, Figas e Orixás.

Aniversários:

Hoje (21): Walter Pinheiro, Jaime Queiroz Filho, Cristina Pereira Lisboa, César Borges, Ademar Pinheiro Lemos Filho, Marlene Fockink, Tatiana Figliuolo Jucá, Gildene Iarsen, Alina Gonzaga

Amanhã (22): Fernando Coelho, Grace Gradim, Graça Freitas Pinto, Ciça Castro Lima, Ivan Doria Filho, Ivan Cravo